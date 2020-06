Tukholmalainen Werner Kofler on käynyt Fredhällsbadetin uimalassa yli 20 vuotta. Aamurutiineihin laiturilla kuuluu jooga.

Tukholma

Säteet osuvat märkään rintakehään, kun Werner Kofler tekee aurinkotervehdystä Fredhällsbadetin uimalassa Tukholmassa. Varpaat levittyvät lämpimille laudoille.

Näillä kallioilla ja laitureilla on vuosikymmenien saatossa käristetty aareittain ihoa. Syvä kesärusketus on ruotsalainen kestohitti. Siksi kielessä on sanoja, kuten solstress – huoli siitä, että ei ehdi ruskettua aurinkoisten päivien aikana tarpeeksi.