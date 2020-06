Helsingin Sanomat

Kiinalla saattoi olla toimintaa Intian puolella rajaa Himalajan vuoristossa ennen veriseksi äitynyttä yhteenottoa maiden joukkojen välillä alkuviikosta.

Asia käy ilmi alueelta otetuista satelliittikuvista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhteenotto tapahtui kiistellyllä Kashmirin seudulla Intian hallitseman Ladakhin alueen ja Kiinan hallitseman Aksai Chinin alueen rajamaastossa.

Yhteenotossa kuoli 20 Intian sotilasta, Intian armeija kertoo. Kiina ei ole vahvistanut uhrien määrää, mutta Intian viranomaisten mukaan selkkauksessa kuoli molempien maiden sotilaita.

Kiinan ja Intian välistä rajaa Himalajan vuoristossa ei ole virallisesti merkitty, ja hiljaista valtakamppailua rajanvedosta on käyty jo vuosikymmenten ajan.

Rajakiistat ovat usein olleet tulosta siitä, että toisen puolen joukkojen on katsottu pitäneen leiriä väärällä puolella rajaa. Hyvin harvoin kiistat kuitenkaan yltyvät väkivallaksi.

Tässäkin tapauksessa intialaiset väittävät kiinalaisten liikkuneen useita kilometrejä alueelle, jonka Intia katsoo kuuluvan itselleen.

Kiina taas syyttää Intian joukkoja rajan ylittämisestä maanantaina.

Intialaisten lähteiden mukaan kiista alkoi, kun intialainen partio meni tarkistamaan, että kiinalaiset joukot ovat vetäytyneet alueelta, jonka katsotaan kuuluvan Intialle.

Paikalta oli löytynyt telttoja ja pieniä tarkkailuasemia. Intian joukot hävittivät tarkkailuasemat.

Paikalle saapui suuri joukko kiinalaisia sotilaita. Rajalla on sääntö, että joukot eivät saa olla raskaasti aseistettuja.

Tapahtumien kulusta ei ole tarkkaa tietoa, mutta kohtaaminen yltyi käsirysyksi, jossa käytettiin myös nauloilla varusteltuja mailoja ja kiviä. Osa kuolemantapauksista johtui ilmeisesti hankalasta maastosta.

Planet Labs -nimisen yhtiön ottamat kuvat näyttäisivät viittaavan siihen, että kiinalaisilla todella oli ollut tarkkailuasemia Intian puolella rajaa.

Viikkoa aikaisemmissa kuvissa tarkkailuasemista ei ollut jälkiä.

Satelliittikuvien mukaan näyttää myös siltä, että kiinalaiset olivat yhteenottoa edeltävinä aikoina rakentaneet teitä, siirtäneet maata ja padonneet jokia kiistellyssä laaksossa.

HS:n haastatteleman Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Elina Sinkkosen mukaan Kiinan toiminta kiistakysymyksissä on koventunut viime vuosina. Kiina on ottanut aggressiivisemman sotilaallisen linjan, mikä on näkynyt esimerkiksi Taiwanin-politiikassa ja Etelä-Kiinan merellä.