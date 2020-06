Helsingin Sanomat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tunnettu twiittailustaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen julkaissut pikaviestipalvelu Twitterissä sisältöä, jonka palvelu on liputtanut varoitusmerkillä. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tällä kertaa kyseessä oli video, jolla musta lapsi juoksee leikkiessään pakoon valkoista lasta. Videoon on lisätty samannäköinen kuvateksti kuin CNN:n uutisissa. ”Kauhuissaan oleva taapero juoksee pakoon rasistista vauvaa”, tekstissä lukee. Sen jälkeen videolla sanotaan, että uutiskanava CNN levittää valeuutisia.

Twiitissä ei näy enää videota, mutta postausta ei ole poistettu.

Todellisuudessa CNN:n jutussa kerrotaan videolla olevien lasten ystävyydestä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Twitter on merkinnyt Trumpin jakamaa videomateriaalia manipuloiduksi, mutta palvelu on ottanut aiemminkin kantaa presidentin twiitteihin.

Toukokuun lopussa Twitter merkitsi Trumpin postiäänestystä ja Yhdysvalloissa levinneitä mellakoita koskevia kirjoituksia harhaanjohtavina ja väkivaltaan lietsovina. Vastaiskuna Trump uhkasi ”sulkea sosiaalisen median” tai rajoittaa sen toimia merkittävästi, HS kertoi.