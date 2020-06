Helsingin Sanomat

Kun Suomessa juhlitaan perjantaina yötöntä yötä, Yhdysvallat viettää merkkipäivää, josta moni ei ole aiempina vuosina kuullutkaan.

Orjuuden lakkauttamisen muistopäivä Juneteenth tulee sanoista ”June” (suom. kesäkuu) ja ”nineteenth” (suom. 19:s).

Tänä vuonna juhlapäivää vietetään poikkeuksellisissa merkeissä. Mielenosoitukset ja kampanjat ovat jatkuneet jo viikkoja George Floydin kuoltua poliisin käsissä. Ne pakottavat eriarvoista yhteiskuntaa muuttumaan.

Demokraatit ja republikaanit suunnittelevat omia ehdotuksiaan poliisivoimien uudistamiseksi. Minneapolisin poliisi päätettiin jo lakkauttaa. Poliisisarja Cops lopetettiin 30 vuoden jälkeen. Urheiluvaatevalmistaja Adidas lupasi palkata lisää mustia ja latinoja. Teknologiayritykset kielsivät kasvojentunnistusohjelmien käytön poliiseilta.

”Mielestäni Juneteenth tuntuu hieman erilaiselta nyt. Se on mahdollisuus tasata hengitystä kaiken tämän viime viikkoina nähdyn muutosvauhdin jälkeen”, sanoo New York Timesin haastattelema Mark Anthony Neal, joka on afroamerikkalaisen tutkimuksen tutkija.

Monet suuryritykset kuten somepalvelu Twitter ja urheilujätti Nike ovat tehneet päivästä työntekijöilleen ensimmäistä kertaa palkallisen vapaapäivän.

Juhlapäivällä on virallinen asema monessa kaupungissa ja osavaltiossa, mutta kansalliseksi vapaapäiväksi se ei ole vielä yltänyt.

Paineet virallistamiseksi kasvavat tänä vuonna. Asiasta tehty ehdotus on hyväksytty senaatissa vuonna 2018, mutta se ei ole edennyt vielä edustajainhuoneen käsittelyyn.

Mielenosoittajia Floridan Tampassa viime lauantaina. Keskellä Juneteenth-teemaiseen mekkoon pukeutunut nainen.

Aiempina vuosina päivää on vietetty pääasiassa afroamerikkalaisissa yhteisöissä. Viime päivinä lähes kaikki yhdysvaltalaiset suuret mediat ovat julkaisseet juttuja otsikolla ”Mikä on Juneteenth?” Se kertoo, kuinka tuntematon juhla on ollut valtaväestölle.

Muistopäivä on tänä vuonna näkyvämpi kuin koskaan aiemmin. The Detroit News kertoi maanantaina, että kaupungin pormestari julisti juhlallisuuksien kestävän koko viikon. Päivää juhlitaan paraateilla, ilotulituksilla ja ruualla.

Juhlapäivän historia ulottuu 155 vuoden päähän. Orjat julistettiin vapaiksi Galvestonin kaupungissa Texasissa 19. kesäkuuta 1865. Vapautusjulistus koski vain etelävaltioita, jotka olivat aiemmin nousseet kapinaan liittovaltiota vastaan ja käyneet neljän vuoden sodan pohjoisvaltioita vastaan.

Julistuksen oli tehnyt presidentti Abraham Lincoln jo yli kaksi vuotta aiemmin, mutta tuohon aikaan tieto kulki hitaasti ja plantaasien omistajat vastustivat vapautusta. Texas oli viimeinen osavaltio, johon sotilaat saapuivat palauttamaan alueen hallintaansa ja ilmoittamaan julistuksen täytäntöönpanosta.

Teksasin Houstonissa siirrettiin orjuutta kannattaneen Konfederaation komentajan patsas ennen perjantaina Juneteenth-julintaa.

Historiansa takia Texas oli ensimmäinen osavaltio, joka virallisti juhlapäivän vuonna 1980, vaikka sitä oli juhlittu jo vapautuspäivästä lähtien.

Koko liittovaltiossa orjuus kiellettiin perustuslain 13. lisäyksellä muutama kuukausi myöhemmin.

Virallisesta vapautuksesta huolimatta orjuuden aikana luodut rasistiset rakenteet eivät kadonneet hetkessä tai edes yli sadassa vuodessa.

”Päivä tuntuu oikea-aikaisemmalta ja olennaisemmalta kuin koskaan, muistutuksena siitä, että vapaus ei ole vieläkään toteutunut”, kirjoitti toimittaja Brianna Holt kolumnissaan New York Timesissa.

Juneteenth sai entistä enemmän mediahuomiota, kun kävi ilmi, että presidentti Donald Trump oli järjestämässä Oklahoman Tulsassa kampanjatilaisuutta samalle päivälle.

Tilaisuus juuri Tulsassa juuri orjuuden lakkauttamisen muistopäivänä herätti ikäviä mielleyhtymiä, sillä kaupungissa tehtiin vuonna 1921 yksi maan historian pahimmista rasistisista joukkosurmista. Valkoiset miehet hyökkäsivät mustaan naapurustoon ja sytyttivät sen palamaan. 300 ihmistä kuoli, ja yli 1 200 kotia tuhoutui.

Hyökkäyksen taustalla oli oikeudessa käsitelty tapaus, jossa mustaa miestä syytettiin valkoisen naisen seksuaalisesta ahdistelusta, kertoi The New York Times helmikuussa. Syytteistä luovuttiin myöhemmin.

Vuonna 2001 tehdyn selvityksen mukaan todennäköisintä oli, että mies oli kompastunut ja vahingossa astunut naisen jalan päälle.

Fox Newsin haastattelussa viime perjantaina Trump vakuutti, ettei päivää valittu tarkoituksella.

”Se, että järjestän tilaisuuden kyseisenä päivänä, sen voi nähdä oikeastaan hyvin myönteisesti juhlallisuutena”, Trump totesi.

Seuraavana päivänä hän ilmoitti Twitterissä siirtävänsä tapahtuman lauantaille.

Republikaanien ainoa afroamerikkalainen senaattori Tim Scott kertoi USA Todaylle, että Trump ei tiennyt päivän merkitystä ja päätti muuttaa ajankohtaa ymmärrettyään asian.