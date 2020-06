Suomessa koronavirusepidemia näyttää hiipuvan, mutta maailmalla tilanne on toinen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailmassa kirjattiin sunnuntaina ennätysmäärä koronavirustartuntoja yhden vuorokauden aikana, yhteensä 183 020 tartuntaa. Näistä suurin osa, yli 116 000 todettiin kolmessa maassa.

Kolme kärkimaata, joissa koronavirustartunnat leviävät nopeiten ovat tällä hetkellä Brasilia, Yhdysvallat ja Intia.

Yhteensä maailmassa on todettu jo yli kahdeksan miljoonaa koronavirustartuntaa, WHO raportoi maanantaina.

Euroopassa koronavirustartunnat leviävät hitaammin, mutta esimerkiksi Saksassa tartuntojen määrä kasvoi viime viikolla rajusti, kun maan suurimmassa teurastamossa yli tuhannella työntekijällä todettiin tartunta.

Yksittäinen koronaviruspesäke jäljitettiin myös Ruotsin Jällivaaraan. Kunnassa leviävistä tartunnoista monen on todettu olevan yhteydessä kaivoksen työntekijöihin.

Naiselta otettiin koronavirusnäyte Delhissä Intiassa viime viikolla.

Määrällisesti eniten tartuntoja ja kuolemia maailmassa on todettu Yhdysvalloissa, jossa tartuntoja on lähes 2,3 miljoonaa. Kuolleita on noin 120 000. Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut 369 ihmistä.

Tapausten määrän kasvu voidaan selittää osittain testauskapasiteetin lisääntymisellä. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viimeaikaisissa puheissaan sanonut tartuntapiikin kasvaneen testauksen vuoksi ja kehottanut lopettamaan testit.

Yhdysvaltojen todelliset koronaviruspesäkkeet löytyvät tällä hetkellä pienistä kaupungeista ja maaseutuyhteisöistä.

The New York Times raportoi, että eniten tartuntoja on todettu etelässä ja lännessä sijaitsevien osavaltioiden suurissa kaupungeissa, mutta asukaslukuun nähden ongelma-alueet keskittyvät pieniin kaupunkeihin maan keskilännessä ja eteläosissa. Esimerkiksi Tennesseen osavaltiossa 7 800 asukkaan pikkukaupungissa 1 400:lla on todettu koronavirus. Suurin osa tapauksista on todettu kaupungissa sijaitsevassa vankilassa.

Minnesotan osavaltiossa 20 000 hengen Nobles Countyn piirikunnassa sadoilla lihapakkaamossa työskentelevillä todettiin koronavirus. Myös jotkut työntekijöiden perheenjäsenet ja läheiset ovat saaneet koronaviruksen.

Koronapotilasta hoidettiin Yhdysvaltain Kaliforniassa toukokuussa.

Viime viikolla tartuntojen määrä lähti ennätykselliseen kasvuun monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, joissa koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia purettiin toukokuun lopussa.

Kesäkuussa uusia tartuntoja on todettu 20- ja 30-vuotiailla aikuisilla ja monet niistä linkittyvät ravintoloihin sekä opiskelijoiden veljeskuntajuhliin. Louisianassa ainakin sata tapausta jäljitettiin yöelämän keskuskatuna tunnetulle ravintolakadulle lähelle osavaltion yliopistoa.

Etelä-Carolinassa puolestaan koronavirustartuntojen määrä kasvoi yli neljäsataa prosenttia huhtikuuhun verrattuna 21–30-vuotiaiden ikäryhmässä.

Perjantaina CNN raportoi, että Mississipissä oli todettu 381 uutta koronavirustartuntaa, joista osa jäljitettiin Oxfordin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa pidettyihin veljeskunnan juhliin.

Koronaviruspesäkkeitä on jäljitetty myös hautajaisiin, pikaruokaravintoloihin, risteilyaluksiin ja Yhdysvaltain laivastoon, mutta ylivoimaisesti suurin osa Yhdysvaltain tartunnoista on levinnyt hoitokodeissa, ruoanvalmistuslaitoksissa ja vankiloissa, eli paikoissa, joissa mahdollisuudet turvavälien pitämiseen ovat pienet.

The New York Timesin hoitolaitoksista keräämien tietojen mukaan koronavirustapauksista oli maanlaajuisesti ilmoitettu yli 12 000 hoitokodissa ja muissa pitkäaikaishoidonpaikoissa. Niissä tartunnan on saanut yli 267 000 asukasta ja työntekijää ja yli 51 000 on kuollut. Lehden mukaan 40 prosenttia kaikista maan koronavirustapauksista linkittyy jollain tavalla hoivalaitoksiin.

Yhdysvaltain vankiloissa puolestaan 70 000 ihmistä on saanut tartunnan ja vähintään 627 vankia ja työntekijää on kuollut.

Koronaviruspiikkejä on myös havaittu yksittäisten massatapahtumien jälkeen. Viime viikolla Oregonin osavaltion terveysviranomaiset kertoivat kahdestasadasta uudesta tapauksesta, jotka kaikki liittyivät helluntaiseurakunnan kirkkoon. Arizonassa puolestaan viranomaiset epäilevät toukokuun viimeisenä viikonloppuna vietetyn muistopäivän johtaneen ennätysmäärään uusia tartuntoja kesäkuussa.

Koronaviruspotilasta vietiin sairaalaan Yhdysvaltain Arizonassa toukokuun lopussa.

Monessa osavaltiossa pohditaan tällä hetkellä kuumeisesti, pitääkö rajoituksia ottaa jälleen käyttöön vai hyväksyä tartuntojen kasvu talouden tasapainottamiseksi.

Joissain osavaltiossa on päätetty tänä kesänä perua massatapahtumia koronan vuoksi. Toisissa, kuten Floridassa, jossa lauantaina todettiin ennätyksellinen määrä koronavirustartuntoja, viranomaiset ovat kehottaneet välttämään yli viidenkymmenen ihmisen kokoontumisia. Silti esimerkiksi Trumpin kampanjatilaisuutta ei peruttu. Tilaisuus on määrä pitää elokuussa Floridan Jacksonvillessa sijaitsevalla areenalla, johon mahtuu 15 000 ihmistä.

Koronavirukseen kuollut 70-vuotias mies haudattiin Brasilian Brevesissä kesäkuun alussa.

Etelä-Amerikassa tartuntamäärät ovat olleet kasvussa esimerkiksi Meksikossa, Perussa ja Chilessä. Pahimmin tauti koettelee Brasiliaa, jossa on todettu yli miljoonaa tartuntaa.

Viime viikolla maan terveysministeriön julkaiseman raportin mukaan koronavirus oli levinnyt lähes koko maahan. Ylivoimaisesti eniten tartuntoja on todettu São Paulon metropolialueella, mutta maan todellista koronatilannetta ei tiedetä varmasti.

Kesäkuun alussa Brasilian hallitus poisti luvut koronavirustartunnoista ja kuolemista terveysministeriön verkkosivustolta.

Brasilian hallituksen linjaa on kritisoitu niin kotimassa kuin ulkomailla. Asiantuntijat ovat arvioineet, että maan hyvän terveydenhuollon ansiosta se olisi voinut selvitä koronaviruksesta pienin sairastumisluvuin, mutta toimenpiteet maassa ovat olleet hyvin kaoottisia.

Osavaltioiden hallitukset ovat pyrkineet torjumaan virusta, mutta maan presidentti Jair Bolsonaro on sabotoinut valtion tasolla toteutettavia karanteenitoimenpiteitä ja puheissaan vähätellyt viruksen aiheuttamaa vaaraa, muiden muassa kutsumalla sitä flunssaksi.

Hän on myös kehottanut brasilialaisia jatkamaan työtä talouden romahtamisen estämiseksi.

HS kertoi tässä jutussa viikonloppuna Brasilian kurjasta koronatilanteesta.

Erityisesti virus on levinnyt vähäosaisten ja alkuperäiskansojen keskuudessa.

The Guardian kertoi maanantaina, että koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on tappanut Brasiliassa jo 50 000 ihmistä. Kuolleista monet ovat heimojen asukkaita pitkälti yhteisöjen vanhemmista ikäluokista. Asiantuntijoiden mukaan heimojen asukkaat ovat alttiimpia viruksille, koska heillä on vähemmän luonnollisia suojakeinoja ulkoisiin sairauksiin. Brasilialaiset pelkäävätkin, että ilman yhteisöjen vanhempia jäseniä alkuperäiskansojen arvokas tieto historiasta, kulttuurista ja luonnonmukaisesta lääketieteestä uhkaa kadota.

Terveysviranomaiset varoittivat jo huhtikuussa viruksen leviämisestä kaupunkien köyhemmillä alueilla ja tiiviisti asutetuissa kaupunginosissa, joissa on puutteellinen hygienia ja turvavälien pitäminen on hankalaa.

Epidemiologit arvioivat, että Brasiliassa epidemian kuolonuhrien lukumäärä voi pian ylittää jopa Yhdysvaltojen tason.

Vapaaehtoiset kantoivat koronavirukseen kuolleen ruumista Mumbaissa Intiassa.

Myös Aasiassa Intian koronaluvut ovat kasvussa. Perjantaina Tamil Nadun osavaltiossa sijaitseva seitsemän miljoonan asukkaan Chennai asetettiin karanteeniin 12 päiväksi, kertoo intialainen Hindu-lehti.

Osavaltiossa tartuntoja on todettu jo yli 50 000 ja koko Intiaa seuraava englanninkielinen verkkojulkaisu raportoi maanantaina, että maassa oli yhden vuorokauden aikana rekisteröity ennätykselliset 14 821 tartuntaa.

Chennaita pidetään maan koronaviruspesäkkeenä, ja se on ainoa kaupunki Intiassa, joka on ottanut rajoituksia uudelleen käyttöön tartuntojen hillitsemiseksi. Toukokuussa muiden muassa BBC kertoi, että monet Channain koronavirustartunnoista todettiin vihannestorien katukauppiailla.