Berliini

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti maanantaina haluavansa vähentää Yhdysvaltain sotilasjoukkoja Saksassa.

Uutisen kertoi jo kesäkuun alussa nimettömiin viranomaislähteisiin nojaten The Wall Street Journal: Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo pienisi Saksassa reilusti. Noin 34 500 pysyvästi Saksaan sijoitetusta amerikkalaissotilaasta kotiutettaisiin syyskuussa 9 500.

Trump lisäsi uutiseen dramatiikkaa puhumalla joukkojen puolittamisesta ja yli 50 000 sotilaan läsnäolosta Saksassa. Tähän lukuun sisältynee siviilejä tai rotaation tai harjoitusten takia Saksassa olevia amerikkalaisia.

Mistä on kyse? Keikkuuko nyt transatlanttinen turvallisuudentunne, joka luotiin toisen maailmansodan jälkeen?

Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo Saksassa on jo klassinen asetelma maailmanpolitiikassa. Enimmillään amerikkalaisia oli Saksassa kylmän sodan aikana. Maailmanpolitiikan tärkeä rajaviiva kulki jaetun Saksan halki, ja rajan toisella puolen DDR:ssä päivystivät Neuvostoliiton sotilaat.

Trumpin perusteluna muutokselle on se, että Saksan puolustusmenot ovat liian pienet. Vuonna 2014 Nato-maat sopivat kasvattavansa sotilasmenojaan kahteen prosenttiin bruttokansantuotteestaan. Saksa ei ole ainoa Naton jäsenvaltio, jolla on tavoitteeseen vielä matkaa.

Transatlanttisten suhteiden asiantuntija, saksalaistutkija Markus Kaim vastaa puhelimeen Washingtonissa.

”Rauhoittelisin vähän tähän uutiseen suhtautumista”, hän sanoo. Kaimin mukaan päätöstä ei kannata vielä pitää kiveenhakattuna, sillä Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin ilmoitusta asiasta ei ole annettu.

Kaimin mielestä Trumpin ilmoittama aikataulu 9 500 pysyvästi Saksaan sijoitetun sotilaan siirtämisestä syyskuuhun mennessä ei kuulosta realistiselta. Lentokenttien valmistelusta ja muista konkreettisista toimista alkaen noin suuri operaatio ei tapahdu yhdessä tai kahdessa yössä.

Yleinen arvaus on, että kyse on vähintäänkin osittain Donald Trumpin vaalikampanjasta. Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalit marraskuussa, ja tällä hetkellä Trump ei voi mielipidekyselyiden perusteella olla varma asemastaan.

Vaalitempuksi Trumpin ilmoitus olisi suorastaan klassikko: kotimaanpolitiikan ahdinko johtaa suurvaltajohtajilla usein ulko- ja turvallisuuspoliittiseen röyhistelyyn.

Sinänsä joukkojen heikentäminen Saksassa on ollut ilmassa jo pidempään. Yhdysvaltain Saksan-suurlähettilään paikan juuri jättänyt Richard Grenell huomatti viime viikolla Bild-lehden haastattelussa, että asiasta on keskusteltu viime syksynä, ja myös Naton huippukokouksessa Lontoossa joulukuussa.

Grenellin mukaan saksalaisten ongelma on se, että he eivät ymmärrä amerikkalaisten olevan tosissaan asian kanssa. Hän viittasi saksalaistoimittajiin, jotka kuittasivat puheet viime syksynä fantasiaksi ja pr-tempuksi.

Mutta Trumpin kanssa kukaan ei tiedä, mikä pitää ottaa todesta. Kaim huomauttaa, että on monia muitakin ulko- ja turvallisuuspoliittisia puheita, jotka eivät ole muuttuneet teoiksi.

Saksan ja Yhdysvaltain suhde on historiallisesti niin tiivis ja merkittävä niin henkisesti kuin käytännön tasolla, että ei ole ihme, jos saksalaisten on vaikea uskoa sen muutokseen.

Tiiviistä yhteistyöstä ovat hyötyneet molemmat. Trump nosti maanantaina esiin sen, että ”hyväpalkkaiset” sotilaat tuovat hyvinvointia Saksaan. Asia on monisyisempi, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola huomauttaa.

Ilman syvällistä liittolaisuutta Saksan kanssa Yhdysvaltain olisi ollut käytännössä paljon vaikeampaa toteuttaa monia operaatioistaan, joita se on toteuttanut. Saksassa on Yhdysvaltain suurin sotilassairaala maan ulkopuolella ja muun muassa Yhdysvaltain Afrikan-joukkojen päämaja. Toistuvasti niin Saksassa kuin Yhdysvalloissa on sanottu joukkojen vetämisen heikentävän Yhdysvaltoja itseään.

Trumpin suunnitelma on saanut arvostelua osakseen myös Yhdysvalloissa.

Saksan taloutta tiivis yhteys Yhdysvaltoihin hyödyttää, mutta myös Yhdysvallat hyötyy siitä, että Saksalla menee hyvin. Saksa puolestaan on Euroopan talousveturi, joten Yhdysvaltain ja Saksan voimakkaan siteen voi nähdä hyödyttävän koko Eurooppaa.

Miksi asetelmaa haluttaisiin horjuttaa?

Päätös ei ehkä perustukaan turvallisuuspoliittiseen visioon, vaan vetoaa populistisen nationalismin maaperään. Omien joukkojen kotiuttaminen kuulostaa isänmaalliselta teolta. Toisaalta taustalla voi yhtä hyvin olla joukkojen uudelleen asemointi esimerkiksi Puolaan.

Trumpin suuri motiivi on mitä ilmeisimmin Saksan ja Yhdysvaltain suhde. Se on heikko. On tunnettu tosiasia, että Trump ja Saksan liittokansleri Angela Merkel eivät löydä yhteistä säveltä, ja he edustavat täysin erilaisia poliitikkotyyppejä. Merkel uskoo monenkeskiseen päätöksentekoon, Trump ei.

Vastikään Merkel kieltäytyi kutsusta Yhdysvaltoihin G7-kokoukseen koronaviruspandemiaan vedoten. Trump taas ei ole kertaakaan vieraillut Saksassa Merkelin vieraana, ainoastaan G20-kokouksessa ja Yhdysvaltain sotilastukikohdassa. Ranskan ja Britannian johtajien luona hän on kyllä vieraillut.

Merkelin toive on todennäköisesti, että hänen ei tarvitsisi enää tavata Trumpia, vaan Yhdysvaltain johdossa nähtäisiin seuraavaksi demokraattien Joe Biden.

Myös Merkel on ensi vuoden vaalien myötä jättämässä paikkansa Saksan johdossa. Saksan ja Yhdysvaltain suhteet, jotka ovat koko Euroopan vakauden kannalta olennaisen tärkeät, ovat nyt vailla näköalaa pitemmälle tulevaisuuteen.