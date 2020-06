Vartija seisoi suljetun Xinfadin ruokatorin sisäänkäynnin edustalla tiistaina. Pekingissä on todettu uusi koronatartuntarypäs, josta monen jäljet johtavat viranomaisten mukaan Xinfadin torille.

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä on todettu ”äärimmäisen vakavaksi” kuvailtu tartuntarypäs, jonka vuoksi viranomaiset ovat aloittaneet tiukat rajoitustoimet.

Yli sadasta uudesta koronaviruksen tartuntatapauksesta 36 jäljitettiin pääkaupungin eteläisessä osassa sijaitsevalle Xinfadin ruokatorille. Kiinan Viranomaiset sulkivat jo lauantaina torin, joka on pinta-alaltaan jopa 120 hehtaarin kokoinen ja jolla ehti kesäkuun aikana vierailla yli 200 000 ihmistä.

Uusi tartuntarypäs Kiinassa on synnyttänyt huolta siitä, onko epidemian toinen aalto jo käynnistymässä ja ovatko kiinalaiset ruokatorit yhä riskejä viruksen etenemisen kannalta.

Kiinalaisen median mukaan virusta havaittiin Xinfadin torilla tuontilohen käsittelyyn tarkoitetuilla leikkuulaudoilla. Useat suuret kauppaketjut vetivät tämän jälkeen lohituotteet myynnistä, ja monet lohta tarjonneet ravintolat luopuivat siitä.

Tapaus on herättänyt huomiota, sillä uuden koronaviruksen aiheuttama pandemia sai mahdollisesti alkunsa joulukuun lopussa Kiinan Wuhanissa sijaitsevalta Huananin ruokatorilta.

Huananin tori sekä Pekingin Xinfadin tori ovat niin kutsuttua märkätoreja. Märkätoreiksi kutsutaan Aasiassa toreja, joilla myydään ”märkää” eli tuoretta mutta helposti pilaantuvaa ruokaa, kuten lihaa, mereneläviä, vihanneksia ja hedelmiä.

Märkätorien lisäksi on olemassa kuivatoreja, joissa myydään kuivia tuotteita, kuten viljaa tai tekstiilejä.

Osalla märkätoreista on pidetty eläviä eläimiä ja myös villieläimiä, joita monet tutkijat pitävät koronaviruksen alkulähteenä.

Lue tästä lisää kiinalaisista märkätoreista ja villieläinkaupasta.

Koronapandemian puhjettua Kiinan viranomaiset ovat ryhtyneet rajoittamaan villieläinkauppaa, jota pidetään globaalina terveysuhkana.

Pekingin uuden tautiryppään mahdolliseksi lähteeksi on esitetty Xinfadin torin kalaosastoa ja sen leikkauspöytiä, joissa oli käsitelty tuontilohta. Kiinalaisen median mukaan kala oli tuotu Xinfadin torille Jingshenin kalatorilta Fengtain alueelta.

Tästä ei kannata vetää sitä johtopäätöstä, että virus eläisi kaloissa, sanoo Ruokaviraston Zoonoosikeskuksen johtaja Saara Raulo.

”Ensimmäisenä tulee mieleen, että kalan käsittelijä on ollut viruksen erittäjä, eli että virus on levinnyt ihmisestä kalaan tai sen käsittelypinnoille. En ole kuullut, että tämän tyyppiset virukset esiintyisivät kaloissa. Lämminverisistä, maalla elävistä eläimistä niitä on etsitty. Siksi kala viruksen lähteenä kuulostaa kaukaa haetulta.”

Todennäköisempää onkin, että tartunnan saanut kalankäsittelijä on esimerkiksi yskiessään levittänyt virusta leikkuulaudalle tai kalan pinnalle.

Koronaviruksen ei uskota kestävän kovin pitkään tartuntakykyisenä pinnoilla, joilla kalaa käsitellään.

Raulo sanoo, että Xinfadin ruokatorilla tartuntariski liittyy todennäköisimmin siihen, että siellä käy niin paljon ihmisiä.

”Mielikuva on se, että siellä on ahtaita käytäviä ja ihmisiä kerääntyy paljon yhteen. Ne ovat juuri sellaisia olosuhteita, joita pyritään rajoituksilla ehkäisemään.”

Kiinan viranomaiset kertovat ryhtyneensä tiukkoihin toimiin uuden tautiryppään tukahduttamiseksi. Ainakin 11 ruokatoria Pekingissä ja satoja toreja ja kauppoja on käyty desinfioimassa.

Virustestejä on lisätty 9 000:een päivässä, kertoo valtion omistama uutistoimisto Xinhua. Myös Xinfadin ruokatorin 8 000 työntekijälle on tehty koronatestit.

Kiinan tartuntautivirasto arvioi, että Pekingin uudet tartunnat ovat ”todennäköisimmin” peräisin Kiinan ulkopuolelta tai muualta Kiinasta.