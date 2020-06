Helsingin Sanomat

Intian ja Kiinan pitkä rajakiista korkealla Himalajan vuoristossa äityi alkuviikosta niin pahaksi, että se johti verenvuodatukseen ensimmäistä kertaa 45 vuoteen. Jopa kymmeniä sotilaita kuoli.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Elina Sinkkonen pitää tilannetta huolestuttavana.

”Tämä tulee muuttamaan Kiinan ja Intian välisiä suhteita, sillä kyseessä on kaksi merkittävää ydinasevaltiota, joilla on kansallismielinen hallinto”, Sinkkonen toteaa.

Sisäpoliittisista syistä valtiot eivät halua vaikuttaa heikolta kiistatilanteessa, vaan ne yrittävät säilyttää kasvonsa kansalaistensa edessä. Intian ja Kiinan yhteenlaskettu asukasluku on yli 2,7 miljardia.

Intian hindunationalistisen valtapuolueen kannattajat polttivat Kiinan presidentin Xi Jinpingin kuvia Ahmedabadissa keskiviikkona.

Intian armeija raportoi tiistaina, että 20 intialaista sotilasta kuoli maanantaina väkivaltaisessa yhteenotossa Kiinan sotilaita vastaan.

Intian mukaan selkkauksessa kuoli molempien maiden sotilaita. Sanomalehti The Washington Post kirjoitti intialaisiin tiedotusvälineisiin viitaten 43 loukkaantuneesta tai kuolleesta kiinalaissotilaasta. Kiina ei ole vahvistanut tietoja.

Sotilaat eivät käyttäneet tuliaseita, vaan kyseessä oli enemminkin tappelu, kertoi nimettömänä pysyttelevä intialaisupseeri uutistoimisto AFP:lle. Sotilaat käyttivät yhteenotossa esimerkiksi kiviä ja lyömäaseita, joissa oli nauloja. AFP:n lähteiden mukaan osa sotilaista olisi kuollut pudottuaan vuorenrinteeltä.

Yhteenotto tapahtui kiistellyllä Kashmirin seudulla Intian hallitseman Ladakhin alueen ja Kiinan hallitseman Aksai Chinin alueen rajamaastossa.

Tähän asti Intian ja Kiinan välillä oli vallinnut rajakiistasta huolimatta suhteellisen rauhallinen ajanjakso.

Keskiviikkona Intian pääministeri Narendra Modi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että Intia toivoo rauhaa, mutta kykenee tarvittaessa vastaamaan, jos sitä provosoidaan.

Kiinan ulkoministeriö puolestaan tiedotti keskiviikkona, että Kiina aikoo etsiä Intian kanssa ”reilua” ratkaisua kiistan ratkaisemiseksi.

Maiden ulkoministerit neuvottelivat keskiviikkona liennyttääkseen jännitteitä rajakahakan jälkeen. Kiinan mukaan puhelimitse neuvottelivat Wang Yi ja tämän intialainen kollega Subrahmanyam Jaishankar.

Intian ja Kiinan välinen kahakointi paheni jo toukokuussa. Tuolloin yhteensä 11 sotilasta sai lieviä vammoja mediatietojen mukaan ”kivien heittelystä” puolin ja toisin.

Kolme päivää myöhemmin nyrkit heiluivat jälleen Intian ja Kiinan rajalla, joskin yli 1 200 kilometrin päässä.

Eikä kyse ole suinkaan ensimmäisistä kerroista.

Sinkkonen sanoo, että Kiinan ja Intian väliset selkkaukset ajoittuvat usein kevääseen ja kesään, koska silloin Himalajan vuoristossa on helpompi liikkua.

Sinkkonen sanoo myös, että alueen hankalat luonnonolot lisäävät riskiä tilanteen arvaamattomaan eskaloitumiseen.

”Ilmeisesti tässäkin tapauksessa maantieteellä on ollut osaa siihen, miksi selkkauksessa kuoli niin monta ihmistä.”

Tapahtumien tarkemmasta kulusta ei ole kerrottu.

”Kiina ei yleensä koskaan julkaise omalta osaltaan tarkkoja tietoja, joten tässä asiassa ollaan intialaisten lähteiden varassa, mikä voi osaltaan antaa puolueellisen kuvan kokonaisuudesta”, Sinkkonen sanoo.

The Washington Post kertoi intialaislähteisiin viitaten, että kiinalaiset joukot olivat liikkuneet useita kilometrejä alueelle, jonka Intia väittää Kiinan miehittäneen Galwan-joen laaksossa. Laaksosta on näkymät tielle, joka on strategisesti tärkeä Intialle.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian puolestaan sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että Intian joukot ylittivät rajan kahdesti maanantaina. Hänen mukaansa intialaiset joukot provosoivat ja hyökkäsivät kiinalaisia sotilaita vastaan, mikä johti yhteenottoon.

Tilanne alueella on ollut epäselvä 1960-luvulta käydystä Kiinan–Intian sodasta asti. Maiden välillä ei vallitse edellekään yksimielisyyttä siitä, missä valtionraja tarkalleen kulkee.

Intian armeijan autoja kulki Chang La -solan tuntumassa Kashmirissa keskiviikkona.

Sinkkosen mukaan tilanteen lopputulos riippuu siitä, millainen poliittinen tilanne maissa vallitsee ja miten ne nyt reagoivat.

”Viime kuukausien aikana molemmat osapuolet ovat vahvistaneet teitään ja lisänneet joukkoja alueella, mikä lisää todennäköisyyttä sille, että kahnauksia tulee jatkossakin.”

Sinkkosen mukaan Kiinan toiminta kiistakysymyksissä on koventunut viime vuosina. Kiina on ottanut aggressiivisemman sotilaallisen linjan, mikä on näkynyt esimerkiksi Taiwanin-politiikassa ja Etelä-Kiinan merellä.

”Jos kiinalaisuhreilta olisi vältytty, niin tämä olisi varmaan helpompi selvittää.”

Kiina saattaa toimia juuri nyt myös koronaviruksen varjolla, koska kaikkien huomio on pandemiassa. Se tiedetään, että Kiina on siirrellyt joukkojaan Kashmirin alueella.

Sinkkosen mukaan tilanne Aasiassa voi kärjistyä entisestään, mikäli rajakiistaan sekoittuu suurvaltapolitiikka.

”Kiinan ja Intian välillä on vallinnut dialogi, mutta Intia on viime aikoina myös ärsyttänyt Kiinaa esimerkiksi kehumalla Taiwanin toimia koronavirusta vastaan.”

Ratkaisevassa roolissa saattaa olla myös Intian ja Yhdysvaltojen suhde. Kiinan ja Yhdysvaltojen välit ovat viime aikoina viilentyneet äärimmäisen huonoiksi.

Siksi Sinkkonen arvioi, että mitä enemmän Intian ja Yhdysvaltojen väliset suhteet lämpenevät, sitä vaikeampi Intian voi olla toimia Kiinan kanssa.

Asiaa ei yksinkertaista sekään, että uhittelua on nähty viime vuosina kummankin maan nationalistiselta hallinnolta.

Sinkkonen uskoo silti, että maat haluavat löytää sopuratkaisun.

”On oletettavaa, että kumpikin valtio haluaisi sopia tai ainakin jäähdyttää tilannetta ja miettiä pidemmällä aikavälillä, onko tätä järkevää kärjistää.”

Rajakiista olisi ollut helpompi ratkaista vuosia sitten, jolloin maat olivat tasaväkisempiä kilpakumppaneita. Nykyään Kiina on paljon Intiaa vahvempi maa, mitattiin asiaa sitten sotakalustolla tai bruttokansantuotteella.