Eri puolilla Länsi-Siperiaa on mitattu ennätyslämpötiloja kevään aikana. Kuvassa ihmisiä joenrannassa Omskissa.

Venäjän säätietoja kokoava verkkosivusto raportoi lauantaina, että siperialaisessa pikkukaupungissa Verhojanskissa oli mitattu ennätykselliset 38 astetta lämmintä.

Muun muassa The Washington Post -lehti ja Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoivat, että kyseessä on todennäköisesti maailman korkein napapiirin pohjoispuolella mitattu lämpötila.

Lämpötila näyttäisi olleen noin 18 astetta korkeampi kuin normaalisti alueella kesäkuussa.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen selventää, että Siperian mantereisessa ilmastossa kuumat kesät ovat tavallisia. Sääolojen muutokset ympäri maailmaa voivat kohdistua niin, että kuumaa ilmamassaa kulkeutuu melko kauas pohjoiseen.

Verhojanskin lämpötilat ovat kuitenkin poikkeuksellisia. Suomen Saariselän korkeudella sijaitsevassa kaupungissa lämpötila on kesäkuussa yleensä noin 20 astetta.

Tänä vuonna Länsi-Siperiassa on mitattu ennätyksellisiä lämpötiloja. Maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa keskilämpötila Siperiassa on ollut noin kymmenen astetta korkeampi kuin normaalisti.

Toukokuussa muun muassa The Siberian Times -lehti kertoi Länsi-Siperian suurien kaupunkien ennätyksellisistä lämpötiloista. Esimerkiksi Krasnojarskissa, Novosibirskissa, Omskissa, Tomskissa, Kemerovossa ja Altain vuoristossa mitattiin jo toukokuussa päivälämpötilaksi 30–35 astetta.

Tutkija Rantanen kertoo, että Siperiassa pitkään jatkuneet hellelukemat ovat seurausta alueella vallitsevasta korkeapaineen ilmamassasta. Etelätuulet tuovat mukanaan lämmintä ilmavirtaa tropiikista, mikä nostaa lämpötilan alueella keskimääräistä korkeampiin lukemiin.

Lisäksi pilvetön sää ja lähes ympäri vuorokauden lämmittävä kirkas aurinko ovat nostaneet lämpötiloja entisestään.

Rantasen mukaan arktiset alueet ja Siperia ovat lämmenneet 30 vuoden aikana yli kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin.

”Samantyyppinen korkeapaine 50 vuotta sitten ei olisi aiheuttanut näin korkeita lämpötiloja”, hän sanoo.

Korkeapaineet itsessään eivät voimistu ilmaston lämpenemisen seurauksena, mutta niiden mukana tuoma lämpö nostaa lämpötiloja paikallisesti.

Vuosien 1960–2019 aikana maapallo on lämmennyt keskimäärin yhden asteen. Pohjoisnapaa lähellä olevilla alueilla keskilämpötila on noussut jopa neljä astetta.

Verhojanskin osalta muutos on tarkoittanut äärilämpötilojen yleistymistä. Kesän ja talven lämpötilaero on kasvanut entisestään. Pikkukaupunki on saanut nimensä jopa Guinnessin ennätystenkirjaan kolkkana, jossa esiintyy maailman suurinta lämpötilavaihtelua, BBC kertoo.

Kaupungissa on mitattu kylmimmillään noin 68 pakkasastetta ja kuumimmillaan 38 astetta lämmintä.

Siperian tämän kesän ennätyslämpötiloilla voi olla maailmanlaajuisia seurauksia.

Arktisen alueen lämpeneminen johtaa pysyvästi ikiroudan sulamiseen maan alla. Ikiroudan sulaessa ilmakehään vapautuu hiilidioksidia ja metaania.

Ne ovat kasvihuonekaasuja, jotka vapautuessa ilmakehään kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä. Ikiroudan sulaminen on jo aiheuttanut ongelmia myös Siperian infrastruktuurille, sillä monet Länsi-Siperian taajamat on rakennettu ikiroudan päälle.

Korkea lämpötila on myös riski alueen ekosysteemeille. Kesäkuun alussa Norilskin lähellä rikkoutui suuri öljysäiliö, ja suuri määrä öljyä valui jokeen. Vuodon arvellaan johtuneen ikiroudan päälle rakennetun säiliön perustusten pettämisestä.

Ilmakuva saastuneesta joesta kesäkuun 6. päivänä.

Kuuma ja kuiva ilma kasvattavat myös metsäpalojen riskiä. Vaikka metsäpalot ovat Siperiassa jokakesäinen ilmiö, korkeat lämpötilat ja voimakkaat tuulet levittävät metsäpaloja laajoille alueille.

Venäläisen metsäpaloja valvovan hallintoviraston mukaan Sahan tasavallassa, jossa Verhojansk sijaitsee, palaa tällä hetkellä 275 000 hehtaaria metsää.