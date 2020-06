Helsingin Sanomat

Eteläisen New Yorkin alueen liittovaltion syyttäjä Geoffrey Berman ilmoitti, ettei hän ole luopumassa syyttäjän tehtävästään, vaikka oikeusministeriö näin väittää.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr ilmoitti Bermanin irtisanoutumisesta myöhään perjantaina lähettämässään lehdistötiedotteessa. Tiedotteessa ei kerrota syytä ilmoitukselle.

”Sain kuulla oikeusministeriön lehdistötiedotteesta, että olen siirtymässä syrjään Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjän paikalta. En ole irtisanoutunut, eikä minulla ole aikomustakaan irtisanoutua tehtävästäni”, Berman sanoi lausunnossaan.

Oikeusministeri Barrin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo nimetä tehtävään ehdolle Jay Claytonin, joka on Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission puheenjohtaja. Nimitys on herättänyt ihmetystä, sillä Clayton ei ole koskaan toiminut syyttäjänä.

Asiasta kertovat muun muassa BBC ja New York Times.

Berman on ollut pitkään Trumpin hampaissa, sillä hänen toimistonsa on tutkinut useita Trumpin liittolaisia korruptioväitteiden takia. Muun muassa presidentin entinen asianajaja Michael Cohen tuomittiin vankeuteen kongressille valehtelemisesta ja vaalirahoituslakien rikkomisesta. Bermanin toimisto on tutkinut myös Trumpin nykyisen asianajajan Rudy Giulianin toimia.

Berman on vastuussa myös liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikossyytteistä.

Omassa lausunnossaan Berman totesi, että hän siirtyy syrjään vasta, kun presidentin nimittämä ehdokas on hyväksytty senaatissa.

Aiemmin tällä viikolla Trumpin entisen turvallisuusneuvonantaja John Boltonin paljastuskirja aiheutti kohun presidentin ympärillä.

Bolton kertoo kirjassaan, että Trump olisi painostanut Bermanin toimistoa keskeyttämään tutkinnan turkkilaisen Halkbank-pankin toiminnasta. Trump aikoi tuolloin yrittää päästä sopimukseen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kanssa.

Lue lisää: Erotetun neuvon­antajan kirja paljastaa Valkoisen talon salaisuuksia: Näiden kymmenen väitteen takia Trump haluaa estää kirjan julkaisun

Manhattanin syyttäjän tehtävä on ollut tuulinen aiemminkin. Berman nimitettiin tehtäväänsä tammikuussa 2018. Sitä ennen Trump antoi potkut silloiselle syyttäjälle Preet Bhararalle, joka kieltäytyi eroamasta.