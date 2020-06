Helsingin Sanomat

”Rikollisuuden ja terrorismin aalto on järisyttänyt tavallisesti tyynen, verrattain vauraan kymmenen miljoonan asukkaan maata sen sydänjuuria myöten.”

Näin yhdysvaltalainen The New York Times -lehti aloitti Belgian muuttuneesta turvallisuustilanteesta kertovan artikkelinsa marraskuussa vuonna 1985 eli vajaat 35 vuotta sitten.

Lehti kertoi Belgiassa tapahtuneesta pommi-iskujen sarjasta, joka oli kohdistettu muun muassa pankkirakennuksiin ja puolustusliitto Naton toimipisteisiin. Tätä huomattavasti suuremmaksi huoleksi se kutsui kuitenkin toistaiseksi tuntemattoman ryhmän tekemiä ryöstöjä, joiden yhteydessä oli tapettu lähes 30 ihmistä.

”On selvää, että ryöstely ei ole heidän pääasiallinen motiivinsa”, Louvainin yliopiston kriminologi Lode Van Outrive sanoi lehdelle.

”Heidän tavoitteensa näyttää olevan poliisin horjuttaminen ja epävakauden luominen.”

Delhaize-supermarketin parkkipaikka marraskuussa 1985 päivä niin kutsuttujen Brabantin tappajien hyökkäyksen jälkeen.

Kesäkuussa 2020 rikokset ovat yhä selvittämättä. Tiistaina Belgian poliisiviranomaiset julkaisivat kuvan, jonka uskotaan olevan tärkeä johtolanka tutkinnan etenemisessä. Asiasta kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä belgialainen The Brussels Times.

Kuvassa nimeämätön, aurinkolaseihin tai tummiin silmälaseihin pukeutunut mies seisoo ulkona pidellen käsissään asetta, joka brittilehti Guardianin mukaan on italialaisvalmisteinen, puoliautomaattinen Franchi SPAS-12-taisteluhaulikko. Kuva on otettu vuonna 1982 ja lähetetty anonyymisti poliisille vuonna 1986.

Siitä, mikä miehen todellinen henkilöllisyys on ja epäilläänkö häntä rikoksesta, ei ole Brussels Timesin mukaan selvyyttä.

”Henkilö, joka antoi kuvan, kertoi, että kuvassa oleva ihminen on tapauksen tutkinnan kannalta keskeinen”, liittovaltion syyttäjäntoimiston edustaja Eric Van der Sypt sanoi Guardianin mukaan.

”Mieheen on kohdistettu tutkinta, mutta häntä ei ole vielä kyetty tunnistamaan”, hän kertoi VRT:lle. Tunnistamiseen pyydetään nyt kansalaisten apua.

Guardianin mukaan poliisin kiinnostuksen kohteena on myös mies, jolla on niskassaan syntymämerkki ja jonka uskotaan osallistuneen ryhmän mukana supermarketin ryöstöön Beerselissä lokakuussa 1983. Miehen kerrotaan olleen noin 190-senttinen.

Delhaize-supermarkettiketju on tarjonnut informaation vastineeksi noin 250 000 euron palkkiota.

Poliisin haavista livennyt, niin kutsutuiksi ”Brabantin tappajiksi” nimetty rikollisryhmä ryösti BBC:n mukaan Belgiassa vuosina 1982–1985 väkivaltaisesti muun muassa kauppoja, koruliikkeitä, baareja ja hostelleja. Nimensä ryhmä sai Brabantin alueesta, jolla se teki suuren osan rikoksistaan.

Ryöstösaaliiden rahallinen arvo jäi kuitenkin vähäiseksi. Esimerkiksi hyökkäyksessä ravintolaan vietiin vain kahvia, herkkuja ja samppanjapulloja.

Poliisi onkin epäillyt, että osa ryöstöjen yhteydessä tapetuista ihmisistä ei valikoitunut uhreiksi sattumalta, The Brussels Times kertoo. Miehet tappoivat 28 ihmistä, ja yli 40 ihmistä loukkaantui. Osa kuolleista oli lapsia.

Vielä tänäkään päivänä ei ole selvää, kuinka suuri ryhmä todellisuudessa oli tai kuka sitä johti. Ryhmän keskeisiksi jäseniksi on kuitenkin epäilty kolmea, vain keksityillä kutsumanimillä tunnettua miestä: Giant (jättiläinen), the Killer (tappaja) ja pakoauton kuljettaja, the Old Man (vanha mies).

BBC:n mukaan miehet olivat maalanneet kasvonsa ennen veritekoja kasvomaalilla ja ryhtyneet sitten ampumaan sekä asiakkaita että henkilökuntaa. Osaa uhreista kidutettiin ennen tappamista.

Vuonna 1985 ryöstöjen sarja yllättäen loppui ja miehet katosivat jäljettömiin, Guardian kertoo.

Poliisit etsivät todisteita kanaalissa lokakuussa 2017.

Vuosikymmeniä vanhan tapauksen tutkijajoukkoa laajennettiin vuonna 2017, ja noin vuotta myöhemmin tapaus avattiin uudelleen intensiivisempään tutkintaan.

Belgian viranomaisten mukaan tämän jälkeen on saatu useita uusia ja merkittäviä johtolankoja, joista on kiittäminen muun muassa dna-teknologian kehittymistä. Viimeksi kuluvan vuoden tammikuussa satoja belgialaisia pyydettiin toimittamaan dna-näytteensä tutkintaa varten.

Tutkijoiden käytössä on kaksi dna-profiilia. Toinen on tupakantumpista saatu näyte, jonka uskotaan kuuluvan yhdelle hyökkääjistä. Toinen dna-näyte löydettiin luotiliivistä, joka nostettiin joesta vuonna 1986.

”Jos joku kieltäytyy antamasta näytettään, on sanomattakin selvää, että häneen kohdistuu epäilyksiä”, liittovaltion syyttäjätoimiston edustaja Van der Sypt kertoi tammikuussa The Brussels Timesin mukaan.