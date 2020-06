Norjan jäljityssovellus kertoo terveysviranomaisille koronaviruksen leviämisestä sekä hälyttää käyttäjille, jos he ovat olleet lähellä tartunnan saanutta henkilöä.

Norjan terveysviranomainen FHI (Folkehelseinstituttet) on päättänyt poistaa kaiken jäljityssovelluksen käyttäjistä keräämän datan sekä lopettaa sovelluksen käytön toistaiseksi.

Asiasta kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

FHI päätti asiasta sen jälkeen, kun paikallisen tietosuojavaltuutetun toimisto Datatilsynet asetti sovelluksen datan keräyskieltoon. Päätöksen mukaan FHI ei saa enää kerätä käyttäjien henkilökohtaisia tietoja sovelluksen avulla. FHI päätti omatoimisesti poistaa olemassa olevan datan.

Sovellus on tarkoitus ottaa uudelleen käyttöön heti, kun tietosuojaan liittyvät ongelmat on korjattu.

Tietosuojavaltuutetun päätöksessä todetaan, ettei sovellus ole enää nykyisessä tautitilanteessa niin tarpeellinen suhteessa siihen, kuinka paljon se rikkoo käyttäjän yksityisyydensuojaa.

Erityisen ongelmallisena tietosuojavaltuutettu pitää gps:n käyttöä tartuntojen jäljittämiseen. Gps paikantaa satelliitin avulla automaattisesti sovelluksen käyttäjän liikkumisen.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelevat, ettei gps:ää käytettäisi tähän tarkoitukseen. Sen sijaan käytettäväksi suositellaan bluetoothia, jolla monien EU-maiden jäljityssovellukset toimivat.

Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa jäljityssovellus on toiminut niin, että käyttäjät voivat itse rekisteröidä muun muassa ravintolassa käymisen skannaamalla qr-koodeja.

Sovelluksen sijaintitietojen avulla terveysviranomaiset ovat pystyneet tarkkailemaan käyttäjien liikkumista ja kontakteja muihin ihmisiin. FHI on myös arvioinut tartuntojen ennaltaehkäisykeinojen toimivuutta ja viruksen leviämistä.

Tietosuojavaltuutettu huomauttaa, että jos sovellusta käyttää suuri määrä ihmisiä, voi seuranta olla hyvin laajaa.

FHI:n johtaja Camilla Stoltenberg sanoo NRK:lle, että sovelluksella on yhä tärkeä rooli tartuntojen ehkäisemisessä.

Stoltenbergin mukaan käyttökielto heikentää mahdollisuuksia kehittää sovellusta.

”Mielestämme se ei puutu suhteettomasti yksityisyydensuojaan. Uskomme, että se heikentää valmiuksiamme, kun poistamme datan”, Stoltenberg sanoo.

FHI:n kesäkuun alussa antamien tietojen mukaan sovellus on ladattu 1,6 miljoonaa kertaa, ja sillä on lähes 600 000 aktiivista käyttäjää. Tietosuojavaltuutetun mukaan käyttäjien määrä on kuitenkin vähentynyt hyvän tautitilanteen takia.