The Tennessean, yksi Tennesseen osavaltion suurimmista sanomalehdistä, julkaisi sunnuntaina sivuillaan koko sivun kokoisen islamofobisen mainoksen. Asiasta kertoivat useat mediat, muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja Time.

Lehti sai heti ankaraa kritiikkiä osakseen, ja sitä syytettiin vihan ja pelon kylvämisestä muslimiyhteisöä vastaan Nashvillen kaupungissa.

Maksullinen mainos oli peräisin pseudouskonnolliseksikin kutsutulta uskonnolliselta ryhmältä, joka tunnetaan nimellä The Ministry of Future for America.

Koko sivun kokoinen mainos julistaa, että Raamatusta löydetyn ennusteen mukaan ”islam aikoo räjäyttää ydinaseen Nashvillessä, Tennesseessä”.

Mainoksessa ennustetaan, että islaminusko aiheuttaa kolmannen maailmansodan ja että islaminvastainen kamppailu tulee synnyttämään maailmanlaajuisen hallituksen.

Kuvituksena mainoksessa on kuvat presidentti Donald Trumpista ja paavi Franciscuksesta.

Muslimeille suunnattu mediasivusto Muslim Matters kritisoi mainosta heti sunnuntaina ja kutsui sitä ”vaaralliseksi lietsonnaksi muslimeja vastaan”.

Mainoksen ovat tuominneet myös ihmisoikeusryhmät, jotka paheksuivat The Tennessean -lehteä sen julkaisemisesta.

The Tennessean -sanomalehden toimittajia osallistui myös lehden kritisoimiseen. He vaativat selvitystä siitä, kuinka mainos päätyi lehden sivuille ja muistuttivat, että lehden toimituksellinen linja ei ole yhtä kuin lehdessä julkaistut mainokset.

Paikalliset sanomalehtikillat vaativat lehden omistajalta, mediayhtiö Gannettilta, asiasta tutkintaa, julkista anteeksipyyntöä, tyypillisen mainoksen hyväksymiseen johtavan prosessin julkistamista sekä listaa toimenpiteistä, joilla Gannett jatkossa varmistaa, että sen kustantamissa lehdissä ei tapahdu enää vastaavaa.

Mediayhtiö Gannettin markkinointipäällikkö Kevin Gentzel pyysi tapahtunutta anteeksi Twitterissä ja sanoi mainoksen selvästi rikkovan yhtiön mainossääntöjä.

Myös The Tennessean -lehden paikallinen myyntipäällikkö julkaisi anteeksipyynnön.

Hänen mukaansa lehti aikoo lahjoittaa mainoksesta saadut myyntitulot paikalliselle muslimijärjestölle, joka edistää yhteyksiä Tennesseen muslimiyhteisön ja viranomaisten ja osavaltion välillä.

Sanomalehden päätoimittaja Michael A. Anastasi pahoitteli syvästi mainoksen päätymistä lehteen ja sanoi, että lehden uutispuoli ja mainospuoli toimivat erikseen.

”Mainos on hirveä ja täysin puolustelun tuolla puolen kaikissa olosuhteissa. Se on väärin, piste, eikä sitä olisi koskaan pitänyt julkaista. Se on loukannut yhteisömme jäseniä ja omia työntekijöitämme ja se surettaa minua ylettömästi. Se on vastoin kaikkea mitä The Tennessean instituutiona edustaa ja on edustanut ja vastoin tuottamaamme journalismia”, Anastasi sanoo.