Filippiineillä hallituksen kriitikkona tunnettu toimittaja on tuomittu kunnianloukkauksesta ja hän saattaa joutua jopa kuudeksi vuodeksi vankilaan. Toimittaja Maria Ressa on tullut tunnetuksi presidentti Rodrigo Duterten hallituksen kriitikkona, ja hänen Rappler-uutissivustonsa on ollut toistuvasti Duterten hampaissa ja rikostutkintojen kohteena.

Vastaavan tuomion sai myös Rapplerin toimittaja Reynaldo Santos.

Ressaan kohdistunut oikeusjuttu liittyy vuonna 2012 julkaistuun artikkeliin, jossa hän kirjoitti filippiiniläisen liikemiehen ja tuomarin yhteyksistä. Artikkelissa liikemies yhdistettiin ihmiskauppaan ja huumeiden salakuljetukseen. Oikeuden mukaan Rappler ei pystynyt todistamaan väitteitään, jotka sivuston mukaan perustuvat tiedustelutietoihin.

Artikkeli julkaistiin jo muutama kuukausi ennen kuin Filippiineillä astui voimaan laki verkossa tapahtuvista kunnianloukkauksista. Artikkeliin tehtiin kuitenkin vuonna 2014 muutos kirjoitusvirheen korjaamiseksi, minkä vuoksi se kuuluu oikeuden mukaan lain piiriin.

Ressa aikoo valittaa tuomiostaan, ja sekä hänet että Santos on vapautettu takuiden perusteella.

”Vastustamme kaikkia hyökkäyksiä lehdistönvapautta vastaan”, Ressa sanoi tuomionsa jälkeen.

Filippiinien sananvapaus huolettaa

Tapausta on pidetty tärkeänä mittarina Filippiinien sananvapaustilanteen kannalta. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Ressan tuomio on osoitus maan heikentyvästä lehdistönvapaustilanteesta.

Yhdysvaltalaisen Freedom House -laitoksen mukaan Filippiinit on yksi maailman vaarallisimmista maista toimittajille.

Duterte on kutsunut Rappleria valeuutissivustoksi eikä ole päästänyt sivuston toimittajia tilaisuuksiinsa. Sivustoa vastaan on parin viime vuoden aikana nostettu useita syytteitä esimerkiksi veronkierrosta.

Duterten hallinto on saanut kansainvälistä huomiota kovaotteisesta huumesodastaan, jossa on kuollut tuhansia ihmisiä. Rappler on kirjoittanut Duterten huumesodasta kriittiseen sävyyn.

Hallinto on kuitenkin kiistänyt, että oikeusjuttu Ressaa vastaan olisi poliittinen, ja painottanut, ettei lehdistönvapaus ole toimittajille peruste rikkoa lakia.

Ressa on kansainvälisesti tunnettu toimittaja. Hän oli Time-lehden kannessa vuonna 2018, jolloin lehti valitsi työnsä takia vainotut toimittajat kuuluisan Vuoden henkilö -valintansa saajiksi.