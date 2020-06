Helsingin Sanomat

Jotakin siellä on meneillään, mutta kukaan ei tunnu tietävän tarkasti, mitä.

Se tiedetään, että Israelin pitkäaikaisin pääministeri Benjamin Netanjahu on jo pitkään luvannut äänestäjilleen liittää osia miehitetystä Länsirannasta Israeliin. Toukokuussa Netanjahu sanoi, että prosessi käynnistyy 1. heinäkuuta.

Sekin tiedetään, että Yhdysvaltain hallinnon tammikuussa julkaisema Lähi-idän rauhansuunnitelma lupaa Israelille jopa 30 prosenttia Länsirannan pinta-alasta.

Heinäkuu lähestyy, mutta tätä kirjoitettaessa mitään konkreettisia suunnitelmia tai karttoja ei ole julkaistu. Varmaa on vain se, että mahdolliset alueliitokset, joita Israelin hallinto kutsuu ”Israelin suvereniteetin soveltamiseksi” Länsirannalla, on jo etukäteen tyrmätty Euroopassa, arabimaissa ja tietysti palestiinalaisyhteisöissä.

Israel valtasi Länsirannan vuoden 1967 sodassa, ja on sen jälkeen rakentanut alueelle pikkuhiljaa siirtokuntia, joita kansainvälinen yhteisö pitää laittomina. Palestiinalaiset toivovat Länsirannalle omaa itsenäistä valtiota.

Toukokuussa muodostettu Netanjahun uusi hallitus yrittää nyt kuumeisesti kehitellä ratkaisua, joka ei petä äänestäjiä, mutta ei myöskään laukaise hallitsemattomia levottomuuksia.

Professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta kuvailee Israelin hallituksen alueliitossuunnitelmia sanalla ”kaoottinen”:

”On hyvin vaikea saada kokonaiskuvaa siitä, mitä on tapahtumassa. Tilanne näyttää pikemminkin kaoottiselta”, Juusola toteaa.

Yleinen arvio on se, että jos Israel heinäkuun alussa päättää liittää joitakin alueita itseensä, kyse on todennäköisimmin pienistä kuin laajoista alueista, Juusola sanoo. Vaikka alueliitokset ovat olleet Netanjahun tärkeimpiä vaalilupauksia, niiden toteuttaminen käytännössä on mutkikasta.

”Asiasta on erimielisyyksiä paitsi Israelin hallituksen sisällä myös Yhdysvaltain johdossa. Vielä ei ole päästy kompromissiin.”

Jordanjoen laaksossa Israelin miehittämällä Länsirannalla asuvat israelilaiset antoivat pääministeri Benjamin Netanjahulle lahjan viime syyskuussa. Jordanjoen laaksossa asuu vain vähän juutalaisia siirtokuntalaisia, mutta aluetta pidetään strategisesti tärkeänä Israelin puolustamisen kannalta.

Samoilla linjoilla on Israelin puolustusvoimista eläkkeelle jäänyt prikaatikenraali, nykyään The Institute for National Security Studies (INSS) -ajatushautomoa johtava Udi Dekel. Hänen mukaansa Israelin hallituksen pöydällä on neljä–viisi vaihtoehtoa alueliitosten toteuttamiseksi.

Eniten puheissa on ollut Jordanjoen laakson liittäminen. Aluetta on pidetty Israelissa strategisesti tärkeänä juutalaisvaltion puolustamisen kannalta. Jordanjoen laakson liittäminen Israeliin tarkoittaisi sitä, että Israel käytännössä saartaisi Länsirannalle mahdollisesti syntyvän Palestiinan valtion.

”Ongelma on se, että Jordanjoen laakso on iso maa-alue, ja siellä asuu vain kolme prosenttia kaikista Länsirannan juutalaissiirtokuntien asukkaista. Alueen liittäminen voisi merkitä loppua toiveille siitä, että tulevaisuudessa päästäisiin mihinkään sopimukseen palestiinalaisten kanssa”, Dekel sanoo puhelinhaastattelussa Tel Avivista.

Länsirannan juutalaissiirtokunnissa asuu yhteensä noin 400 000 israelilaista. Palestiinalaisia asuu Länsirannalla noin 2,7 miljoonaa. Jordanjoen laakso on kuitenkin harvemmin asuttua kuin Länsirannan ylänköalueet.

Mahdollisia liitettäviä alueita ovat myös Ma’aln Adumimin ja Gush Etzionin siirtokunnat, jotka sijaitsevat lähellä kansainvälisesti tunnustettua Israelin aluetta. Dekelin mukaan Netanjahun hallitus pohtinee myös erilaisia yhdistelmiä – esimerkiksi tiettyjen Jordanjoen laakson osien ja tiettyjen Jerusalemin tai Betlehemin läheisyydessä sijaitsevien, väkiluvultaan suurten siirtokuntien liittämistä.

Myös Trumpin suunnitelman mukainen massiivinen alueliitos – siis jopa noin kolmannes Länsirannasta – on mahdollinen, mutta tämän toteuttamista Dekel pitää epätodennäköisenä ja erittäin riskialttiina.

”Siitä koituisi paljon ongelmia, koska se ei ole sellainen kartta, joka mahdollistaa unelmat vakaasta ja rauhallisesta tulevaisuudesta palestiinalaisten kanssa”, Dekel sanoo.

Trumpin suunnitelman mukainen kartta silppuaisi Palestiinan Israelin sisälle. Se vaikeuttaisi palestiinalaisten ja myös Länsirannalla asuvien israelilaisten arkea ja talouselämää – eikä parantaisi Israelin turvallisuutta.

Repaleinen Palestiina kasvattaisi Israelin ja Palestiinan valtion rajan 1 800 kilometrin pituiseksi, ja sitä olisi hyvin vaikea puolustaa, Dekel sanoo.

”Kysymys kuuluu, mitä saavuttaisimme sellaisella liikkeellä? Lisäisikö se meidän turvallisuuttamme? Ei todellakaan”, Dekel sanoo.

Fasayilin kylässä asuvat palestiinalaiset lapset katselivat kohti Tomerin juutalaissiirtokuntaa Jordanjoen laaksossa viime keskiviikkona.

Trumpin suunnitelmaa mukaileva, Israelin yksipuolisesti julistama alueiden liittäminen tekisi Palestiinasta myös käytännössä elinkelvottoman valtion.

”Palestiinalaisvaltion arkkuun lyötäisiin viimeinen naula. Sellainen tilkkutäkki ei voisi toimia valtiona eikä elättää itseään”, sanoo professori Hannula.

Jatkoseurauksena Israel vielä todennäköisesti tuhoaisi vaivalla rakentamansa suhteet merkittäviin arabivaltioihin, kuten Saudi-Arabiaan, Arabiemiraatteihin ja itänaapuriinsa Jordaniaan, Hannula ja Dekel sanovat. Harva maa maailmassa ehkä Trumpin Yhdysvaltoja lukuun ottamatta tunnustaisi alueliitoksia.

Laajat alueliitokset voisivat synnyttää rajuja reaktioita palestiinalaisten keskuudessa. Tämä olisi lahja väkivallan nimeen vannoville islamistijärjestö Hamasille ja tätä radikaalimmalle Islamilaiselle jihadille.

”Ne pystyvät luomaan toimintaa, joka voisi johtaa sellaiseen eskaloitumiseen, jota on vaikea hallita”, Dekel toteaaa.

Jos alueita liitettäisiin laajamittaisesti, todennäköisyys palestiinalaisten uudelle kansannousulle kasvaisi.

”Myös Jordanian puolella olisi merkittäviä levottomuuksia. En usko, että ensimmäisessä vaiheessa (Libanonin) Hizbollah liittyisi mukaan, mutta jos laajempia levottomuuksia kehittyisi, silloin myös muiden osapuolten halu liittyä kasvaisi”, sanoo professori Hannula.

Hannula kuitenkin muistuttaa, että kansannousujen ennustaminen on hyvin vaikeaa.

(Juttu jatkuu grafiikan jälkeen)

Jos alueliitoksiin liittyy niin paljon riskejä, minkä vuoksi Israelin pääministeri ylipäätään pyrkii niitä edistämään?

Yksinkertaisin syy on se, että se on Netanjahun vaalilupaus. Ennen vaaleja (joita Israelissa pidettiin vuoden sisällä kolmet) vähän yli puolet israelilaisista kannatti alueliitoksia. Dekelin mukaan tuki on kuitenkin supistunut noin 40 prosenttiin sitä mukaa, kun tietoisuus alueliitosten ongelmallisuudesta on lisääntynyt.

Netanjahun johtama oikeistolainen Likud-puolue on ajanut Länsirannan tai sen osien liittämistä Israeliin vuosikymmenien ajan, sanoo Hannula. Dekelin mukaan Länsirantaan, jota israelilaiset kutsuvat Juudeaksi ja Samariaksi, liittyy tunnesiteitä, koska siellä on runsaasti Raamatun mainitsemia juutalaisia kohteita.

”Mutta tämä ei ole strategisen tason ajattelua vaan tunnetason ajattelua”, hän sanoo.

Israelilainen sotilas osoitti aseella kohti palestiinalaisia mielenosoittajia, jotka vastustavat Israelin kaavailemia alueliitoksia kesäkuun alussa Jordanjoen laaksossa.

Toinen syy alueliitoksille on se, että ainakin pienimuotoiset alueliitokset olisivat lähinnä symbolisia, eivätkä paljoa muuttaisi tilannetta arjen tasolla. Israel hallitsee jo nyt Länsirannalla Alue C:ksi kutsuttua osaa, joka pitää sisällään myös Jordanjoen laakson.

Israelin ja palestiinalaisten neuvottelut eivät myöskään ole pitkään aikaan edenneet – osin siksi, koska palestiinalaiset ovat poliittisesti syvästi jakautuneita.

Silti ehkä tärkein voima, joka sysää alueliitoksiin juuri nyt, on Valkoisen talon nykyinen isäntä. Atlantin takana Yhdysvaltojen johdossa istuu presidentti, joka on antanut Netanjahulle runsaasti liekaa toimia.

”Israelin oikeisto ajattelee, että tämä on ainoa mahdollisuus, eikä sitä voi hukata”, Dekel sanoo.

”Heidän mielestään nyt on aika muuttaa todellisuutta. Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain presidentti sanoo, että Israelin ei tarvitse antaa, vaan se saa ottaa.”

Netanjahu ymmärtää, että aikaikkuna voi olla umpeutumassa piankin. Israel sai vuoden kestäneen poliittisen kriisin jälkeen toukokuussa vihdoin muodostettua hallituksen, ja Netanjahun onnistui päästä sen johtoon. Yhdysvalloissa pidetään marraskuussa vaalit, ja on mahdollista, että Trumpin tilalle nousee demokraatti Joe Biden.

Se olisi isku Netanjahun suunnitelmille, sillä Biden on jo tuominnut mahdolliset alueliitokset. Netanjahulle, jota vastaan on nostettu syytteet korruptiosta ja lahjusten ottamisesta, voi siis jäädä vain muutama kuukausi aikaa toteuttaa vaalilupauksensa.

Mutta myös Netanjahun on otettava huomioon riskit, kuten kansainvälisen yhteisön tuomiot tai välittömät levottomuudet, joita alueliitokset pahimmassa tapauksessa sysäävät liikkeelle.

Dekel uskoo, että Netanjahu pyrkii vähintäänkin käynnistämään prosessin Länsirannan osien liittämisestä Israeliin.

”Hän on jo onnistunut kaivamaan palestiinalaiskysymyksen syvälle maahan. Nyt hän yrittää jättää sellaisen perinnön, jossa hän voi sanoa ainakin luoneensa olosuhteet sille, että osa Länsirannasta pysyy ikuisesti Israelilla”, Dekel sanoo.

Hän uskoo, että Netanjahu saattaa liittää joitakin suurimpia siirtokuntia tai joitakin strategisesti tärkeänä pidettyjä alueita Jerusalemin läheisyydestä tai Jordanjoen laaksosta Israeliin.

Samoilla linjoilla on professori Juusola.

”Todennäköisesti Netanjahu tyytyy sellaiseen kompromissiin, jossa hän voi sanoa aloittaneensa prosessin, mutta ei mene siinä niin pitkälle, että joutuisi liikaa hillitsemään sivuvaikutuksia.”