Saksassa toivotetaan suomalaisturistit tervetulleeksi – HS vieraili suomalaistenkin suosimilla turistialueilla, ja yksi asia poikkeaa nyt aiemmasta

München/Tegernsee

”Tervetuloa suomalaiset. Kaikki paitsi kiinalaiset ovat tervetulleita”, julistaa müncheniläinen Memu Hizarci.

Hän on viettämässä lauantai-iltaa Hirschgartenissa, Baijerin suurimmassa biergartenissa Münchenissä. Istumapaikkoja on 8 000, ja järjestysmiesten mukaan paikka on ollut tänään täynnä.

Hizarcin ystävä Alex Meyer on turismin käynnistymisestä samaa mieltä – se ei pelota, eikä herätä ylipäätään kummempia tunteita. Meyer aikoo itsekin lähteä pian viikoksi Garda-järvelle. Italia on vastaanottanut turisteja jo 3. kesäkuuta alkaen.

Toistaiseksi paikalliset täyttävät müncheniläisen olutpuutarhan penkit, mutta tällä viikolla Baijeriin odotetaan taas turisteja.

München ja muukin Saksa on pian suomalaisillekin käden ulottuvilla, sillä Saksa ei vaadi enää suomalaisilta erityistä syytä maahantuloa varten 15. kesäkuuta alkaen, ja karanteenisäännöistä on suomalaisten osalta luovuttu.

Suomen hallitus ei suosittele vielä lomamatkojen aloittamista, mutta varsinaisia kieltoja moniin Euroopan maihin menolle ei enää ole. Käytännön esteenä matkustamiselle voi olla tänä kesänä lento- tai laivalippujen saatavuus tai hinta.

Saksaan pääsee turistina myös Baltian kautta autolla, sillä Suomi päätti torstaina liittyä Baltian matkustuskuplaan. Puolan ja Saksan välinen raja avautui lauantaina. Matkaa voi jatkaa vapaasti esimerkiksi Itävaltaan, Tšekkiin tai Italiaan asti. Ruotsista tulevat määrätään Saksassa kahden viikon karanteeniin.

Baijerin biergartenit saivat avata porttinsa toukokuun lopulla.

”Ei täällä huomaa mitään tavallisuudesta poikkeavaa”, müncheniläinen Sebastian Fiedler sanoo. Hän on tullut biergarteniin syömään vaimonsa Steffi Fiedlerin kanssa. Steffi Fiedlerin mukaan koronaviruksen kiristämä tunnelma näkyy vielä kaupoissa, sillä etäisyyksien valvonta on tiukkaa.

”Turismin takia en pelkää toista aaltoa”, Sebastian Fiedler sanoo, mutta muuten sen mahdollisuus toki on mielessä.

Jos Saksaan tai Itävaltaan mielii lomalle, kannattaakin ottaa huomioon, että matkustamisen vapautumisesta huolimatta arki on erilaista kuin aiempina kesinä. Biergartenin pöydissä syödään ja juodaan tavallisesti, mutta pöydästä noustessa pitää laittaa nenän ja suun peittävä maski kasvoille.

Puistomaisessa ravintolassa kiertää vartijoita, jotka tarkkailevat maskien käyttöä ja huomauttavat sen puutteesta välittömästi. Kukaan ei kiinnitä sääntöön erityistä huomiota. Kaikilla on maski mukanaan, eikä ilman sitä pääsisi sisäänkään.

Lisäksi lomamatka vaatii tänä vuonna tarkempaa etukäteissuunnittelua kuin aiemmin. Esimerkiksi Baijerin suosittuihin linnoihin kuten Neuschwansteiniin pääsee vain opastettuun kierrokseen osallistumalla, ja ne myydään usein etukäteen loppuun. Berliinissä ennakkovaraus netissä on välttämätön esimerkiksi maauimaloissa ja uimarannoilla, ja lippu on voimassa vain tiettynä aikana.

Baijeri on yksi tärkeimpiä turismialueita Saksassa, ja se on ollut yksi pahimpia koronavirusalueita koko maassa. Nyt tilanne on hyvä, ja rajoituksia on purettu ilman epidemian uutta kasvua.

Maski-, hygienia- ja etäisyyssääntöjen puitteissa Baijeri varautuu nyt monen muun Keski-Euroopan alueen tavoin turismin käynnistymiseen. ”Ensimmäiset turistit ovat jo täällä”, julistaa lehden lööppi viikonloppuna Münchenin kadulla. Turistien tuoma raha kelpaa.

Sunnuntaina Etelä-Saksassa lähellä Itävallan rajaa sijaitsevan Tegernseen rannalla on ruuhkaa, vaikka sää on sateinen. Kirkas järvi vuorten kainalossa on veneilystä, pyöräilystä ja Alppien maisemista nauttivien suosiossa. Saksalaisia turisteja on kylän suuressa kahvilassa iltapäivällä jonoksi asti, ja työntekijä jakaa asiakkaille paikkoja jo jonossa.

Osaan pöydistä on teipattu lappu, joka kertoo pöydän olevan poissa käytöstä. Näin vältetään liika tungos kahvilassa. Lattiaan pinkillä teipattu sana ”MASKE!” muistuttaa heti ovella sisään tulijoita maskipakosta.

Kahviloihin pitää jättää yhteystietonsa, jotta asiakkaisiin voidaan ottaa yhteyttä, mikäli koronavirustartuntoja ilmenee.

Niin täällä kuin Baijerin muissakin ravitsemusliikkeissä asiakkaiden on täytettävä yhteystietolomakkeensa, joka jätetään kassalle.

Yksi lappu seuruetta kohden riittää, ja siihen merkitään nimen ja yhteystietojen lisäksi vierailun kellonaika ja seurueen koko. Näin asiakkaisiin saadaan tarvittaessa jälkikäteen yhteys testaamista ja eristämistä varten, jos ilmenee, että virustartunnat ovat levinneet kahvilassa.

Silvia Uber ja Doris Deetmayr ovat tulleet Frankfurtista viikoksi Tegernseelle pyöräilemään. Alunperin pariskunnan piti suunnata Mallorcalle suuren seurueen kanssa juhlimaan Doriksen syntymäpäiviä, mutta koronavirus muutti suunnitelman.

”Ei pelota olla turistina liikenteessä, mutta eihän tämä lähelläkään normaalia ole”, Uber sanoo ostaessaan turistikaupasta oluen ostamiseen käytettäviä poletteja kangasmaski kasvoillaan.

Perhehotelli Villa Adolphinessa työskentelevän Laurentius Herrmann haluaa muistuttaa ulkomailta tulevia maskeista. ”Se on kaikkien muualta tulevienkin otettava huomioon. Niiden käyttö on pakollista”, hän sanoo.

Yrittäjiä uhkaa sakko, jos maskipakkoa ei noudateta. Herrmannin mukaan kylässä kiertää siviiliasuisia poliiseja, jotka seuraavat maski- ja etäisyyssääntöjen noudattamista. Myös tavallisia poliisiautoja näkyy rauhallisilla laakson teillä sunnuntain aikana useita.

Sääntöjen puitteissa Laurentius ja hänen äitinsä Sabine Herrmann toivottavat turistit kaikkialta tervetulleiksi Tegernseelle. Sabinen mielestä maskista ei kannata tehdä liian suurta numeroa, sillä sen käyttöön tottuu nopeasti.

Hotelli on Herrmannien mukaan varattu kesäksi lähes täyteen, mutta ulkomaalaisia ei juuri ole tulossa. Monet saksalaisetkin valitsevat tänä kesänä kotimaanloman.