Satojen tai jopa tuhansien suomalaisten matkustus Yhdysvaltoihin on ollut katkolla jo kolmen kuukauden ajan, vaikka heillä on viisumi Yhdysvaltoihin.

Tilanteen pitkittyminen aiheuttaa yhä merkittävämpiä haittoja ja huolia niin yrityksille, henkilökohtaiselle elämälle kuin työnteolle.

Suomalainen Klaus Ashorn valmistui keväällä matemaatikoksi Harvardin yliopistosta. Valmistumiseen on perinteisesti liittynyt työlupa Yhdysvalloissa, opintoihin liittyvällä alalla.

Työpaikka löytyi jo vuosi sitten, datatieteilijänä maailmankuulun teknologiayrityksen riveissä San Franciscossa.

Ashorn odottelee kuitenkin nyt Helsingissä lähtöään Kaliforniaan.

”Opiskeluviisumi täytyy uusia valmistumisen jälkeen, mutta se ei nyt onnistu, sillä Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystö käsittelee tällä hetkellä ainoastaan kiireisiä viisumeita”, Ashorn sanoo.

Valkoisen talon 11.3. koronavirukseen liittyvä julkilausuma keskeytti viisumilla matkustavien maahantulon Yhdysvaltoihin niille, jotka olivat edeltävän 14 päivän aikana olleet Schengen-alueella. Kaksi päivää myöhemmin julkilausumaan liitettiin mukaan myös Iso-Britannia ja Irlanti.

Julkilausuma käsittää monien suomalaisten hyödyntämät viisumityypit, joita käyttävät sijoittajat, opettajat, opiskelijat, tutkijat, toimittajat, lääkärit, urheilijat, taiteilijat ja kotityöntekijät.

Näitä viisumeita omaavat ovat joutuneet joko jäämään Yhdysvaltoihin tai Suomeen. Takaisin Yhdysvaltoihin ei ole pääsyä, vaikka henkilöllä olisi hallussaan voimassa oleva USA:n työlupa ja viisumi.

Määräys vaikuttaa myös Yhdysvalloissa toimivien suomalaisyritysten sisäisiin työntekijäsiirtoihin ja lääketieteellisistä syistä Yhdysvaltoihin matkustaviin.

Optimistisimmat arvioivat määräysten purkautuvan elo–syyskuussa, mutta on myös mahdollista, että niitä jatketaan edelleen.

”Olemme viranomaistietojen varassa, mitä tulee määräyksien kestoon. Toistaiseksi mitään aika-arvioita ei ole annettu”, Suomen Los Angelesin pääkonsuli Stefan Lindström sanoo.

Useat amerikkalaismediat ovat viime päivinä uutisoineet, että Valkoinen talo olisi laatimassa julkilausumaa, joka keskeyttäisi tärkeimpien L-1, H-1B, H-2B ja J-1 viisumityyppien maahantulon edelleen useiksi kuukausiksi lokakuusta lähtien.

”Arvioimme parhaillaan vaihtoehtoja, etenkin heikossa asemassa olevien Yhdysvaltain kansalaisten, työntekijöiden ja työnhakijoiden suojelemiseksi, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty”, Valkoisen talon edustaja Hogan Gidley totesi torstaina Wall Street Journal -lehdelle.

”Monin paikoin Euroopassa ollaan palaamassa arkeen, mutta Yhdysvallat on niputtanut yhteen koko maanosan eli Belgian, Iso-Britannian ja Ruotsin vaikeat koronatilanteet ovat luultavasti vaikuttaneet linjaukseen”, pääkonsuli Lindström arvioi.

EU on nyt käynnistänyt yhteiset toimenpiteet, joiden myötä on tarkoitus neuvotella Yhdysvaltojen kanssa viisumimatkustuksen vapauttamisesta, koronatilanteen alkaessa väistyä EU:ssa.

Viisumilla matkustavien pääsyn salliminen olisi erityisen kriittistä yrityksille, jotta niiden tuotanto ja investoinnit eivät kärsisi ja Yhdysvalloissa työllistävät yritykset voisivat jatkaa toimintaansa. Koska paluu Yhdysvaltoihin ei ole rajoitusten vuoksi mahdollista, ovat monet perheet joutuneet jakautumaan eri mantereille.

Yhdysvalloissa toimii satoja suomalaisyrityksiä, joiden toimintaa tilanne vaikeuttaa merkittävästi.

”Onhan tämä aika erikoinen tilanne yrityksille. Jopa miljoonaluokan tilauksia pitäisi toimittaa ja se vaatisi insinöörejä tekemään asennuksia paikan päälle, mutta he eivät pääse maahan”, Lindström sanoo.

Yhdysvallat kuuluu Suomen tärkeimpiin kauppakumppaneihin ja maiden välillä on perinteisesti ollut voimakkaat siteet monilla sektoreilla taiteesta tutkimukseen ja yrittämiseen. Vahvoihin suhteisiin vaikuttavat osaltaan suorat lennot New Yorkiin, Los Angelesiin sekä San Franciscoon. Nämäkin ovat tällä hetkellä toistaiseksi katkolla rajoitusten vuoksi.

Pelkästään Yhdysvaltain länsirannikolla on arvioitu olevan tuhansia suomalaisia. Niihin, joilla on kaksoiskansalaisuus tai pysyvä oleskelu- ja työlupa eli niin sanottu Green card, tilanne ei vaikuta. Varsin suurella osalla suomalaisista on kuitenkin viisumi tai Esta-matkustuslupa.

”Olen kuullut monen Esta-matkustusluvalla maassa olevan huolestuneen siitä, miten käy kun maksimiaikaraja umpeutuu. Jos ei hae ajoissa jatkoa, siitä voi seurata 10 vuoden maahantulokielto”, Lindström sanoo.

Klaus Ashorn on selvittänyt mahdollisuutta päästä Yhdysvaltoihin Meksikon kautta, mutta maassa paheneva koronatilanne ei houkuta ja myös Yhdysvaltojen ulkoministeriö on varoittanut tästä vaihtoehdosta.

”Paras reitti tällä hetkellä näyttäisi olevan se, että viettää ensin kaksi viikkoa Kroatiassa ja jatkaa siitä Yhdysvaltoihin”, Ashorn puntaroi.

Silloin pitäisi lentää kahdella eri lipulla ensin Air Serbialla Kroatiasta Belgradiin ja siitä edelleen Yhdysvaltoihin.

Mutta ensin pitäisi saada se viisumi.