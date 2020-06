Yhdysvaltain kansalaisoikeuslaki, joka kieltää syrjinnän rodun, uskonnon ja sukupuolen perusteella, suojelee myös myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä työpaikkasyrjinnältä. Korkein oikeus linjasi asiasta maanantaina päätöksessään, jota pidetään hyvin merkittävänä.

Korkeimman oikeuden mukaan kenellekään ei voi antaa potkuja esimerkiksi homoseksuaalisuuden tai transsukupuolisuuden vuoksi.

Päätös on suuri voitto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Sillä odotetaan olevan kauaskantoisia vaikutuksia muihin lakeihin, joissa otetaan kantaa sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään.

Tuomarit hyväksyivät päätöksensä äänin 6–3. Se oli yllättävää, koska enemmistö korkeimman oikeuden tuomareista on tunnettuja konservatiiveja.

Päätöksen puolesta äänesti kaksi konservatiivituomaria, presidentti Donald Trumpin vuonna 2017 nimittämä Neil Gorsuch ja vuodesta 2005 korkeimmassa oikeudessa istunut John Roberts.

Gorsuch vieläpä laati läpi menneen enemmistöpäätöksen. Tahot, jotka lobbasivat Gorsuchia voimakkaasti korkeimpaan oikeuteen, syyttävät häntä nyt petturiksi, sillä moni odotti hänen tukevan ehdoitta konservatiivien pyrkimyksiä jatkamalla edeltäjänsä, tuomari Antonin Scalian tiukkaa linjaa.

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Neil Gorsuch.

Erityisesti konservatiiviset kristityt ryhmät ovat olleet pettyneitä korkeimman oikeuden päätökseen. Monet kristilliset instituutiot ovat tähän mennessä voineet syrjiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia työntekijöitä perustelemalla tätä uskonnollisella vakaumuksella.

Sen sijaan sekulaarit yhteisöt ja progressiivisemmat uskonnolliset yhteisöt kiittelivät päätöstä.

Presidentti Trump kertoi hyväksyvänsä korkeimman oikeuden päätöksen.

”Olen lukenut päätöksen, ja jotkut olivat yllättyneitä siitä, mutta he ovat päättäneet ja elämme tuon päätöksen kanssa”, Trump sanoo.

Toinen Trumpin nimittämä korkeimman oikeuden tuomari, erittäin konservatiivinen Brett Kavanaugh vastusti päätöstä, mutta hänkin kommentoi, että lopputulos oli tärkeä voitto Yhdysvaltain sukupuolivähemmistöille.

Yhdysvaltalaisten politiikan kommentoijien mukaan Gorsuchin päätös ei lopulta ollut kovin yllättävä.

Syyskuussa 2019 Gorsuch antoi CNN:lle haastattelun, jossa hän sanoi, että hänen mielestään tuomarin henkilökohtaiset mielipiteet ja politiikka eivät saisi vaikuttaa tuomarin työhön.

”Kun kaapu laitetaan päälle, kaikki tuo laitetaan syrjään ja mieli avataan, ja sitten kuunnellaan. Ja se on kaikki, mitä tuomari voi ikinä luvata. Tuomari ei voi luvata lopputuloksia”, Gorsuch sanoi tuolloin.

Gorsuch tunnetaan niin sanottuna tekstualistina, mikä tarkoittaa, että hän pyrkii lain kirjaimelliseen tulkintaan.

Tällä kertaa hänen päätöksensä perustui laissa mainittuun sanaan ”sex” eli sukupuoli, jonka perusteella syrjintää ei saa tapahtua.

Jos ihminen erotetaan vaikkapa homoseksuaalisuuden tai transsukupuolisuuden vuoksi, saa hän potkut sellaisten ominaisuuksien tai toiminnan vuoksi, jota ei kyseenalaistettaisi toisen sukupuolen edustajan kohdalla, sanoi Gorsuch.

Sukupuoli on siis määrittävä tekijä homoseksuaaleihin ja transsukupuolisiin kohdistuvassa syrjinnässä, ja perustuslaki yksiselitteisesti kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän, Gorsuch päättelee.

Gorsuchin tulkinta siis tunnistaa sukupuoli-identiteettien moninaisuuden ja niiden vaikutuksen ihmisten arkiseen elämään.

Tämä tulkinta on vastoin Trumpin hallinnon näkemystä. Trumpin hallinnon näkemyksen mukaan lakitekstissä sukupuolella tulisi tarkoittaa vain biologisesti määriteltyä jakoa miehiin ja naisiin.

Päätöstä vastustanut korkeimman oikeuden konservatiivituomari Samuel Alito moitti Gorsuchin tekstualismia siitä, että se ohittaa lakitekstin kirjoitushetkellä vallinneen todellisuuden.

Gorsuchin logiikkaa arvostelevien tahojen mukaan vuonna 1964 sukupuolia käsitettiin olevan vain kaksi, ja siksi silloin laadittu kansalaisoikeuslaki viittaisi vain biologisesti määriteltyihin miehiin ja naisiin, ei koettuihin sukupuoli-identiteetteihin.

Korkeimman oikeuden päätös kertoo, kuinka paljon yleinen mielipide sateenkaariväestöä kohtaan on muuttunut Yhdysvalloissa parinkymmenen viime vuoden aikana, jopa yli puoluerajojen.

CBS Newsin tänä vuonna julkaiseman mielipidemittauksen mukaan 82 prosenttia yhdysvaltalaisista ja 71 prosenttia republikaaneista on sitä mieltä, että kansalaisoikeuslain tulisi suojella myös seksuaalivähemmistöjä.

Esimerkiksi näkemykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ovat muuttuneet merkittävästi, kun katsoo Gallupin tuottamia tilastoja mielipidemittauksista, joita se on tehnyt jo vuodesta 1977.

Vain 27 prosenttia yhdysvaltalaisista kannatti samaa sukupuolta olevien avioliittoa vuonna 1996.

Vuonna 2012 tasa-arvoista avioliittoa kannatti jo 50 prosenttia ihmisistä. Samana vuonna presidentti Barack Obamasta tuli ensimmäinen presidentti, joka tuki samaa sukupuolta olevien oikeutta avioliittoon.

Viime vuoden mielipidemittauksen perusteella 63 prosenttia amerikkalaisista kannattaa tasa-arvoista avioliittoa.

Vuonna 2015 korkein oikeus päätti, että perustuslaki takaa oikeuden tasa-arvoiselle avioliitolle.

Tänä päivänä 75 prosenttia yhdysvaltalaisista kannattaa homoparien adoptio-oikeutta, kun vuonna 2003 sitä kannatti 49 prosenttia.

Seksuaalivähemmistöjen asemasta työmarkkinoilla on kyselty yhdysvaltalaisilta usean vuosikymmenen ajan. Mielipidetutkimuksissa on kysytty, tulisiko homoseksuaaleja palkata esimerkiksi myyjiksi, armeijan palvelukseen, lääkäreiksi, papeiksi, peruskoulun opettajiksi, lukio-opettajiksi tai presidentin kanslian jäseniksi.

Kaikissa kategorioissa asenteet ovat muuttuneet huomattavasti sallivammiksi, mutta vielä viidesosa yhdysvaltalaisista oli vuonna 2019 sitä mieltä, että homoseksuaaleja ei tulisi palkata peruskoulun opettajaksi.

Transsukupuolisten oikeutta palvella armeijassa kannattaa 71 prosenttia amerikkalaisista.

Edistyksestä huolimatta Trumpin hallinto on ajanut läpi säädöksiä, jotka purkavat etenkin presidentti Obaman kaudella tehtyjä laajennuksia transsukupuolisten oikeuksiin. Esimerkiksi vuonna 2017 hallinto kumosi aiemman ohjeistuksen, jonka mukaan transsukupuoliset oppilaat saivat käyttää oppilaitoksissa vessoja kokemansa sukupuolen mukaisesti.

Vuonna 2019 tuli voimaan linjaus, jonka mukaan armeijassa palvelevien transihmisten tulee käyttää biologisesti määritellylle sukupuolelleen tarkoitettuja uniformuja, pronominejä ja nukkumis- ja peseytymistiloja.

Käytännössä linjaus estää transsukupuolisia ihmisiä työskentelemästä armeijassa.

Viime viikolla hallinto ajoi läpi säädöksen, joka vie transihmisiltä suojan syrjintää vastaan lääkäreiden vastaanotoilla, sairaaloissa ja vakuutusyhtiöissä.

Transaktivistien mukaan Trumpin hallinnon linjaus vaikeuttaa transihmisten pääsyä asianmukaiseen hoitoon ja jopa asettaa transväestön vaaraan.

Transihmisiä saatettaisiin puhutella ja sijoitella väärin perustuen heidän biologiseen sukupuoleensa, eikä heidän omaan kokemukseensa siitä. Äärimmäisessä tapauksessa lakia voisi tulkita niin, että terveydenhuollon työntekijä saa oman vakaumuksensa perusteella kieltäytyä hoitamasta transsukupuolista potilasta.

Vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä lähes joka viides transsukupuolinen kertoi jääneensä ilman hoitoa sukupuoli-identiteettinsä takia, ja 28 prosenttia oli kokenut häirintää terveydenhuollon piirissä.

Lähes kaikki Yhdysvaltain terveydenhuolto-organisaatiot ja vakuutusyhtiöt vastustavat hallinnon uutta linjausta, kertoo The New York Times.

Korkeimman oikeuden tuore linjaus saattaa vielä pyörtää Trumpin hallinnon aiemmat transihmisiä syrjivät säädökset, sillä ne perustuvat kapeaan tulkintaan sukupuolesta, kun korkeimman oikeuden linjaus selvästi tukee laajaa tulkintaa sukupuolen käsitteestä.

”Mitä tahansa lakia, joka kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella, ja uskon että niitä on tusinoittain, tullaan tulevaisuudessa arvioimaan tämän päätöksen kautta”, sanoo Georgetownin yliopiston professori Paul Smith The New York Timesille.