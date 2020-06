Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa seuraavalle yksi asia on varma: republikaanit ja demokraatit ovat harvoin, jos koskaan, asioista samaa mieltä.

Presidentti Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin kirjoittama paljastuskirja on kuitenkin muuttanut tämän. Nyt republikaanit ja demokraatit ovat yhtä mieltä ainakin yhdestä asiasta: Boltonin toimintaa on syytä arvostella.

Täyteen yksimielisyyteen puolueet eivät ole ihan päässeet, sillä niiden syyt arvostella Boltonia ovat erilaiset.

Demokraatit arvostelevat Boltonia siitä, että hän päätti kertoa paljastuksensa kirjassa sen sijaan, että olisi todistanut Trumpin aiemmin tänä vuonna käydyssä virkarikosoikeudenkäynnissä.

”En halua maksaa rahaa kirjasta, joka on korvannut todistamisen kongressin edessä amerikkalaisten ihmisten hyvinvoinnista”, edustajainhuoneen puhemies, demokraattien Nancy Pelosi sanoi torstaina The New York Timesin mukaan.

Boltonin kirjassa on raskauttavilta kuulostavia paljastuksia, mutta demokraatit eivät ole valmiita aloittamaan uutta virkarikostutkintaa.

Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan demokraattipuheenjohtaja Jerrold Nadler totesi sunnuntaina uutiskanava CNN:n ohjelmassa, että uusi virkarikostutkinta olisi ajanhukkaa, sillä senaatin republikaanit ovat liian ”korruptoituneita” harkitsemaan Boltonin väitteiden todenperäisyyttä.

Republikaaneille puolestaan Boltonin kääntyminen presidenttiä vastaan tarkoittaa selän kääntämistä Boltonille.

”Raha saa monet ihmiset sanomaan paljon asioita. Olemme katsoneet ihmisten valehtelevan presidentistä”, edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy kertoi torstaina The New York Timesille.

Raporttien mukaan Boltonille olisi maksettu kirjasta kaksi miljoonaa dollaria eli noin 1,8 miljoonaa euroa.

Boltonin runsaasti keskustelua herättänyt kirja The Room Where It Happened julkaistaan virallisesti tiistaina. Arviointikappaleet on kuitenkin lähetetty medioille, jotka ovat julkaisseet osia kirjasta. Opus on myös ehditty jo vuotaa kokonaisuudessaan verkkoon.

Lue lisää: Erotetun neuvonantajan kirja paljastaa Valkoisen talon salaisuuksia: Näiden kymmenen väitteen takia Trump haluaa estää kirjan julkaisun

Bolton piirtää kirjassa Trumpista kuvan ihmisenä, joka ei sovi presidentin virkaan ja jolta puuttuu tehtävään vaadittava pätevyys. Boltonin mukaan Trumpin tekemisiä motivoi vain uudelleenvalinta eikä presidentillä ole ymmärrystä kansallisesta turvallisuudesta tai ulkopolitiikasta. Trump oli esimerkiksi pohtinut, kuuluuko Suomi Venäjään, Bolton väittää.

Lausuntoa on pidetty poikkeuksellisen kovana, sillä sen sanoo istuvasta Yhdysvaltain presidentistä hänen oma entinen neuvonantajansa.

Kirjasta on kiistelty kuukausia. Viime viikolla Yhdysvaltain oikeusministeriö haki oikeudelta kiireellistä päätöstä estää kirjan julkaisu. Oikeus päätti kirjan julkaisun puolesta. Sitä ennen presidentti Trumpin hallinto pyrki estämään kirjan julkaisun kansallisen turvallisuuden perusteella.

Kirjan kustantaja on kääntänyt kiistelyn markkinointistrategiaksi. Kirjaa on markkinoitu teoksena, jota ”Donald Trump ei tahtoisi sinun lukevan”.

Bolton toimi Trumpin neuvonantajana 17 kuukautta. Kaksikon välit katkesivat viime syyskuussa. Bolton sanoo eronneensa, Trump kertoo antaneensa hänelle potkut.