Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo yleisesti ottaen vastustavansa poliisien käyttämää kuristusotetta. Hänen mukaansa ote on silti välillä tarpeen, uutisoivat muun muassa BBC ja The New York Times.

”En pidä kuristusotteesta, mutta välillä, jos olet yksin ja tappelussa jonkun kanssa, se on rankkaa”, Trump pohti perjantaina Fox Newsin haastattelussa uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Yleisesti ottaen mielestäni olisi hyvä asia, jos ne [kuristusotteet] kiellettäisiin”, hän lisäsi.

Otteesta on kiistelty poliisin hengiltä kuristaman George Floydin tapauksen jälkeen. Tapauksessa poliisi piti Floydia kuristusotteessaan lähes yhdeksän minuuttia, kunnes Floyd kuoli. Sittemmin poliisi on saanut murhasyytteen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump sanoi samassa haastattelussa ”ajatuksen kuristusotteesta kuulostavan viattomalta ja täydelliseltä”. Hän piti silti otteen kieltämistä hyvänä ja sanoi saattavansa tehdä suosituksia aiheesta paikallisille viranomaisille.

Kuristusotteella voi tehdä ihmisen turvallisesti toimintakyvyttömäksi, mutta se voi olla myös tappava, kirjoittaa AFP.

Trump ehdotti, että otteen käyttö voisi olla ymmärrettävää tilanteissa, joissa poliisi on vaarassa.

”Jos poliisi on pahassa nujakassa yksin ja hänellä on joku otteessaan”, sanoi Trump esimerkiksi.