Presidentti Theodore Rooseveltin patsas New Yorkissa.

New York ilmoitti sunnuntaina siirtävänsä presidentti Theodore Rooseveltin patsaan pois luonnonhistoriallisen museon edestä, missä se on seissyt 80 vuoden ajan.

Päätös on seurausta laajoista rasisminvastaisista protesteista Yhdysvalloissa, jotka alkoivat poliisin pidätystilanteessa kuolleen George Floydin kohtalosta. Protestit ovat edenneet pisteeseen, jossa maan rasistiseen perintöön liittyviä patsaita on alettu kaataa tai siirtää.

Rooseveltin pronssinen patsas esittää presidenttiä ratsastamassa hevosen selässä. Hevosen vieressä Rooseveltin alapuolella kävelevät musta mies ja alkuperäiskansaan kuuluva mies.

”Se [patsas] selkeästi kuvaa mustia ja alkuperäisväestöä alistettuna ja rodullisesti huonompana”, New Yorkin pormestari Bill de Blasio sanoi lausunnossaan.

New Yorkin luonnonhistoriallinen museo kertoo lausunnossaan seuranneensa viimeaikaista etnisten ryhmien epätasa-arvoon liittyvää liikehdintää ja sen vaikutusta rasismia symboloivien patsaiden kohtaloon.

Museon mukaan Rooseveltin patsas on pitkään herättänyt ristiriitaisia tunteita ”hierarkkisella asettelullaan”, jossa yksi hahmo on kuvattuna hevosen selässä muiden kävellessä vierellä, minkä moni on tulkinnut rasistiseksi mustia ja alkuperäiskansoja kohtaan.

”Kaupunki tukee museon toivomusta. Päätös on oikea ja on oikea aika poistaa tämä ongelmallinen patsas”, pormestari de Blasio totesi lausunnossa.

Theodore Roosevelt oli järjestyksessä Yhdysvaltain 26. presidentti. Häntä on pidetty oman aikansa edistyksellisenä hahmona, mutta museon nettisivujen mukaan hänellä tiedetään olleen myös rasistisia ajatuksia mustista ja alkuperäisväestöstä.

Myös Rooseveltin elossa oleva 77-vuotias lapsenlapsenlapsi, Theodore Roosevelt IV, on kertonut hyväksyvänsä patsaan poiston.

”Patsaan asettelu ei kuvaa Theodore Rooseveltin perintöä. On aika siirtää patsas ja siirtyä eteenpäin.”

Sen sijaan Yhdyvaltain presidentti Donald Trump on puolustanut patsaan säilyttämistä nykyisellä paikallaan.

”Naurettavaa, älkää tehkö sitä!” presidentti twiittasi.