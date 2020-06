Helsingin Sanomat

Ensi viikolla ilmestyvä presidentti Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin kirja The Room Where It Happened valottaa, mitä Valkoisen talon suljettujen ovien takana todella on tapahtunut.

Bolton toimi Trumpin hallinnossa 453 päivää, kunnes Trump erotti hänet erimielisyyksiin viitaten viime syyskuussa.

Kirjan on määrä ilmestyä ensi viikon tiistaina, ellei sen julkaisua lykätä. Valkoinen talo on yrittänyt oikeusteitse estää kirjan julkaisun.

Yhdysvaltalaiset laatulehdet The Washington Post, The Wall Street Journal ja The New York Times ovat listanneet Boltonin kirjan väitteitä, jotka ovat kiusallisia Trumpin kannalta.

1. Trump on valmis tekemään henkilökohtaisia palveluksia diktaattoreille

Kirjan alkuteksteissä Bolton vihjaa, että Trumpin ulkopolitiikassa tapahtui jatkuvia rikkomuksia. Hän esimerkiksi paljastaa, että Trump lupasi Turkin ja Kiinan presidenteille huolehtivansa, että rikostutkinnat Yhdysvalloissa eivät aiheuta ongelmia näiden maiden yrityksille.

Bolton väittää kirjassaan Trumpin sanoneen Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoğanille, että turkkilaista yritystä vastaan nostettu oikeusjuttu lopetetaan, kunhan New Yorkin liittovaltion tuomioistuimen syyttäjät korvataan ”Trumpin ihmisillä”.

2. Trump ei ole pätevä hoitamaan kansallista turvallisuutta ja ulkopolitiikkaa.

Boltonin mukaan Trumpilla on heikko ymmärrys kansallisesta turvallisuudesta ja ulkopolitiikasta. Trump ei esimerkiksi tiennyt, että Britannia on ydinasevalta, ja Bolton väittää hänen kysyneen, onko Suomi osa Venäjää.

Trump vieraili Suomessa kesällä 2018, kun hän tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Helsingissä.

3. Trumpia motivoi vain uudelleenvalinta

Kirjan esittelytekstissä Bolton kirjoittaa, että Trumpin politiikkaa ohjaa ainoastaan uudelleenvalinta presidentiksi, vaikka se merkitsisi kansakunnan heikentämistä tai sen edun vaarantamista.

Bolton kirjoittaa Trumpin etsivän liittolaisia, jotka voisivat tukea häntä ensi syksyn presidentinvaaleissa. Esimerkiksi johtavien talousmaiden G20-kokouksessa vuonna 2019 Trump ajoi kauppapolitiikkaa, joka auttaisi häntä tulemaan valituksi presidentiksi uudelleen. Trump esimerkiksi kehotti Kiinaa ostamaan amerikkalaisia soijapapuja ja vehnää, jotta hän saisi enemmän ääniä maatalouteen nojaavissa osavaltioissa.

Boltonin mukaan Trump myös sanoi Kiinan presidentille, että amerikkalaiset haluavat Trumpin muuttavan Yhdysvaltojen perustuslakia, jotta hän voisi olla presidenttinä pidempää kuin kaksi toimikautta.

4. Trump tukee ihmisoikeusrikkomuksia

Bolton kirjoittaa, että samassa G20-kokouksessa Trump oli suljettujen ovien takana sanonut Kiinan presidentille, että hän tukee tämän aikeita rakentaa keskitysleirejä uiguurimuslimeille.

5. Trump ei kuuntele muita

Bolton kertoo kirjassaan, että turvallisuusneuvoston kokouksissa Trump käytti enemmän aikaa puhumiseen kun neuvonantajiensa kuuntelemiseen. Boltonin mukaan Trumpilta puuttuu täysin kyky kunnioittaa henkilöstöään.

6. Oma väki halveksuu Trumpia

Bolton kertoo kirjassaan, että hän ja ulkoministeri Mike Pompeo pilkkasivat yhdessä Trumpia kuunneltuaan tämän ja Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin puhelinkeskustelua juuri ennen huippukokousta Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa Singaporessa vuonna 2018.

Bolton kirjoittaa, että puhelun jälkeen Pompeo oli sanonut ”lähes saaneensa sydänkohtauksen” ja Bolton oli vastannut Pompeolle puhelun olleen ”lähes tappava kokemus”.

Itse huippukokouksessa Singaporessa ex-turvallisuusneuvonantaja kertoo Pompeon ujuttaneen hänelle lapun, jossa Pompeo kutsui Trumpia ”valehtelijaksi”.

7. Trumpilta tulee jatkuvasti asiattomia ehdotuksia

Bolton paljastaa kirjassaan, että Trump vaati ulkoministeri Pompeota hankkimaan Kim Jong-unille lahjaksi brittiläisen muusikon Elton Johnin Rocket Man -levyn nimikirjoituksella varustettuna.

Trump on usein nimitellyt Kimiä pieneksi rakettimieheksi, ja Boltonin mukaan Trump oli koko tapaamisen ajan takertunut ehdotukseensa pakkomielteisesti.

Bolton myös väittää Trumpin sanoneen, että Venezuelan miehittäminen olisi hienoa ja Etelä-Amerikan valtioiden olevan tosiasiassa osa Yhdysvaltoja.

8. Trump ei arvosta sananvapautta

Bolton kirjoittaa, että Trump on kutsunut useasti journalisteja ”roskasakiksi”.

Heinäkuussa 2019 median kritiikkiin kyllästynyt Trump oli Boltonin mukaan sanonut, että toimittajat pitäisi teloittaa. Bolton väittää Trumpin myös ehdottaneen, että toimittajien vangitsemista helpotettaisiin ja heidät pakotettaisiin paljastamaan lähteensä.

Bolton myös kirjoittaa, että Trump puolusti Saudi-Arabian kruununprinssiä Mohammed bin Salmania toimittaja Jamal Khashoggin murhasyytösten keskellä marraskuussa 2018 silmänkääntötemppuna. Todellisuudessa Trump halusi kääntää mediahuomion pois tyttärestään Ivankasta, jonka ympärillä oli tuolloin puhkeamassa skandaali.

9. Kukaan ei halua tehdä töitä Trumpin kanssa

Bolton kertoo kirjassaan olleensa vastikään aloittanut presidentinhallinnossa, kun silloinen kansliapäällikkö John Kelly kertoi hänelle, että Valkoinen talo on huono työpaikka ja Bolton huomaisi sen pian.

”Et voi kuvitellakaan, kuinka epätoivoisesti haluan päästä pois täältä”, Kelly oli Boltonin mukaan sanonut.

10. Todisteita Trumpin virkarikossyytteistä

Kirjassa Bolton kertoo ensi kertaa julkisesti omat tietonsa Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn puhelinkeskustelusta sekä sen, miksi hän ei todistanut Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä.

Boltonin mukaan Trump kertoi hänelle, että tämä oli jäädyttänyt Ukrainalle myönnetyn sotilasavun, kunnes ukrainalaiset suostuvat aloittamaan korruptiotutkinnan Trumpin poliittisista vastustajista.

The New York Times uutisoi jo tammikuussa, että Valkoinen talo ei halua kirjaa julkisuuteen erityisesti siksi, että kirja sisältää raskauttavaa todistusaineistoa presidentti Trumpin virkasyyteoikeudenkäynnin kannalta.

Republikaanienemmistöinen senaatti vapautti Trumpin virkasyytteistä.