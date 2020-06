Helsingin Sanomat

Yhdysvaltalainen politiikkajulkaisu The National Interest julkaisi myöhään torstaina Suomen aikaa poikkeuksellisen mielipidekirjoituksen. Se oli läkähdyttävät kuusi sivua pitkä, ja sen kirjoittaja on pituuttakin erikoisempi. Kirjoituksen oli laatinut Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Venäjän presidentti kirjoittaa muun muassa vanhemmistaan, jotka jäivät toisessa maailmansodassa Leningradin piiritykseen ja tuntee liikutusta nuorista sotilaista, jotka taistelevat nyt esimerkiksi Syyriassa.

”On välttämätöntä siirtää tuleville sukupolville muisto siitä tosiasiasta, että natsien voittamisesta vastasivat ensi sijassa ja eniten Neuvostoliiton kansalaiset ja että kaikkien neuvostotasavaltojen edustajat taistelivat tässä sankarillisessa taistelussa yhdessä, niin eturintamassa kuin taustajoukoissa”, Putin kirjoitti.

Hän syyttää Eurooppaa Münchenin sopimuksesta, jossa Tšekkoslovakiasta annettiin maita Natsi-Saksalle vuonna 1938. Hän painottaa, että Viro, Latvia ja Liettua liittyivät Neuvostoliittoon laillisesti valittujen valtionpäämiesten allekirjoittamilla sopimuksilla. EU-parlamentin syyskuista päätöslauselmaa Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle Putin kutsuu ”paperityöksi”, sillä Münchenin sopimusta ei mainita ollenkaan.

Kirjoituksen viestinä vaikuttaa olevan, että Venäjä ei ainakaan historiaa vääristele.

Jokaisen historiantutkijan on syytä tehdä itse omat tulkintansa, mutta on tässä muutakin. Venäjän presidentiltä ei varsinaisesti puuttuisi julkaisukanavia. Hänellä on presidentinhallinnon viestintäkoneisto ja Venäjän valtion omistamia uutistoimistoja. RT-kanavat välittävät sisältöjä ainakin englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja espanjaksi. Harvassa olisi joukkotiedotusvälineitä, jotka kieltäytyisivät tilaisuudesta haastatella yhtä maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä.

Vladimir Putin osallistui videotapaamiseen asunnoltaan Novo-Ogajovosta Moskovan lähellä. Kuva on otettu 8. kesäkuuta.

Silti kirjoitus on julkaistu yhdysvaltalaisen politiikkaan keskittyneen The Center for National Interest -ajatushautomon julkaisussa.

The Center for National Interest on republikaanipuoluetta lähellä oleva ajatushautomo. Sen perusti Yhdysvaltain entinen presidentti Richard Nixon vuonna 1994 vain pari kuukautta ennen kuolemaansa. National Interest -julkaisun keskus osti vuonna 2000. Johtokunnassa istuvat muiden muassa Nixonin ajan ulkoministeri, arvostettu Henry Kissinger sekä Nixonin tytär Julie Nixon Eisenhower.

Venäjän hallinnolla on perinteitä mielipidekirjoitusten julkaisemisessa. Esimerkiksi kansainvälinen pr-yhtiö Ketchum käytti niitä brändityön välineenä silloin, kun sillä oli sopimus sekä Venäjän hallinnon että kaasujätti Gazpromin kanssa. PRWeek-lehti kertoi vuonna 2016, että Venäjän hallinto on käyttänyt vuosina 2006–2014 ainakin 115 miljoonaa dollaria maineenhallintapalveluihin, ja suurin osa tästä budjetista valui juuri Ketchumille.

Ketchum järjesteli vuonna 2013 saman mielipidekirjoittajan Syyrian tilanteesta varoittavan tekstin The New York Timesiin. Asia kävi ilmi, Buzzfeed-julkaisu selvitti asian. Pro Publica -julkaisu tiesi, että Ketchum oli järjestellyt mielipidekirjoituksia myös pariin muuhun amerikkalaisjulkaisuun. Ne ylistivät Venäjää, mutta niitä eivät olleet kirjoittaneet ne ihmiset, joiden nimiin ne oli merkitty. Tai jos olivat, he ainakin tekivät kirjoituksensa Venäjän hallinnon maksamina tilaustöinä.

Kohun saattelemana Ketchum lopetti toimeksiantosopimuksensa Kremlin kanssa.

Mutta Venäjällä ainakin Pravda tarttui tilaisuuteen ja otti yhteyttä senaattori John McCainiin. McCainin mielipidekirjoitus julkaistiin Pravdassa noin viikko sen jälkeen, kun New York Times oli julkaissut Vladimir Putinin Syyria-kirjoituksen.

Viime aikoina presidentillisissä mielipidekirjoituksissa on kunnostautunut ainakin Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Syyskuussa Erdoğan vakuutti The Washington Postissa julkaistussa kirjoituksessa, että lehden kolumnistin Jamal Khashoggin murhan selvittäminen jatkuu. Lokakuussa seurasi taas kirjoitus: nyt Erdoğan puolusteli Turkin armeijan hyökkäystä kurdien kimppuun.

Columbia Journalism Review kiinnitti huomiota siihen, ettei Erdoğania haastettu mitenkään. Kurdien kimppuun hyökättyään presidentti sai vakuutella rauhassa omissa nimissään, että Turkilla ei ole mitään yhtäkään etnistä ryhmää vastaan. Jamal Khashoggin murhan suhteen ei kiinnitetty huomiota siihen, missä tilassa Turkin oma lehdistönvapaus ja sen loukkaukset ovat.

Pitääkö presidenteille antaa ääni, vaikka heiltä ei valtaa puutu muutenkaan?

Periaatteessa kyllä. Se kuuluu ilmaisunvapauteen. Presidenteilläkin on oikeus vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen siellä, missä katsovat sen parhaimmin toteutuvan. Mutta presidentillisiä mielipidekirjoituksia ei ole demokraattisissa maissa pakko julkaista.

Silti moni toimii niin. Samalla annetaan vieraiden valtioiden johtajille tilaisuus vaikuttaa kansainväliseen yleisöön tai sellaisiin yleisöihin, joita presidentit eivät ehkä katso tavoittavansa totunnaisemmissa viestintäkanavissaan.

Ja vaikuttamisesta mielipidekirjoituksissa on kyse, oli kirjoittajana naapurin Esko, jota harmittaa bussipysäkin siirtäminen tai Venäjän presidentti, joka vääristelee historiaa ja ohjaa huomiota pois itsestään väittämällä, että vain muut vääristelevät historiaa.

Mielipidekirjoittaja haluaa äänensä kuuluviin: paikallisesta tasosta globaaleihin tai vaikka historiallisiin kysymyksiin.

Keskeisempi kysymys on kirjoittajan motiivit. Jos naapurin Esko on vaikkapa ammatiltaan bussikuski, voidaan kohtuudella olettaa, että se vaikuttaa syihin valittaa bussipysäkistä. Julkaisijan pitää mahdollisuuksien mukaan tehdä tällaiset sidonnaisuudet ja motiivit näkyviksi.

Miksi Vladimir Putin sitten kertoili näkemyksiään historiasta presidentti Nixonin perustaman ajatushautomon julkaisussa?

Asiasta kysyttiin The National Interestin toimituspäälliköltä Jacob Heilbrunnilta.

”Olemme aina julkaisseet provokatiivisia kirjoituksia alkaen vuodesta 1989”, Heilbrunn vastasi HS:n toimittajalle viestipalvelu Twitterissä. Kysymyksiin siitä, tilasiko julkaisu kirjoituksen Putinilta, tarjottiinko sitä heille ja liikkuiko julkaisupäätöksessä rahaa suuntaan tai toiseen, ei Heilbrunn enää vastannut.

The National Interestia julkaisevan ajatushautomo The Center for National Interestin johtaja ja julkaisun kustantaja on Dimitri Kostantinovitš Simes, 1970-luvun alussa Yhdysvaltoihin muuttanut moskovalainen. Jopa siinä, että mies onnistui muuttamaan pois Neuvostoliitosta 1973, oli epäilyttäviä käänteitä, kirjoitti historioitsija Juri Felštinski myöhemmin.

1990-luvulla Simesista tuli Yhdysvaltain kansalainen ja presidentti Nixonin ulkopoliittinen neuvonantaja, joka oli usein Nixonin mukana ulkomaanmatkoilla.

Simesin vaikutusvalta ei selvästi kadonnut Nixonin kuoleman mukana. Miehen nimi on noussut esiin aivan viime vuosina, kun presidentti Donald Trumpin Venäjä-yhteyksiä on selvitelty. Simes nimittäin järjesti Trumpin ja Venäjän suurlähettilään tapaamisen samalla, kun presidenttiehdokas Trump piti ensimmäisen ulkopoliittisen linjapuheensa keväällä 2016. Puheessa painotettiin lisää yhteistyötä Venäjän kanssa.

Ilmeisesti Dimitri Simesin käsitykseen yhteistyöstä on jollain tavoin kuulunut tapaamisten järjestäminen kiinni jääneelle agentti Maria Butinalle ja hänen työparilleen. Kun tähän tietoon yhdistettiin vielä erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinta, The Center for National Interest ajautui epämiellyttävään valokeilaan.

Muellerin tutkinnasta Simes sai kuitenkin puhtaat paperit. The Washington Post kertoi, ettei Simes nähnyt mitään epätavallista siinä, että hän esimerkiksi levitti huhua että Venäjällä olisi hallussaan nauhoite jossa Bill Clinton ja Monica Lewinsky harrastavat puhelinseksiä.

Ennen tätä Dimitri Simes oli käynyt Venäjällä tapaamassa presidentti ja mielipidekirjoittaja Vladimir Putinia. Ainakin tapaamisesta helmikuussa 2015 tiedetään. Vuonna 2018 Simes alkoi myös pitää omaa tv-ohjelmaa Venäjän television ykköskanavalla.

Näitä taustatietoja vasten Vladimir Putinin avautuminen Simesin ajatushautomon julkaisussa näyttää toisenlaiselta.

Usein informaatiovaikuttamisessa ei ole kyse vain siitä mitä kerrotaan, vaan myös siitä mitä jätetään kertomatta ja siitä, miten asiat esitetään. Jos Vladimir Putin esitetään arvokkaasti pitkämielisenä historiantuntijana, joka kauhistelee sodan julmuutta, hän näyttää toisenlaiselta kuin se mies, joka käynnisti sodan Tšetšeniassa lupaamalla seurata terroristeja kaikkialle ja jos ovat vessassa, tappaa heidät vaikka ”paskahuussiin”.

Sama mies valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta ja johtaa hallintoa, jonka historiantutkijat yrittävät kuumeisesti todistaa, että juuri Suomen armeija jotenkin onnistui natsipäissään täyttämään kaikki Karjalasta löytyvät joukkohaudat.

Historian kirjoittavat voittajat, ja Vladimir Putin haluaa olla yksi voittajista myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Siksi hän yrittää puhutella englanninkielistä yleisöä ystäviensä ajatushautomon sivulla.

Propagandaa on kuitenkin syytä pystyä kutsumaan reilusti propagandaksi eikä jättää lukijaa epäröimään, mistä on kyse. Siksi suomalaistenkin lukijoiden on hyvä tietää, mitä tulevat verkossa klikanneeksi.