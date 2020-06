Kiinan pääkaupungin Pekingin eteläosissa otettiin liikkumisrajoituksia uudestaan käyttöön, kun alueella todettiin useita koronavirustartuntoja, ja muun muassa yksitoista asuinkiinteistöä suljettiin. Viranomaisten mukaan tartuntarypäs on yhdistetty läheiseen Xinfadin lihatoriin.

Lihatorin lisäksi myös läheinen mereneläviä myynyt Jingshen-tori sekä yhdeksän koulua ja lastentarhaa suljettiin, ja muista maakunnista tulevat kiertomatkat laitettiin jäihin. Perjantaina viranomaiset lykkäsivät koululaisten palaamista kouluihin sekä jäädyttivät urheilutapahtumat ja ryhmäruokailut.

AFP:n toimittajien mukaan kahdella torilla näkyi lauantaina satoja poliiseja ja tusinoittain poliisin erikoisjoukkojen jäseniä, ja työntekijät kuljettivat laatikoittain mereneläviä pois Jingshenin torilta.

Tähän mennessä yhteensä seitsemän koronatapausta on yhdistetty Xinfadin lihatorille. Näistä kuusi varmistettiin lauantaina, viranomaiset kertovat.

Viranomaiset ilmoittivat myös haluavansa ottaa koronavirustestin kaikista ihmisistä, jotka ovat olleet tekemisissä lihatorin kanssa toukokuun lopun jälkeen. Perjantaina testattiin jo lähes 2 000 torien työntekijää, ja heidän joukossaan havaittiin 46 oireetonta tartuntaa. Tartunnan saaneista 45 työskentelee Xinfadin torilla.

Oireettomien tartuntojen lisäksi Kiina ilmoitti lauantaina 11 uudesta koronatapauksesta, joista kuusi on kotimaassa saatuja tartuntoja.

Xinfadin lihatorin johtoportaasta kerrottiin valtiolliselle Beijing News -lehdelle, että virusta havaittiin tuontilohen käsittelyyn tarkoitetuilla leikkuulaudoilla. Pekingin toreista vastaavat viranomaiset määräsivät supermarketit, varastot ja ateriapalvelut tekemään lihaa, kanaa ja kalaa koskevan kaupunginlaajuisen terveystarkastuksen.

Beijing Daily -lehden mukaan useat suuret supermarket-ketjut, kuten Wumart ja Carrefour, poistivat kaiken lohen valikoimistaan yön aikana. AFP:n toimittajien mukaan jotkin ravintolat ovat myös poistaneet lohiruoat tarjolta lauantaina.

Lauantaiaamuna vapaaehtoiset kävivät koputtelemassa asuntojen oville eri puolilla Pekingiä kysymässä asukkailta, ovatko he käyneet Xinfadin torilla viime aikoina.

Koronaviruspandemian aikana tiedetään kuolleen yhteensä yli 426 000 virukseen sairastunutta ihmistä, uutistoimisto AFP:n laskelma kertoi lauantaina iltapäivällä.

Vahvistettuja tautitapauksia on tiedossa lähes 7,7 miljoonaa.

Eniten kuolemantapauksia on Yhdysvalloissa, jonka osuus kaikista on hieman alle 114 000 kuollutta. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut 35 ihmistä jokaista 100 000:ta asukasta kohden.

Suomessa kuolleita oli lauantaina tiedossa 325, eli 6 per 100 000 asukasta.