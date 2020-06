Helsingin Sanomat

Sukellusveneessä toimittaja Kim Wallin raa’asti murhannut Peter Madsen on ollut tutkittavana ainakin kolme kertaa toisesta tunnetusta surmasta.

Asia käy ilmi kahden toimittajan ensi viikolla julkaistavasta kirjasta, kertoo tanskalainen iltapäivälehti BT. Poliisin kiinnostuksen Madseniin vahvistavat toisistaan riippumattomat lähteet, jotka ovat olleet lähellä tutkintaa.

Kyse on vuonna 2016 kadonneesta ja kuolleena löydetystä tanskalaisesta Emilie Mengistä. Hän oli tapahtuma-aikaan 17-vuotias. Meng katosi sen jälkeen, kun hän oli ollut juhlimassa ystäviensä kanssa 10. heinäkuuta. Hänet löydettiin viisi kuukautta myöhemmin lammesta yli 60 kilometrin päästä paikasta, jossa hänet oli viimeksi nähty.

Poliisi ei ole koskaan paljastanut, miten Meng tapettiin. Ruotsalaisen Aftonbladetin mukaan lammen vierestä löydettiin keittiöveitsi. Poliisi on sanonut ainoastaan, että Meng joutui julman väkivallan kohteeksi.

Tekijää ei ole kuitenkaan vielä löydetty, vaikka poliisi on käyttänyt tutkintaan paljon resursseja.

Kirjassa kerrotaan, että Madsenia on tutkittu tapauksen yhteydessä kolmesti sen jälkeen, kun hänet pidätettiin elokuussa 2017 ruotsalaisen Kim Wallin murhasta. Madsen tuomittiin lopulta elinkautiseen murhasta, seksuaalirikoksesta ja hautarauhan rikkomisesta. Hän paloitteli ruumiin murhan jälkeen ja heitti palaset mereen.

Kirjan tekijät, BT:n toimittajat Bo Norström Weile ja Jesper Vestergaard Larsen löysivät muutaman yhteyden Madsenin ja Mengin tapauksen välillä.

Madsen on syntynyt ja kasvanut lähellä Korsørin kylää, jossa Meng asui. Alue on siis ollut hänelle tuttu.

Lisäksi Madsenilla on ollut käytössään valkoinen pakettiauto, joka on samanlainen kuin pakettiauto, jota poliisi on etsinyt useasti liittyen Mengin katoamiseen. Madsenin pakettiauto oli usein esillä myös Wallin murhan oikeudenkäynnin aikana.

Madsenia ei ole nimetty virallisesti epäillyksi, ja kirjan tekijät pitävät epätodennäköisenä, että hän olisi Mengin surman takana. Vaikka Wall ja Meng löytyivät molemmat vesistöstä, ei ole viitteitä siitä, että Meng olisi joutunut aivan niin brutaalin väkivallan kohteeksi kuin Wall.

Kirjoittajat eivät kuitenkaan onnistuneet selvittämään, missä Madsen oli Mengin katoamisen aikaan.