Kiinan viranomaiset ovat sulkeneet osia maan pääkaupungista Pekingistä ja ottaneet käyttöön tiukkoja rajoitustoimenpiteitä estääkseen koronavirusepidemian toisen aallon leviämisen maassa, kertovat kansainväliset tiedotusvälineet.

Kiinan valtionmedia Global Timesin mukaan Pekingissä oli tiistaiaamuna Suomen aikaan todettu 27 uutta tartuntaa. Maanantaina maassa raportoitiin 49 uudesta tartunnasta. Uusista tartunnoista 36 jäljitettiin pääkaupungin eteläisessä osassa sijaitsevalle märkätorille.

Yhteensä kuuden päivän aikana uusia tartuntoja on Pekingissä todettu 106.

Lehden mukaan uuden tautiaallon leviämisen estämiseksi Kiinan viranomaiset ovat ottaneet käyttöön mittavan jäljitys- ja testausohjelman.

Viranomaiset ovat muiden muassa rajoittaneet liikkumista tiistaihin mennessä ainakin 29 kaupunginosassa. Aiemmin maanantaina Kiinan viranomaiset kertoivat asettaneen karanteeniin 21 kaupunginosaa, joissa asuu yhteensä 90 000 ihmistä.

Kiinan terveysviranomaiset ovat aloittaneet asukkaiden testaamisen Pekingissä.

Brittiläisen The Guardianin mukaan asukkaita on ohjeistettu pysymään sisällä ja heitä on määrätty koronavirustesteihin. Viranomaiset suorittavat tarkastuksia ja kaupungilla kaiuttimissa soitetaan ilmoituksia, joissa kehotetaan kaikkia märkätorilla käyneitä ilmoittautumaan viranomaisille.

Kouluja on suljettu ja viranomaiset ovat aloittaneet kuumemittaukset julkisissa paikoissa, kuten ostoskeskuksissa.

Tiistaina Kiinan viranomaiset ilmoittivat, että mahdollisesti virukselle altistuneita ihmisiä on kielletty poistumasta pääkaupungista. Myös kaupungin taksiliikennettä on rajoitettu ja joitain kaupunkien välisiä bussireittejä on peruttu.

Pekingin kaupunginhallituksen tiedottaja Xu Hejian sanoi maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että epidemian leviämisriski on erittäin suuri. Uutistoimisto Reutersin mukana hän kuvaili tilannetta ”äärimmäisen vakavaksi”.

Ainakin 100 000 kaupungin työntekijää on rekrytoitu taistelemaan epidemian leviämistä vastaan.

Myös maan muissa provinsseissa viranomaiset ovat testanneet maan Pekingistä palanneita ihmisiä.

Koronavirustartuntojen määrä lähti kasvuun Kiinassa torstaina. Lauantaina yli tuhannen kilometrin päässä Pekingistä sijaitsevassa Wuhanissa viranomaiset aloittivat laajan testaamisen kaupungin ruokakaupoissa ja vihannestoreilla. Wuhanin viranomaiset kertoivat ottaneensa yli 6 000 näytettä kauppojen ja torien leikkuulaudoista ja keittiöveitsistä.

Myös maan talouskeskuksessa Shanghaissa viranomaiset ovat testanneet tuoreita vihanneksia toreilla ja ruokakaupoissa koronaviruksen varalta. Kummankin kaupungin viranomaisten mukaan testien tulokset ovat olleet negatiivisia.

Ihmisiä on ohjeistettu pitämään kasvomaskeja ja suojakäsineitä julkisissa tiloissa.

Myös useat muut kiinalaiset kaupungit ovat ottaneet rajoitustoimia käyttöön. Shanghai vaatii Pekingistä palaavia matkustajia pysymään kahden viikon karanteenissa, ja useat muut kiinalaiset kaupungit ovat pyytäneet asukkaitaan olla matkustamatta Pekingiin.