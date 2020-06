Korona on ehkä kukistettu Uudessa-Seelannissa, mutta epidemian vaikutukset ulottuvat vielä pitkälle. Tiukkojen rajoitusten seurauksena saarivaltion talouden odotetaan ottavan kovemman iskun kuin OECD-maissa keskimäärin.

Uudessa-Seelannissa on luovuttu koronarajoituksista, mutta maan rajat ovat yhä kiinni. Eristys on ajanut maan matkailualan kriisiin.

”Me kaikki nautimme rajoitusten helpottamisesta, mutta emme voi pitää sitä merkkinä siitä, ettei tuleva lama olisi paha. Se on”, ANZ-pankin pääekonomisti Sharon Zollner sanoi australialaiselle uutistoimisto APP:lle australialaismedian mukaan.

”Taloudessamme on turismin kokoinen aukko”, Zollner sanoi.

Uusi-Seelanti julisti kunnioitettavan saavutuksensa koronaviruksen kukistamisesta maanantaina 8. kesäkuuta. Epidemian laajuus maassa jäi 1 504 tartuntatapaukseen ja 350 viruksen aiheuttamaan kuolemaan. Virus onnistuttiin pysäyttämään neljän eri tason rajoituksilla, joista tiukimmalla nelostasolla oltiin maaliskuun lopusta huhtikuun loppuun.

Rajoitusten alkaessa matkatoimistossa työskentelevän, Suomesta kotoisin olevan Tiina Stewartin työt muuttuivat. Stewartin työpaikka Aucklandissa järjestää kansainvälisille matkailijoille reissuja Uudessa-Seelannissa ja tekee paljon yhteistyötä ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa.

”Rajojen mennessä kiinni maassa oli vielä matkailijoita, joille tuli tietysti hätä päästä kotiin. Heille piti järjestellä uusia varauksia ja lentoja”, sanoo Stewart.

”Huhtikuu meni sitten peruessa tulevia varauksia”, hän jatkaa.

Sen jälkeen työ on Stewartin mukaan huvennut kokopäiväisestä muutamaan tuntiin päivässä. Jos siihenkään.

Viime maanantaina siirryttiin alimmalle rajoitustasolle. Se tarkoittaa, ettei tiukkoja rajoituksia enää ole, mutta viruksen paluu maahan halutaan estää pitämällä rajat kiinni.

Nyt Uudessa-Seelannissa pohditaan kuumeisesti sitä, millä täyttää kansainvälisten matkailijoiden jättämä aukko. Hallitus on luvannut turismille 400 miljoonan Uuden-Seelannin dollarin eli noin 230 miljoonan euron tukipaketin. Lisäksi koronasta kärsineet yritykset saavat valtiolta palkkatukea maksettavaksi työntekijöille, jota Stewartkin saa tällä hetkellä.

Vaikka Stewart kertoo töiden olevan ”todella iso epävarmuus”, hänen mukaansa uusiseelantilaiset ovat pääosin tyytyväisiä siihen, miten koronaepidemia hoidettiin maassa.

Uuden-Seelannin matkailujärjestö TIA:n mukaan kansainväliset turistit käyttivät maassa ennen korona-aikaa yhdessä päivässä noin 26,9 miljoonaa euroa. Vuodessa se tekee noin 9,8 miljardia euroa.

Turismin osuus Uuden-Seelannin bruttokansantuotteesta on 5,8 prosenttia. Suomessa osuus on 2,5 prosenttia.

Turisti Wai-O-Tapun geotermisessä kohteessa lähellä Rotoruan kaupunkia tammikuussa 2020.

Viiden miljoonan asukkaan saarivaltiossa matkailu työllistää suoraan 229 566 ihmistä ja lisäksi epäsuorasti 163 713 henkilöä, 14,4 prosenttia Uuden-Seelannin työssäkäyvistä.

Vertailun vuoksi matkailutoimiala työllisti Suomessa vuonna 2018 yhteensä 142 100 henkilöä, kertoo Business Finland. Vuonna 2017 Suomessa kotimaiset ja ulkomaiset vierailijat kuluttivat 15 miljardia euroa.

Matkailualan elpymisessä Uudella-Seelannilla on etu, sillä kotimaanmatkailu oli vahvoilla jo ennen pandemiaa. Saarivaltion asukkaat käyttivät vuodessa kotimaiseen matkailuun noin 13,5 miljardia euroa.

Siksi uusiseelantilaisia kehotetaan nyt tutustumaan omaan kotimaahansa.

Waitomon kiiltomatoluola pohjoissaarella.

Vain kourallinen Uuden-Seelannin kohteista on täysin riippuvaisia kansainvälisistä matkailijoista, kirjoittavat matkailualan tutkijat Sabrina Seeler ja Michael Lück the Conversation -julkaisussa. Nämä paikat ovat samoja, jotka kärsivät eniten liikaturismista.

Rajojen sulku voi siis olla mahdollisuus kehittää matkailusta kestävämpää.

”Ala on keskittynyt selviytymään. Nyt on aika työskennellä sen eteen, miten voimme kukoistaa jälleen ja mitä kukoistukseen vaaditaan”, Tourism New Zealandin toimitusjohtaja Stephen England-Hall sanoi New Zealand Heraldille.

Silti monien matkailuyritysten katse on suunnattu siihen, milloin liikenne Australian ja Uuden-Seelannin välillä saadaan jälleen kulkemaan. Australialaiset ovat Uuden-Seelannin suurin yksittäinen vierailijaryhmä lähes 1,2 miljoonalla vierailijalla vuosittain.

Arvioista riippuen liikenne maiden välillä voi aueta jo syyskuussa tai vasta ensi vuoden helmikuussa. Matkailumarkkinointijärjestö Tourism New Zealandin ennustusten mukaan rajan muun maailman välillä voisi odottaa aukenevan huhtikuusta 2021.

Turismin tuoman bruttokansantuotteen odotetaan palaavan 80 prosenttiin entisestä vuonna 2021 tai 2022.

Syyskuu saattaa olla liian pitkällä eteläsaaren Queenstownin kaupungille, joka on juuri yksi niistä kansainvälisistä turisteista riippuvaisista paikoista.

Kaupungin pormerstari Jim Boult arvioi CNN:n haastattelussa, että noin 7 000 ihmistä seudulla on tällä hetkellä työttömänä. Hänen mukaansa paikalliset yritykset eivät selviä pelkästään kotimaisilla matkailijoilla.

Boultin toiveissa on, että raja Australian kanssa avattaisiin jo heinäkuuhun mennessä. Se on Uudessa-Seelannissa hiihtosesonkia, ja Queenstownissa australialaiset muodostavat Boultin mukaan 30–40 prosenttia asiakkaista. Jos heinäkuuhun ei ehditä, edessä on vielä enemmän työttömyyttä.