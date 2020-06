Helsingin Sanomat

Tänään lauantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump palaa areenoille kannattajiensa eteen. Edellinen kerta oli maaliskuun alussa.

”Maamme on vahvempi kuin koskaan”, Trump julisti silloin.

Runsaat kolme kuukautta myöhemmin koronavirukseen on maassa kuollut yli 115 000 ihmistä ja työttömyys on korkeimmillaan sitten 1930-luvun laman. Kesäkuun alussa julkaistun mielipidekyselyn mukaan 80 prosenttia kansasta ajattelee, ettei maan tilanne ole hallinnassa.

Nyt Trumpin pitäisi yrittää muuttaa tämä mielikuva. Lauantaina Oklahoman Tulsassa järjestettävän tapahtuman nimi on Suuri amerikkalainen comeback, iskulause, jota Trump käytti jo ennen pandemiaa. Se on ensimmäinen osa Trumpin ”paluukiertuetta”.

Sellaisia järjestävät yleensä parrasvaloista kadonneet muusikot, eivät istuvat presidentit. Verkkomedia Axios kertoikin torstaina, että luvassa on varsinainen festivaali: bändejä ja puhujia riittää usealle lavalle. Kaupunkiin odotetaan sen pormestarin mukaan jopa sataatuhatta ihmistä.

Mitään kansakunnan yhteistä paluujuhlaa ei ole luvassa. Tulsan pormestari G. T. Bynum ehti jopa julistaa kaupunkiin hätätilan ja tapahtuma-alueen ympäristöön öisen ulkonaliikkumiskiellon koko viikonlopuksi.

Hätätilan syiksi oli mainittu kesäkuussa Tulsassa ja ympäri maata nähdyt mielenosoitukset sekä tiedot siitä, että järjestäytyneet, väkivaltaiset ryhmittymät olisivat suuntaamassa kaupunkiin aiheuttamaan levottomuuksia.

Myöhään perjantaina Suomen aikaa Bynum kuitenkin kertoi, että ulkonaliikkumiskielto sittenkin kumotaan. Trump kiitteli pormestaria kiellon perumisesta.

Aiemmin perjantaina presidentin viesti oli jyrkempi.

”Kaikkien Oklahomaan matkaavien mielenosoittajien, anarkistien, agitaattorien, ryöstelijöiden ja renttujen kannattaa ymmärtää, että teitä ei kohdella kuten New Yorkissa, Seattlessa ja Minneapolisissa on kohdeltu”, Trump kirjoitti Twitterissä.

Trumpin mielestä suurkaupunkien demokraattipormestarit ovat kohdelleet rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustaneita mielenosoittajia ja heidän joukossaan olleita mellakoitsijoita liian helläkätisesti.

Presidentti on mielipiteensä kanssa yksin. Perjantaina julkistettu uutistoimisto AP:n mielipidekysely kertoi, että 55 prosenttia amerikkalaisista ajattelee poliisin toimineen oikein, kun 44 prosenttia ajattelee, että poliisi on käyttänyt mielenosoituksissa liikaa voimaa.

Käytännössä kukaan ei kaipaa kovempia otteita. Vain 12 prosenttia ajatteli, että Trump paransi tilannetta huudellessaan aiemmin kesäkuussa sotilaita apuun.

Kaikki eivät myöskään kaipaa presidenttiä Tulsaan. Ryhmä kaupungin asukkaita ja yrittäjiä yritti oikeusteitse estää tapahtuman järjestämisen tai ainakin vaatia, että siellä noudatetaan liittovaltion koronasuosituksia.

Trumpin kampanjan mukaan sisääntulijoilta mitataan kuume ja jaossa on kasvosuojia ja käsidesiä. Turvavälejä ei kuitenkaan noudateta.

Tulsan terveysviranomaiset vetosivat vielä alkuviikosta presidenttiin, jotta tämä peruisi tilaisuuden kokonaan. Liittovaltion omien koronalinjausten mukaan joukkotapahtumissa, joihin matkustetaan laajalta alueelta ja joissa ei ole mahdollista pitää turvavälejä, tartuntariski on suurin.

Presidentin tukijat ovat pitäneet median ja viranomaisten huolta tilaisuuden koronariskistä tekopyhänä, koska viime viikkojen mielenosoituksia katsottiin läpi sormien.

”Ehkä teidän pitäisi muuttaa tapahtuman nimi protestiksi, niin sitä pidettäisiin hyvänä”, Trumpin tukijoihin kuuluva Fox Newsin juontaja Sean Hannity sanoi presidentille keskiviikon haastattelussa.

Koronavirustartuntoja ei ole laajamittaisesti pystytty yhdistämään mielenosoituksiin, mikä ei tarkoita, ettei niitä voisi vielä ilmaantua. Moni on kuitenkin muistuttanut siitä, että virus leviää sisätiloissa paremmin kuin ulkona kaduilla.

Trumpin kampanjatilaisuus on Yhdysvaltain suurin sisätiloissa järjestetty yleisötilaisuus sitten koronarajoitusten voimaantulon, uutistoimisto Reuters kertoo. Tulsassa areenalle mahtuu 19 000 katsojaa.

”Yksikään penkki ei jää tyhjäksi”, Trump uhosi etukäteen.

Ne, jotka eivät mahdu sisään, ohjataan muihin tiloihin ja ulos.

Trump ei valinnut ensimmäiseksi korona-ajan kampanjointikohteekseen mitään ensi syksyn vaalien kannalta keskeisistä vaa’ankieliosavaltioista. Tulsa on syvällä republikaanien kannatusalueella. Neljä vuotta sitten Trump voitti osavaltion yli 36 prosenttiyksikön erolla demokraattien Hillary Clintoniin.

CNN-kanavan republikaanilähteen mukaan Oklahoma valittiin myös, koska osavaltiossa on ollut melko vähän koronavirustartuntoja. Niiden määrä on kuitenkin ollut rajussa kasvussa.

Trumpin vastaehdokas, demokraatti Joe Biden on viettänyt suurimman osan viime kuukausista kotonaan Delawaressa. Trump ja republikaanit pilkkaavat hänen piileskelevän kellarissaan.

Nyt Biden on alkanut jälleen kampanjoida myös kasvotusten, mutta tilaisuudet ovat pieniä ja niissä noudatetaan turvavälejä. Ne ovat siis Tulsan tapahtuman vastakohta.

Biden on ollut näkymätön ehdokas, mutta siitä ei ole ollut hänelle haittaa. Kellarissa tai ei, Bidenin kannatus on noussut ja Trumpin laskenut. Valtakunnallisissa mielipidekyselyissä Bidenin kaula Trumpiin on revennyt jo noin kymmeneen prosenttiyksikköön.

Trumpin kampanja keskittyy väittämään, ettei Biden ole saanut mitään aikaan yli 50 vuotta kestäneellä poliitikon urallaan. Mutta Trump ei ole enää ulkopuolinen haastaja kuten neljä vuotta sitten. Väite herättää helposti vastakysymyksen: mitä itse olet saanut aikaan?

Kun Trump lauantaina nousee lavalle, hän yrittänee vakuuttaa, että pahin on koronan osalta ohi, maan uusi nousu on alkanut ja se on hänen ansiotaan.

Presidentti on tarttunut innokkaasti hyviin talousuutisiin: pörssikurssit ovat kivunneet ylöspäin, työttömyys kääntyi toukokuussa laskuun ja yhdysvaltalaiset alkoivat jälleen kuluttaa.

Entiseen on silti taloudessa vielä pitkä matka. Työttömyysaste oli toukokuussa 13,3 prosenttia eli lähes kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalla kuin helmikuussa. Viime viikolla puolitoista miljoonaa yhdysvaltalaista ilmoittautui työttömäksi. Luvut ovat edelleen historiallisella tasolla.

Samaan aikaan koronaa ei ole saatu kuriin. Uusien tartuntojen määrä kasvaa. Niitä on Yhdysvalloissa viime päivinä todettu noin 25 000 päivässä eli yhtä paljon kuin kuukausi sitten.

Valkoinen talo vaikuttaa nostaneen kädet ilmaan viruksen suhteen. Päivittäiset koronavirustiedotustilaisuudet päättyivät aikoja sitten. Viruksesta vastaava työryhmä kokoontuu enää kahdesti viikossa.

Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja, maan virallinen korona-asiantuntija Anthony Fauci kertoi NPR-radiokanavalle tiistaina, ettei ollut puhunut Trumpin kanssa kahteen viikkoon.

”Se [koronavirus] on hiipumassa pois. Se hiipuu pois”, Trump sanoi keskiviikkona Fox News -televisiokanavan haastattelussa.

Presidentin asenne muistuttaa siitä, miten hän suhtautui virukseen pandemian alussa.

”Eräänä päivänä se katoaa kuin ihmeen kaupalla”, hän sanoi helmikuun lopussa.

Kaikessa ei kuitenkaan uskalla luottaa ihmeisiin. Trumpia ei pääse lauantaina kuulemaan ellei ensin lupaa olla haastamatta kampanjaa oikeuteen koronavirustartunnasta.