Kiinassa poliisi on pidättänyt viisi ihmistä yrityksestä siepata yksi maan rikkaimmista ihmisistä, kodinkonemiljardööri He Xiangjian. Poliisi sai tiedon sieppauksesta sunnuntaina ja ehti hätiin, koska He’n poika pääsi sieppaajilta pakoon.

Asiasta kertovat esimerkiksi South China Morning Post ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kiinalaisen TMT-sivuston mukaan 55-vuotias poika kertoi uineensa isänsä luksushuvilan lähellä sijaitsevan joen yli. Sieppaajat olivat uhanneet He Xiangjianin talon vartijoita ja heillä epäiltiin olevan räjähteitä. Poliisi piiritti talon, ja sieppaajat saatiin kiinni. Kukaan ei loukkaantunut sieppausyrityksessä eikä pidätyksessä.

He Xiangjian asuu Foshanissa Guangdonin provinssin eteläosassa. Medialle puhuneet naapurit kertoivat, että poliisi oli antanut sunnuntaina illalla määräyksen pysytellä sisätiloissa, ja piiritystilanne päättyi varhain maanantaiaamuna. Heidän mukaansa tilanne oli luksusalueella jonkin verran pelottava, mutta kaikki kiittelivät poliisia hyvin tehdystä työstä.

He Xiangjianin perustama Midea-konserni vahvisti tapahtuneen ja kiitteli samaten poliisia.

He on Kiinan kuudenneksi rikkain mies, jonka omaisuuden arvoksi arvioidaan noin 24,8 miljardia dollaria eli noin 22 miljardia euroa. He on talouslehti Forbersin mukaan maailman 36. rikkain ihminen. Kiinassa hänen edellään ovat esimerkiksi Alibaban perustaja Jack Ma ja Tencentin perustaja Pony Ma Huateng.

He Xiangjian, 77, tulee vaatimattomista oloista ja aloitti toimintansa valmistamalla pullonkorkkeja. Myöhemmin hän laajensi toimintaansa tuulettimiin ja ilmastointilaitteisiin. Nykyään Midea Groupiin kuuluu yhteensä kuusi pörssilistattua yhtiötä, esimerkiksi kiinteistöyhtiö Hongkongissa ja saksalainen robotiikkayhtiö Kuka.

He Xiangjian jäi eläkkeelle konsernin johdosta vuonna 2012, mutta He’n perhe omistaa konsernista silti edelleen kolmanneksen.

Perustaja He on kenties taustastaan johtuen vaatimattoman miehen maineessa, eikä viihdy erityisemmin julkisuudessa. South China Morning Postin mukaan vasta sieppaus on saanut kiinalaiset keskustelemaan He’n satumaisesta omaisuudesta.

Toisaalta moni viestipalvelu Weibossa asiasta keskustelleista on ollut sitä mieltä, että sieppaushanke on ollut järjetön. He’lla on talossaan ympärivuorokautinen vartiointi. Samalla keskustelijat pohtivat BBC:n mukaan, että vuosi 2020 on ”järjettömyyksien vuosi”. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat saattaneet nekin ajaa ihmisiä epätoivon partaalle, jonka vuoksi tehdään järjettömyyksiä.

Sieppausta yrittäneistä viidestä pidätetystä ei toistaiseksi ole näkynyt tietoja julkisuudessa.