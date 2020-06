Turkin parlamentti ajaa lakiuudistusta, joka antaisi vapaaehtoisille korttelivartijoille hyvin laajat toimivaltuudet. Turkin poliisivoimilla on pitkä ja perusteellinen koulutus, mutta korttelivahdit saisivat lähes samanlaiset valtuudet vain muutaman viikon koulutuksella.

Oppositio pitää lakialoitetta valtapuolueen yrityksenä luoda maahan rinnakkaisia poliisivoimia, jotka olisivat uskollisia presidentti Recep Tayyip Erdoğanille ja turvaisivat hänen asemansa, jos esimerkiksi vastapuoli ei hyväksyisi vaalitulosta tai hallintoa vastustavat ihmiset alkaisivat protestoida kaduilla.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Toni Alaranta uskoo, että valtapuolueen ajama lakiuudistus liittyy presidentin aiempiin pyrkimyksiin vallan keskittämiseksi.

”Erdoğanin tarkoitus on todennäköisesti turvata tarvittaessa presidentin valta-asema eikä perustuslaillista vallankäyttöä, kuten perinteisiä armeijaa ja poliisia”, Alaranta sanoo.

Vapaaehtoisista siviileistä koostuvat Bekçiler-joukot par­tioivat turkkilaisten kaupunkien kortteleissa yöaikaan. Heitä on noin 28 000.

Lakiuudistuksen myötä he saavat oikeuden vaatia kansalaisia todistamaan henkilöytensä, tutkia näiden autoja ja käyttää tarvittaessa voimakeinoja ja jopa aseita. Asiasta on kertonut muiden muassa uutissivusto Al-Monitor.

Turkin oppositio on yrittänyt estää lain hyväksymisen, mutta Erdoğanin Oikeus- ja kehitys -puolue (AKP) ja sen äärikonservatiivinen liittolainen, Kansallismielinen toimintapuolue (MHP), muodostavat parlamentissa yhdessä enemmistön.

Sanomalehti The Guardianin mukaan oppositiossa on herättänyt huolta lakitekstin epämääräisyys. Se sisältää monitulkintaisia kohtia, jotka sallisivat siviileihin kohdistuvan voimakäytön. Lakitekstiin on kirjattu esimerkiksi, että siviilivartijoilla olisi valtuuksia rikollisuuden estämiseksi. He voisivat myös estää julkisia kokoontumisia, jos ne häiritsisivät yleistä rauhaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi puuttumista vaikka mielenosoituksiin.

Ongelmana pidetään myös lain täytäntöönpanoa, joka kuuluu suoraan presidentin toimivaltaan.

Korttelivartion jäseniä Istanbulissa elokuussa 2017. Taustalla nykyaikaisen Turkin perustajan Mustafa Kemal Atatürkin ja presidentti Recep Tayyip Erdoğanin julisteita.

Katupartioita on ollut Turkissa vuosikymmeniä. Maassa vallitsee voimakas korttelikulttuuri, ja aina on ollut ihmisiä, jotka ovat katsoneet tehtäväkseen ylläpitää järjestystä omassa naapurustossaan.

Viime vuosikymmeninä Turkissa tapahtuneiden terrori-iskujen takia monetovat olleet kiitollisia katupartioista, jotka ovat lisänneet yleistä turvallisuuden tunnetta. Yöaikaan partioivia vapaaehtoisia miehiä turkkilaiset ovat kutsuneet ”sediksi”.

”Setien” rivit kuitenkin harvenivat vuosien mittaan, ja he katosivat Turkin kaduilta vuonna 2008. Vuodesta 2016 kortteliyövartijoiden määrä on jälleen kasvanut.

Aiemmin katupartioiden toiminta on ollut epävirallista, ilman kytkentää hallintoon. Kortteliyövartijoiden uusi sukupolvi koostuu lähinnä nuorista miehistä, jotka ovat jollain tavalla linkittyneet valtapuolueeseen.

Siviilijoukkojen virallinen tarkoitus on toimia poliisin apuvoimina. Aiemmin ne saivat partioida katuja aseistettuina vain pillein ja pampuin. Ne ovat puuttuneet lähinnä murtovarkaiden ja pikkurikollisten toimintaan.

Alaranta sanoo, että alkuvuoden aikana kortteliyövartijoiden toimintaa on virallistettu.

Avustavan virkavallan väkivallasta siviilejä kohtaan on tehty viime vuosina kymmeniä kanteluita. Silti hallitus antoi tammikuussa kortteliyövartijoille luvan kantaa asetta. Tiettävästi ainakin yksi siviili on sen jälkeen loukkaantunut ampumisessa.

Lakiuudistus valtuuttaa vapaaehtoisjoukot ihmishenkiä vaarantavaan voimankäyttöön. AKP:n parlamentaarikot lupaavat, että uudistuksen tullessa voimaan vapaaehtoiset saavat koulutusta ihmisoikeuksissa ja ampuma-aseiden käytössä.

Suunniteltu 40 tunnin koulutus ei opposition mielestä riitä.

Vapaaehtoisia korttelivahteja Istanbulissa elokuussa 2017.

Turkin kortteliyövartijat ovat kolmas sisäisestä turvallisuudesta vastaava elin poliisin ja santarmien rinnalla.

Turkin poliisivoimissa on kesän 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen tehty mittavia puhdistuksia, ja AKP:n ajama lakiuudistus liittyy todennäköisesti myös niihin.

Jo tuolloin Erdoğan kehotti kannattajiaan kaduille ja antoi ymmärtää, että näiden tehtävä on puolustaa järjestystä ja hallintoa – tarvittaessa myös oman käden oikeudella.

”Erdoğanin hallinto ja hänen lähipiirinsä ovat olleet huolestuneita myös siitä, että oppositio saisi lisää valtaa tai voittaisi vaaleissa. Siksi se [hallinto] ylläpitää puheenpartta, että oppositio, varsinkin maallinen Tasavaltalainen kansanpuolue, suunnittelee uutta armeijan vallankaappausta”, Alaranta sanoo.

AKP vetoaa rikollisuuden torjumiseen ja turvallisuuden lisäämiseen, mutta tutkijat ja oppositio pitävät tätä epäuskottavana. Alaranta sanoo, että jos se olisi Erdoğanin todellinen pyrkimys, hallinnon olisi järkevämpää palkata enemmän poliiseja.

Parlamentin oppositioedustaja Cihangir İslam sanoi Diken-uutissivustolle, että Turkin toiminta muistuttaa autoritaarisia hallintoja, joissa tiedustelu ja asevoimat ovat olemassa kansalaisten hallitsemiseksi, eivät heidän turvallisuuttaan varten.

Jotkut oppositiopoliitikot ovat verranneet kortteliyövartioston valtuuksien laajentamista Iranin puolisotilaalliseen miliisiin.

Autoritaaristen hallintojen tiedetään perustavan turvallisuusjoukkonsa usein virallisten sotilas- ja poliisivoimien ulkopuolelle, sillä siellä niitä pidetään virallisia valtionorganisaatioita uskollisempina maan johtajalle tai valtapuolueelle. Alaranta sanoo, että näiden ryhmien tekojen jäljittäminen ja vastuuseen saattaminen on myös usein paljon vaikeampaa kuin poliisin.

Erdoğan alkoi muokata presidenttijärjestelmää nykyiseen muotoonsa armeijan vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen.

Sittemmin AKP:n ja EU:n tiet erkanivat, vaikka AKP on ajanut Turkin EU-jäsenyyttä.

Alaranta sanoo, että AKP:n pyrkimykset unionin jäseneksi ovat lähinnä retoriikkaa. Todellisuudessa Turkki ei ota vaadittuja askelia kohti oikeusvaltiota.