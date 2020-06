Bryssel

Tästä kesäkuisesta maanantaista piti tulla hieno päivä Euroopan unionissa. Koronapandemia on vihdoin päästämässä Eurooppaa otteestaan, ja nyt rajatkin aukeavat.

Monin paikoin tuloksena on kuitenkin lässähdys. Vielä sisäministerien edellisen viikon videokokouksessa näytti, että merkittävä osa EU-maista on avaamassa rajojaan. Näkymä on nyt tarkentunut: vain osa rajoista avautui vain osalle ihmisistä.

Komission sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson joutui torstaina huutamaan hätähuudon. Näyttää nimittäin siltä, että rajojen avaaminen johtaa vähintään yhtä suureen sotkuun kuin niiden sulkeminen. Koronaviruksen levittyä maat alkoivat yksitellen omalla päätöksellä, muita informoimatta sulkea rajojaan. Rajaton ja vapaan liikkuvuuden Eurooppa romahti yhdessä viikossa.

Johansson sanoi, että kaikkien vapaan liikkuvuuden Schengen-maiden olisi syytä avata sisärajansa tänä maanantaina. Esimerkiksi Suomi on eri linjoilla ja sallii matkustamisen rajoituksetta vain Baltian maista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Jokainen maa vastaa rajapolitiikastaan itse, joten komissio voi vain suosittaa.

Johanssonin mukaan komission linjaus on tehty harkiten ja terveyssuosituksiin perustuen. Esimerkiksi Euroopan tautienehkäisykeskus ECDC linjasi raportissaan toukokuun lopussa, että tautitilanteen tasaannuttua Euroopassa turismin ja matkustamisen aiheuttama yleinen riski tautimäärän kasvussa jää todennäköisesti pienemmäksi kuin paikalliset tartuttajat ja paikallisliikenne.

Johansson lisäsi, että rajojen avaamista puoltaa myös se, että eurooppalaiset maat ovat yksituumaisesti ottaneet käyttöön samanlaisia varotoimia: turvavälejä ja hygieniasuosituksia.

Belgia avaa rajansa kaikille EU- ja Schengen-maista tuleville maanantaina. On symbolista, että EU:n merkittävien instituutioiden kotipaikka näyttää esimerkkiä vapaan liikkuvuuden palauttamisesta. Toisaalta tautitilanne ja hiipumisvauhti esimerkiksi naapurimaissa on hyvin samanlainen.

EU:n edustajat ovat muistuttaneet joka käänteessä, että rajoituksien pitää olla tasapuolisia eikä niillä saa sortaa ketään. Toisaalta Johansson esitti samaan hengenvetoon, että EU-maat kokoaisivat yhdessä listan kolmansista maista, joiden kanssa rajaliikennettä voisi avata 1. heinäkuuta lähtien. Osa maailman maista jää väistämättä listan ulkopuolelle, ainakin alkuun.

Komission suositus on, että Schengen-ulkorajoja avattaisiin asteittain heinäkuussa. Suomessa päätös koskee Venäjän-rajaa, jonka rajoitukset jatkuvat ainakin 14. heinäkuuta asti.

Rajarajoitusten selvittäminen vaatii keneltä tahansa matkustamaan pyrkivältä nyt pitkää pinnaa. Vaikka rajanylitys onnistuisi, Suomi suosittaa vielä monelle tulijalle kahden viikon karanteenia. Euroopan rajat ovat sotkussa vielä pitkään.