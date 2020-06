Helsingin Sanomat

Raskaana olevilla naisilla, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille ja ilmansaasteille, on korkeampi riski joutua ennenaikaiseen synnytykseen ja synnyttää vauva kuolleena tai alipainoisena, selviää torstaina julkaistusta amerikkalaistutkimuksesta.

Erityisen suuri riski on afro-amerikkalaisilla äideillä ja lapsilla, kerrotaan tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin yli 32 miljoonaa syntymää Amerikassa. Tutkimuksesta kertoi The New York Times.

Tutkimus on linjassa aiemman tiedon kanssa siitä, että suhteettoman suuri osa ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaaroista kohdistuu vähemmistöihin. Tämä johtuu siitä, että vähemmistöt asuvat Yhdysvalloissa muuta väestöä luultavammin alueilla, jotka ovat huomattavasti ympäristöään kuumempia.

Alueiden kuumeneminen eli niin kutsuttu lämpösaari-ilmiö johtuu The New York Timesin mukaan siitä, että alueet, joilla on paljon rakennuksia, suuria autoteitä, parkkipaikkoja ja teollisuusalueita kuumenevat, kun taas viheralueet viilentävät ympäristöä.

Lisäksi vähemmistöt asuvat muuta väestöä luultavammin saastuttavien teollisuuslaitosten lähellä.

”Tiedämme jo, että ympäristön vaikutukset raskauteen näkyvät pahemmin mustien naisten elämässä. Löydöksemme kärjistävät tätä tietoa entisestään”, kertoo Rupa Basu, joka on yksi tutkimuksen tekijöistä ja Kaliforniassa ympäristöriskejä tutkivan keskuksen johtaja.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat merkittävää tietoa siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa vastasyntyneisiin lapsiin. Projektissa käytiin läpi 57 tutkimusta, jotka oli julkaistu vuoden 2007 jälkeen ja joissa oli löydetty yhteys kuumuuden tai ilmansaasteiden ja poikkeuksellisten synnytysten välillä Yhdysvalloissa.

Tutkijat esittävät tulosten pohjalta huolensa ilmastonmuutoksen kasvavista vaikutuksista vauvojen terveyteen, kun ilmastonmuutoksen myötä korkeat lämpötilat ja lämpöaallot lisääntyvät. Neljässä tutkimuksessa esimerkiksi havaittiin, että korkeat lämpötilat nostivat ennenaikaisen synnytyksen riskiä 8,6–21 prosentilla.

Eräässä tutkimuksessa myös havaittiin, että yhden celsius-asteen nousu lämpötilassa viikko ennen synnytystä vastasi kuusi prosenttia suurempaa todennäköisyyttä sille, että lapsi syntyy kuolleena huhti- ja syyskuun välillä.