Helsingin Sanomat

Kiina paljasti lauantaina yksityiskohtia uudesta ja kiistellystä Hongkongia koskevasta turvallisuuslaista. Lakiuudistukset viitoittavat tietä perusteellisimmalle muutokselle, minkä Hongkong on kohdannut sitten vuoden 1997, jolloin kaupunki siirtyi takaisin Manner-Kiinan vallan alle Britannialta.

Kiinan kansankongressi äänesti laeista torstaina iltapäivällä Pekingin aikaa. Äänet jakautuivat 2878–1.

Lakiuudistusta on odotettu ja seurattu huolestuneena Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Nyt Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua kertoo, että uusien lakien myötä Kiina perustaa Hongkongiin kansallisen turvallisuusviraston, joka saa kerätä vakoilutietoa ja käsitellä kansallista turvallisuutta vastaan tehtyjä rikoksia.

Lakiuudistusta vastustajat pelkäävät, että laki määrittelisi tarkasti, mikä on esimerkiksi valtion vastaista toimintaa. Manner-Kiinassa käytäntö on osoittanut, että sellaiseksi voidaan tulkita vähäinenkin rike tarpeen vaatiessa.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam saa lakien myötä nimittää tiettyjä haluamiaan tuomareita hoitamaan kansallista turvallisuutta koskevia tapauksia. Tämän epäillään hermostuttavan diplomaatteja ja kansainvälisiä talousjohtajia.

Xinhuan mukaan turvallisuuslait kumoavat kaikki Hongkongin voimassaolevat lait, jotka ovat ristiriidassa uusien lakien kanssa.

Kiinan mukaan lakiluonnoksen tarkoitus on torjua separatistista ja valtion vastaista toimintaa, terrorismia ja salaliittoja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Lakien kritisoijat kuitenkin pelkäävät, että ne murskaavat Hongkongin nykyiset laajat vapaudet, jotka mahdollistavat kaupungin roolin maailmanlaajuisena talouskeskuksena.

On vielä epäselvää, milloin lait astuvat voimaan. Asiantuntijat kuitenkin epäilevät tämän tapahtuvan ennen lainsäädäntö­neuvoston eli parlamentin vaaleja, jotka pidetään Hong Kongissa syyskuun alussa.

Uudet lait paljastettiin pitkään jatkuneiden levottomuuksien jälkeen. Kiina on tiukentanut otetaan Hongkongista muillakin lakiuudistuksilla.

Aikaisemmin kesäkuussa parlamentti hyväksyi lain, jonka mukaan Kiinan kansallislaulun kunnioittaminen on rikollista toimintaa, HS kertoi.

Kesäkuun alussa HS kertoi, että Hongkongin poliisi myös kielsi kansalaisia viettämästä perinteistä muistojuhlaa, joka järjestetään vuosittain Kiinan Taivaallisen rauhan aukion eli Tiananmenin verilöylyn vuosipäivänä. Kyse oli ensimmäisestä kerrasta kolmeen vuosikymmeneen, kun muistopäivään liittyvää kynttilämielenosoitusta ei saa järjestää Hongkongissa.

Kiina on luvannut Hongkongille on luvattu autonomisen aseman, mutta esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei kohtele Hongkongia autonomiana eikä kaupunki enää nauti aseman eduista.