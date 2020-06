Helsingin Sanomat

Perjantaina Brasilian koronavirustartunnat ylittivät miljoonan tautitapauksen rajapyykin. Vahvistettuja tapauksia on nyt 1 032 913. Maassa on Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi eniten tartuntoja.

Todellisuudessa tartuntoja arvioidaan olevan huomattavasti enemmän. Asiantuntijoiden mukaan Brasiliassa ei tehdä yhtä paljon testejä kuin monissa muissa maissa.

”Oikea luku on todennäköisesti ainakin kolme miljoonaa, ja se voi olla jopa niin iso kuin 10 miljoonaa tartunnan saanutta ihmistä”, sanoi lääketieteen professori Alexandre Naime Barbosa São Paulon yliopistosta uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kuolleita on noin 49 000. Viimeisen neljän päivän aikana määrä on kasvanut yli tuhannella päivittäin.

Suomalainen Mira Kokko ja brasilialainen Thais Araujo asuivat maan suurimmassa kaupungissa São Paulossa keväällä. Tampereella opiskeleva Kokko oli São Paulon yliopistossa opiskelijavaihdossa. Kumppani Araujo on kotoisin São Paulon metropolialueelta.

Tarkoitus oli olla kaupungissa kesään asti, mutta he päättivät palata jo huhtikuussa sen jälkeen, kun yliopisto sulkeutui ja koronatilanne paheni maassa.

He ovat seuranneet Brasilian tilannetta Suomesta käsin huhtikuun lopulta lähtien.

”Perheeni on etuoikeutettu, koska he voivat työskennellä kotona. Monet kaverini ovat peloissaan, mutta myös väsyneitä eristäytymiseen. Tuntuu, että tauti tulee vain lähemmäksi ja lähemmäksi. Kuulet ensin, kuinka kaverisi naapuri on kuollut, sitten naapurisi sisko on kuollut ja lopulta naapurisi kuolee”, Araujo kertoo läheistensä tunnelmista ja lisää:

”Kuinka monen täytyy vielä kuolla välinpitämättömyyden takia?”

Mira Kokko (vas.) ja Thais Araujo helmikuussa São Luís do Piratiningan kaupungissa.

Välinpitämättömyydellä Araujo tarkoittaa presidentti Jair Bolsonaron suhtautumista. Lempinimen ”tropiikin Trump” saanut presidentti on verrannut tautia ”pikku flunssaan”. Arvostelu Bolsonaroa kohtaan on koventunut, ja osa entisistä kannattajista on kääntynyt häntä vastaan.

Toukokuun puolivälissä tehdyn mielipidekyselyn mukaan 58 prosenttia vastaajista piti Bolsonaron rajoitustoimia joko huonoina tai erittäin huonoina. Vain 21 prosenttia oli tyytyväisiä toimiin.

Araujo ja Kokko kertovat, että osavaltioissa ja kaupungeissa ymmärrettiin tilanteen vakavuus, mutta Bolsonaron hallinto ei ole tehnyt juuri mitään. Koska kansalliselta tasolta ei tullut ohjeita, jokainen alue on toteuttanut rajoituksia omalla tavallaan.

”Alueilla on ollut erilaisia reaktioita, ja olemme nähneet outojakin päätöksiä. Esimerkiksi yhdellä alueella laitettiin valtavia sumutuskoneita metroasemille, koska se oli pormestarin mielestä oikea tapa toimia. Se pesi matkustajat kuin autopesulassa”, Araujo kertoo.

Videolla paikallinen uutiskanava näyttää koko sisäänkäynnin kattavan sumutuskoneen:

Araujon mukaan myös yrityksillä on ollut erilaisia linjauksia: Bolsonaroa kannattavat yritysjohtajat eivät ole halunneet päästää työntekijöitään etätöihin.

”Osa alueista päätti, että kotisiivoojan työ on yhteiskunnan kannalta välttämätön tehtävä, joten he eivät ole voineet jäädä pois töistä. Vaikka eihän se ole välttämätöntä, että joku siivoaa kotonasi”, ihmettelee Araujo.

Bolsonaron vähättelystä huolimatta monet brasilialaiset ovat pyrkineet tekemään kaikkensa tartuntojen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi São Paulossa kasvomaskin käyttö kodin ulkopuolella on pakollista, ja sitä noudatetaan Araujon mukaan hyvin.

Osavaltioiden ja Bolsonaron hallinnon välit ovat olleet kireät koronatilanteen takia. Bolsonaro on vaatinut osavaltioita purkamaan rajoituksia, vaikka tartunta- ja kuolemantapaukset ovat yhä rajussa kasvussa.

Latinalaiseen Amerikkaan perehtynyt Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen arvioi toukokuussa Helsingin Sanomille, että Bolsonaro on pyrkinyt siirtämään vastuuta epidemiasta muille.

”Hänen tavoitteenaan on se, että poliittinen lasku epidemiasta saataisiin enemmän osavaltion johtajille.”

Osa osavaltioista on toiminut Bolsonaron tahdon mukaisesti.

Maassa on myös paikallisvaalit muutaman kuukauden päästä. Bolsonaron erottama entinen terveysministeri Luiz Henrique Mandetta arvioi uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että tällä on vaikutusta päätöksiin.

Uusimpien tietojen mukaan jyrkin tautitapausten kasvu on hidastumassa. Asiantuntijat kuitenkin varoittavat, että rajoitusten purkaminen tässä vaiheessa voi aiheuttaa uuden tartunta-aallon.

Brasilia on latinalaisen Amerikan suurin valtio, jossa asuu 210 miljoonaa ihmistä. Tautitilanne on ollut vaikea erityisesti suurissa kaupungeissa. Pelkona on myös se, miten Amazonin sademetsissä asuvat alkuperäiskansat selviävät viruksen levitessä.

Araujon mukaan Brasiliassa on hyvä julkinen terveydenhuolto, mutta siinä on alueellisia eroja. Esimerkiksi Amazonin alueella terveydenhuolto on ollut pahasti kuormittunut. Isoissa kaupungeissa terveydenhuollolla on edes paremmat kapasiteetit.

Erityisesti alussa Amazonin heimot eivät saaneet tietoa tilanteesta tai miten tartuntoja ehkäistään.

”Se on seurausta siitä, ettei kansallinen hallitus ole kiinnostunut alkuperäisväestöstä. He ovat olleet vihamielisiä heimoja kohtaan”, Araujo kertoo.

Koronatilanne on ollut vaikea heikoimmassa asemassa oleville. Kokko kertoo, että kodittomat saivat tietää pandemiasta vasta silloin, kun ihmiset alkoivat käyttää maskeja.

”Esimerkiksi kun kirjastot suljettiin, monet eivät päässeet enää nettiin”, Kokko sanoo.

Oikeistopopulistinen presidentti Bolsonaro on ollut jatkuvasti riidoissa myös terveysviranomaisten kanssa. Huhtikuussa hän antoi potkut lääkäritaustaiselle terveysministeri Mandettalle. Tilalle tuli toinen lääkäri, mutta hänen uransa kesti vain kuukauden.

Nykyään terveysministerinä on armeijan kenraali Eduardo Pazuello. Hänen valintansa jälkeen terveysministeriön johtopaikoille on nimitetty yli 20 muuta armeijaan kuuluvaa henkilöä. Kenelläkään heistä ei ole lääketieteellistä osaamista.

Armeijataustaisten valintaa on arvostellut muun muassa entinen ministeri Mandetta.

”Valitettavasti nykyinen terveysministeriö ei toimi terveyden edistämiseksi. Se on ministeriö, jonka armeija on miehittänyt.”

Mandettan mukaan terveysministeriö on menettänyt uskottavuutensa sen jälkeen, kun se päätti lopettaa tartunnan saaneiden ja kuolleiden kokonaislukujen julkaisemisen. Nykyään tiedot julkaistaan vain aiemman 24 tunnin ajalta. Vanhat tiedot määristä poistettiin verkkosivuilta.

Jo ennen kuin tiedot poistettiin, päätti hallitus siirtää lukujen julkaisuajankohtaa kello kymmeneen illalla.

”Näin isoin uutisohjelma ei pysty kertomaan tapauksista iltayhdeksän lähetyksessä. Hallinto ei halua meidän tietävän, mitä tapahtuu”, Araujo selittää.

”Niin, he eivät halua näyttää, että ihmisiä kuolee, koska he haluavat avata yhteiskunnan. Se on hullua”, Kokko sanoo.