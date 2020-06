Poliisi ampui mustan 27-vuotiaan Rayshard Brooksin myöhään perjantai-iltana paikallista aikaa Yhdysvaltain Atlantassa. Tilanne alkoi rauhallisesti, kun poliisi meni herättämään autoonsa pikaruokaravintolan noutokaistalle nukahtanutta Brooksia. Lopulta tilanne kiristyi alle tunnissa ampumiseksi.

Poliisin voimankäyttöä tilanteessa on arvosteltu voimakkaasti. Ampumisesta epäilty valkoinen poliisi Garrett Rolfe on erotettu, ja tilanteessa mukana ollut Devin Brosnan on siirretty pois kenttätyöstä. Myös Atlantan poliisipäällikkö Erika Shields erosi tapauksen takia.

Mediat, kuten The New York Times ja CNN sekä uutistoimisto Reuters, ovat kertoneet tapahtumista Wendy’s-pikaruokaravintolan valvontakameroiden, poliisien vaatteissa ja heidän ajoneuvoissaan olleiden kameroiden sekä paikalla olleiden todistajien kuvaamien videoiden perusteella.

Näin tapahtumat etenivät:

Alkutilanne

Poliisi saa kello 22.33 ilmoituksen, että Wendy’s-pikaruokaravintolan noutokaistalle on pysähtynyt auto ja muut asiakkaat joutuvat kiertämään sen. Auton kuskin kerrotaan nukkuvan.

Kello 22.42 konstaapeli Brosnan saapuu paikalle. Hän herättää Brooksin, kyselee, onko Brooks kunnossa ja pyytää häntä ajamaan autonsa ajokaistalta viereiseen parkkiruutuun. Brooks on sekava, ja Brosnan joutuu herättämään hänet uudestaan. Brooks kertoo juoneensa vain yhden alkoholijuoman.

Kello 22.49 Brosnan vaikuttaa epävarmalta siitä, pitäisikö hänen antaa Brooksin nukkua autossaan vai tehdä lisätoimenpiteitä. Brosnan pyytää paikalle lisäapua Brooksin ajokunnon selvittämistä varten.

Kello 22.56 konstaapeli Rolfe saapuu. Poliisit keskustelevat tilanteesta keskenään. Rolfe alkaa nopeasti kuulemaan Brooksia, joka kertoo ettei ajanut itse paikalle vaan sai joltakin kyydin. Rolfe ei usko Brooksin selostusta. Brooks ei muista olleensa noutokaistalla, ja vaikuttaa muutenkin siltä, ettei tiedä missä on.

Kello 23.03 Rolfe tutkii, onko Brooksilla aseita. Hänellä ei ole. Tämä on CNN:lle tapausta myöhemmin kommentoineen poliisityön asiantuntijan Charles Ramseyn mukaan kriittinen hetki, joka menee monelta helposti ohi. ”Poliisi tietää, että Brooks on aseeton. Jos käyttää niin kovia voimakeinoja, että seurauksena voi olla kuolema, sen pitää tapahtua vain tilanteessa, jossa joku on muuten välittömässä kuolemanvaarassa”, Ramsey kertoo.

Kello 23.04 Rolfe alkaa tehdä Brooksille kenttätestiä selvittääkseen, onko hän humalassa. Brooks tottelee poliisien ohjeita rauhallisesti, mutta hänen kuvauksensa illan tapahtumista ja arvionsa juotujen juomien määrästä vaihtelevat.

Hän ehdottaa, että voisi jättää autonsa parkkipaikalle poliisien valvonnassa ja kävellä omien sanojensa mukaan lähellä asuvan siskonsa luokse. Brooks sanoo, ettei ole liian humalassa ajamaan, mutta myöntää juoneensa tyttärensä syntymäpäivän kunniaksi.

”Voin vain mennä kotiin”, Brooks sanoo.

Hän kertoo kävelevänsä mieluummin, jos saattaisi olla vaaraksi jollekin.

Rolfe kysyy, saako tehdä Brooksille puhallutustestin, ja tämä suostuu. Rolfe toteaa puhallutustestin valmistuttua, että hänestä Brooks on juonut liikaa alkoholia ajaakseen ja pyytää tätä laittamaan kädet selän taakse käsirautojen laittamista varten.

Tilanne kiristyy, kamppailu alkaa

Kamppailu alkaa kello 23.22, kun Rolfe alkaa laittaa Brooksia käsirautoihin.

Tapahtumat etenevät nopeasti. Tilanteen alusta vain minuutin päästä Brooksia on ammuttu.

Ensin Brooks vastustaa käsirautoihin laittamista. Brosnan ja Rolfe alkavat kamppailla Brooksin kanssa. He saavat kaadettua hänet maahan, ja pyytävät Brooksia lopettamaan vastaanhangoittelun.

Rolfe pitää Brooksia paikoillaan, ja Brosnan valmistautuu käyttämään hänen etälamautinta. Brooks saa kuitenkin väännettyä lamauttimen Brosnanin kädestä. Brooks nousee ylös ja lyö Rolfea kasvoihin.

Pakeneminen ja ampuminen

Brooks lähtee juoksemaan poliiseja karkuun. Rolfe ottaa oman etälamauttimensa ja laukaisee sen kohti Brooksia, mutta ei osu. Rolfe alkaa tavoitella asettaan. Brooks yrittää laukaista poliisilta ottamansa etälamauttimen kohti Rolfea, mutta ei ole lähelläkään osumista. Rolfe heittää etälamauttimensa sivuun, ottaa aseensa ja ampuu pakoon juoksevaa Brooksia kolmesti selkään.

Brooks kaatuu maahan.

Avun saapuminen

Kello on 23.23. Seuraavan minuutin Rolfe ja Brosnan liikehtivät Brooksin ympärillä ja välillä kumartuvat hänen puoleensa. He eivät aloita elvytystoimia. Brooks on loukkaantunut, mutta liikkuu maassa.

Kello 23.24 Rolfe juoksee soittamaan apua. Sivulliset kertoivat tapahtumista kolmannelle paikalla olevalle poliisille.

Kello 23.25 Rolfe ja Brosnan alkavat antaa Brooksille ensiapua. Rolfe näyttää sitovan Brooksin ylävartalon haavoja.

Ambulanssi saapuu paikalle 23.30. Brooks viedään kahdeksan minuuttia myöhemmin sairaalaan, jossa hän kuolee leikkauksen jälkeen.

Seuraukset

Maanantaina julkaistussa kuolinsyytutkimuksessa kerrottiin CNN:n mukaan, että Brooks kuoli kahden selkäänsä osuneen laukauksen aiheuttamien sisäelinvammojen ja verenhukan takia. Kuolintavaksi raportissa ilmoitettiin henkirikos.

Poliisin voimankäyttö on herättänyt voimakasta kritiikkiä.

”[Brooks] ei vaikuttanut luovan minkäänlaista uhkaa kenellekään. Tuntuu aiheettomalta, että tapahtumat johtivat hänen kuolemaansa”, Fultonin piirisyyttäjä Paul Howard kommentoi CNN:lle.

”Tuon keskustelun ja tapauksen ei olisi pitänyt johtaa kenenkään kuolemaan.”

Myös Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms sanoi, ettei usko Brooksin kuolemaan johtaneiden tapahtumien olleen oikeutettua voimankäyttöä.

Quinnipiacin yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Kalfani N. Turè arvioi The New York Timesille, että Brooksin ampuminen oli tapaus, jota poliisipiireissä kuvaillaan ”lailliseksi, mutta kauheaksi (lawful but awful)”. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että poliisit koulutetaan Yhdysvalloissa siten, että heillä on oikeus käyttää kovempia voimakeinoja, jos joku uhkaa lamauttaa heidät.

Turén mukaan poliisilla olisi ollut kuitenkin muita, rauhallisempia vaihtoehtoja toimia tilanteessa. He olisivat voineet tunnistaa Brooksin hänen autonsa perusteella ja jäljittää hänet myöhemmin jatkotoimia varten tai soittaa lisäapua pidättämään hänet.

Erotettu poliisi Garrett Rolfe tutki 27-vuotiasta Rayshard Brooksia Atlantassa perjantaina. Kuva kenttätyöstä pois siirretyn poliisin Devin Bronsan vartalokamerasta.

Brooksin tapaus on herättänyt keskustelua myös muista poliisin käyttämistä menetelmistä, erityisesti etälamautinten käytöstä ja niiden vaarallisuudesta. Etälamauttimen tarkoitus on saada esimerkiksi pidätystä vastustava ihminen hetkellisesti liikuntakyvyttömäksi johtamalla häneen lihakset lamauttava ja kipua aiheuttava sähkövirta.

Etälamauttimen ei ole tarkoitus olla kuolettava, mutta Yhdysvalloissa ainakin 500 ihmistä on kuollut sitä käytettäessä vuoden 2001 jälkeen, kertoo The New York Times. Rintaan tähdätessä lamautin voi aiheuttaa sydänkohtauksen.

Suomessakin käytetään etälamautinta. Yle kertoo, että vuosina 2016–2017 Suomessa poliisi käytti etälamautinta 714 kertaa. Määrä vastaa noin kolmasosaa tilanteista, joissa poliisin piti tehdä selvitys voimankäytöstään.

Atlantassa on osoitettu mieltä Brooksin kuoleman jälkeen. Mielenosoittajat vaativat lauantaina päivällä ampumapaikan lähellä, että poliiseja vastaan nostetaan rikossyytteet.

Myöhemmin illalla mielenosoittajat sytyttivät tapahtumapaikan Wendy’sin tuleen, ja rakennus tuhoutui, kertoo Reuters. Rakennus oli liekeissä yli 45 minuuttia, kunnes palomiehet saapuivat paikalle.

Protestoijat myös sulkivat lauantaina yhden Atlantan päämoottoriteistä.

Yhdysvalloissa on osoitettu laajasti mieltä viimeisen kolmen viikon ajan poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan. Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun Minneapolisissa yhdysvaltalaispoliisi tukehdutti hengiltä George Floydin. Protestit ovat levinneet ympäri maailmaa.