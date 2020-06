Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto pyrkii oikeusjutun avulla estämään Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin kirjan julkaisun. Trumpin hallinnon mukaan kirja sisältää salaiseksi luokiteltuja tietoja, jotka julkaistaessa voivat vaarantaa kansallisen turvallisuuden, kertoo muun muassa New York Times.

Boltonin kirja käsittelee aikaa, jonka hän vietti Valkoisessa talossa. Kirjan on määrä tulla myyntiin ensi viikon tiistaina.

Maan oikeusministeriö toimitti julkaisuun liittyvän kanteen tiistaina liittovaltion oikeusistuimeen Washingtonissa. Kanteen mukaan Bolton ei ole riittävästi antanut tekstiään hallinnon tarkistettavaksi. Hän olisi siten rikkonut sekä työsuhteeseensa että salaiseksi luokitellun tiedonsaantiin liittyneitä ehtoja.

”Kirja, jota Trump ei halua sinun lukevan”

Boltonin tulevasta The Room Where It Happened -kirjasta on kiistelty jo kuukausia. Kustantaja Simon & Schuster on valjastanut kiistan mainoslauseeksi ja markkinoi kirjaa teoksena, jota ”Donald Trump ei halua sinun lukevan”.

Kustantaja kommentoi uutiskanava CNN:n mukaan tulevaa oikeusjuttua sanomalla, että kyseessä on vain ”hallinnon viimeisin yritys tukahduttaa sellaisen kirjan julkaisu, jota se pitää presidentille epäedullisena”.

Tammikuussa New York Times uutisoi, että kirja sisältäisi raskauttavaa todistusaineistoa presidentti Trumpin tuolloin meneillään olleen virkasyyteoikeudenkäynnin kannalta.

Lehden mukaan Bolton kirjoitti julkaisemattomassa käsikirjoituksessaan, että Trump kertoi hänelle henkilökohtaisesti viime elokuussa aikeistaan jäädyttää Ukrainalle osoitettu sotilasapu. Jäädytyksen oli tarkoitus olla voimassa siihen asti, kunnes ukrainalaisviranomaiset aloittaisivat korruptiotutkinnan entisen varapresidentin, nykyisen demokraattien tulevan presidenttiehdokkaan, Joe Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimista.

Republikaanienemmistöinen senaatti vapautti sittemmin Trumpin virkasyytteistä.

Useita tarkistuskierroksia

Kirjan sisältämää mahdollista salaiseksi luokiteltua aineistoa on arvioinut myös Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvosto. Kanteen mukaan turvallisuusneuvosto olisi löytänyt kirjasta salaiseksi luokiteltuja tietoja ja pyytänyt niiden poistamista.

CNN arvioi, että Bolton aikoo huolehtia kirjansa seurauksista vasta julkaisun jälkeen. Boltonia lähellä olevan lähteen mukaan tiistaisesta julkaisusta on määrä pitää kiinni. Uutiskanava ABC on nauhoittanut kirjaan liittyvän haastattelun, joka on määrä lähettää sunnuntaina.

CNN:n mukaan Bolton sai jo kertaalleen Valkoisen talon kanssa sovitut tarkistus- ja editointikierrokset päätökseen huhtikuussa. Uudet tarkistukset turvallisuusneuvoston virkamiesten kanssa alkoivat kuitenkin toukokuussa. Kesäkuun alussa linjattiin, että kirjassa oli sittenkin yhä salassa pidettävää materiaalia.

Kustantaja Simon & Schuster katsoo lausunnossaan, että Bolton on suhtautunut suopeasti turvallisuusneuvoston tarkistuksiin. Kustantaja myös puolusti Boltonin sananvapautta kertoa havainnoistaan Valkoisessa talossa.

Bolton lähti syyskuussa

Boltonin tie neuvonantajana päättyi viime vuoden syyskuussa. Trumpin ja Boltonin välillä oli ollut kasvavia erimielisyyksiä.

Aggressiivista ulkopolitiikkaa kannattava Bolton suhtautui jyrkästi Yhdysvaltojen perinteisiin vihollismaihin Pohjois-Koreaan ja Iraniin, joiden kanssa Trump on pyrkinyt välttämään sotilaallista konfliktia.

Boltonin neuvonantajapestin viimeiseksi jäänyt kiista koski rauhanneuvotteluja Afganistanissa. Bolton vastusti Trumpin neuvotteluja Afganistanin Taleban-liikkeen kanssa.

Boltonin uskotaan tehneen tarkkoja muistiinpanoja tapaamisistaan Trumpin ja muiden Valkoisen talon johtohahmojen kanssa.