Yhdysvalloissa mustien miesten hirttäytymiset ja puihin jätetyt silmukat ovat herättäneet huolen, että tapauksilla on kytkös historiallisiin lynkkauksiin.

Eteläisessä Kaliforniassa poliisi tutkii uudelleen kahden mustan miehen kuolemia, jotka julistettiin ensin itsemurhiksi.

Ensimmäinen, 38-vuotiaan kodittoman miehen ruumis, löytyi 31. toukokuuta hirttäytyneenä puusta lähellä kodittomien asuinaluetta Victorvillessä.

Alle kaksi viikkoa myöhemmin, 10. kesäkuuta, löydettiin 24-vuotiaan miehen ruumis. Myös hän oli hirttäytynyt puiston puuhun Palmdalessa, joka sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Victorvillestä.

Tutkinnat avattiin uudelleen perheenjäsenten ja aktivistien vaatimuksista.

Erityisesti miesten kuolintapa on herättänyt monissa epäilyksiä. Historian saatossa mustia on lynkattu (engl. lynching) eli teloitettu julkisesti ilman oikeudenkäyntiä. Useimmiten lynkkaaminen tapahtui hirttämällä ihmisiä julkiselle paikalle. Lynkkausten tarkoituksena oli aiheuttaa pelkoa afroamerikkalaisten yhteisöissä.

Equal Justice Initiative -kansalaisjärjestön mukaan yli 4 000 afroamerikkalaista lynkattiin vuosina 1877–1950. Lynkkaus oli yleisintä maan eteläosissa, missä rasismilla ja valkoisen ylivallan kannattajilla on pitkä historia. Lynkkauksia on tapahtunut niin orjuuden aikana kuin sen jälkeen.

The New York Timesin haastattelemat paikalliset ja 24-vuotiaana Palmdalesta kuolleena löydetyn miehen perheen asianajaja Jamon R. Hicks arvioivat, että historian takia mustat miehet eivät todennäköisesti itse hirttäytyisi julkisella paikalla.

Myös liittovaltion poliisi FBI ja osavaltion syyttäjä valvovat tutkintoja.

Mustien amerikkalaisten ja poliisien välit ovat kiristyneet erityisesti sen jälkeen, kun tummaihoinen George Floyd kuoli toukokuun lopussa pidätystilanteessa, jossa poliisi painoi hänen niskaansa maahan. Mielenosoitukset ovat jatkuneet viikkoja.

Viime aikoina Yhdysvalloissa on ollut muitakin hirttäytymisiä. Texasin Springissä musta nuori löytyi koulun läheltä. Texasin Houstonissa kuolleena löydettiin puolestaan latinalaisamerikkalainen mies. Myös New Yorkin Manhattanissa sijaitsevasta puistosta löydettiin musta mies.

Kuolemat ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa. Monet pelkäävät, että itsemurhien sijasta kyse on nykyajan lynkkaamisesta ja vastaiskusta Black Lives Matter -liikettä kohtaan. Myös näitä tapauksia on vaadittu tutkittaviksi tarkemmin.

Poliisi pitää hirttäytymisiä itsemurhina. Time-lehden mukaan Texasissa kuolleiden perheet ovat kertoneet poliisille miesten olleen itsetuhoisia.

Pohjois-Kalifornian Oaklandissa pelkoa ovat herättäneet puistosta löydetyt viisi köyttä, joita on kuvailtu hirttosilmukoiksi. Oaklandin poliisi ja FBI tutkivat tapausta viharikoksena.

Päivä tutkinnasta ilmoittamisen jälkeen samalta paikalta löydettiin ihmistä muistuttava, lakanasta ja täytteistä tehty valeruumis hirtettynä, kertoo CNN.

”Mikä etuoikeus se onkaan heille, jotka eivät tunne pelkoa ja kauhua nähdessään köyden puussa. Se on etuoikeus, jota niin monet afroamerikkalaiset eivät voi kokea”, kommentoi Oaklandin pormestari Libby Schaaf lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Schaafin mukaan tapaukset on otettava vakavasti Yhdysvaltain historian vuoksi.

The New York Timesin mukaan paikallinen asukas on myöhemmin ilmoittautunut poliisille ja kertonut köysien olleen puistossa liikuntaa varten. Poliisi tutkii valeruumista yhä viharikoksena.

Mielenosoittajat vaativat hirttäytyneen mustan miehen kuoleman tutkimista uudelleen Lancasterissa Kaliforniassa viime perjantaina

Ensimmäisenä hirttäytyneenä löydetyn 38-vuotiaan miehen tapaus vaikuttaa todella olleen itsemurha. Lauantaina miehen perheenjäsenet kertoivat medialle saaneensa poliisilta valvontakameroiden videomateriaalia, jonka nähtyään he uskovat itsemurhaan.

Perhe syyttää silti poliisia hidastelusta, koska kuolemaa tutkittiin perusteellisesti vasta mediahuomion jälkeen. Mies oli koditon, minkä uskotaan myös vaikuttaneen siihen, että kuolema julistettiin nopeasti itsemurhaksi.

Poliisi odottaa yhä ruumiinavauksen tuloksia vahvistaakseen miehen kuolinsyyn.

”Osa yhteisöstä kokee aidosti helpotusta siitä, että kyse ei ollut skinien hyökkäyksestä mustia vastaan”, kuvailee miehen perheen puolesta puhunut aktivisti Najee Ali tapausten herättämää pelkoa.

Tietoja 24-vuotiaan toisen miehen ruumiinavauksen ja tutkinnan tuloksista odotetaan yhä. Siihen asti paikallisten afroamerikkalaisten yhteisöt ovat kehottaneet asukkaita pitämään perheensä lähellä.

Vaikka kaikki tapaukset paljastuisivat itsemurhiksi, yhteisöissä ihmetellään, etteivät poliisit huomioineet afroamerikkalaisiin kohdistunutta lynkkaushistoriaa ennen julkista painetta.