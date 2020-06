Carlotta Walls Lanier käveli ylös Little Rockin keskuslukion rappusia vuonna 1957. Hän oli 14-vuotias ja yksi Little Rock Nine -nimellä tunnetun ryhmän lapsista, jotka otettiin kouluun ensimmäisinä mustina oppilaina.

Katsellessaan nyt tv-uutisia ympäri maata järjestettävistä mielenosoituksista Lanier ihmettelee, kuinka mukana olevat ihmisjoukot muodostavat ”kirjavimman ikinä näkemäni mielenosoituksen”.