”Kirja, jota Trump ei haluaisi sinun lukevan”, mainostaa kustantaja The Room Where It Happened -kirjaa.

Presidentti Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin kohuttu teos julkaistiin viimein tiistaina. Kirjassa käydään läpi Valkoisen talon käänteitä siltä ajalta, kun Bolton työskenteli Trumpin kanssa.

Bolton toimi turvallisuusneuvonantajana 453 päivää. Trump erotti hänet viime syyskuussa erimielisyyksien takia.

Suljettujen ovien takaa paljastuu yksityiskohtaista tietoa, jota ei ole julkisuudessa aiemmin käsitelty.

Sisäpiirin paljastuskirjoja Trumpin hallinnosta onkin riittänyt, sillä Boltonin kirja mukaan lukien niitä on ilmestynyt jo kymmenisen kappaletta. Osa on Valkoisen talon entisten työntekijöiden, osa toimittajien kirjoittamia. Yhteistä niille on se, että ne perustuvat Trumpin kanssa työskennelleiden havaintoihin.

Boltonin kirjasta poikkeuksellisen tekee se, että Bolton on ollut hallinnossa merkittävässä asemassa ja osallistunut lukuisiin pienen piirin sisäisiin keskusteluihin.

”En vertaisi tätä aiempiin paljastuskirjoihin, vaan Muellerin raporttiin tai virkarikosoikeudenkäyntiin, joissa ääneen ovat päässeet ne, jotka oikeasti tietävät asioista ja kertovat siitä omalla nimellään”, sanoo tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen Turun yliopistosta.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin raportti paljasti, että Venäjä yritti vaikuttaa vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja Trumpin vaalikampanja otti apua vastaan Venäjän hallinnolta.

Vuoden alussa Trumpia syytettiin virkarikoksesta, jonka syytteet kuitenkin kumottiin. Trumpia syytettiin siitä, että hän olisi painostanut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokasta Joe Bidenia ja tämän poikaa.

Uusien ja kiinnostavien yksityiskohtien lisäksi Boltonin kirja maalaa Trumpin hallinnosta samanlaisen kuvan kuin aiemmatkin paljastuskirjat, arvioivat Pennanen ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

”Kirja vahvistaa kielteisiä mielikuvia, mutta ei tämä mikään viimeinen niitti ole”, toteaa Aaltola.

Bolton kuvaa Trumpin kanssa työskentelyä vaikeaksi ja epävarmaksi. Lähipiiri ei pysty luottamaan siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu tai mitä Trump keksii milloinkin tehdä tai sanoa. Häntä joudutaan myös ohjaamaan paljon. Usein Trump ohitetaan, jotta asiat saataisiin eteenpäin järkevästi.

Yksi esimerkki Trumpin opastamisesta tulee ilmi keskusteluissa, joissa pohditaan Helsinkiä tai Itävallan Wieniä mahdolliseksi huippukokouksen järjestämispaikaksi. Kokouksessa Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat ensimmäistä kertaa.

”Venäjä halusi Wienin, ja me halusimme Helsingin, mutta kävikin ilmi, ettei Trump kannattanut Helsinkiä. ’Eikö Suomi ole vähän kuin Venäjän satelliitti?’, hän kysyi. (Myöhemmin samana aamuna Trump kysyi [Valkoisen talon kansliapäällikkö John F.] Kellyltä, onko Suomi osa Venäjää.) Yritin selittää historiaa, mutta en päässyt pitkälle, kun Trump sanoi haluavansa myös Wienin”, Bolton kirjoittaa.

Trump ja Putin esiintyivät medialle yhteisessä tiedotustilaisuudessa Helsingin huippukokouspäivän päätteeksi.

Boltonin motiivi kirjan julkaisemiseen juuri nyt tuntuu olevan halu vaikuttaa marraskuun presidentinvaaleihin. Uutiskanava ABC:n haastattelussa Bolton toivoi, että Trump jäisi yhden kauden presidentiksi.

”Voimme toipua yhdestä kaudesta. Luotan siihen täysin, vaikka meille ei ihmeen kaupalla valittaisikaan konservatiivista republikaania presidentiksi. Trumpin toinen kausi huolestuttaa paljon enemmän”, Bolton sanoi.

Trumpin uudelleenvalinta tuskin vaarantuu Boltonin paljastusten takia, mutta istuvan presidentin kannatus on viime aikojen mielipidemittauksissa laahannut verrattuna demokraattien presidenttiehdokas Bideniin. Heikkenevä taloustilanne, koronavirusepidemian vähättely sekä rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset ympäri maata eivät ole olleet eduksi Trumpin kampanjalle.

Pennanen havaitsi, että kirjassa tulee rivien välistä myös Boltonin aito pettymys Trumpin politiikkaan. Hänellä vaikuttaa olleen kovat odotukset siitä, että Trumpin ulkopolitiikka on samaa kovaa linjaa, jota Bolton on uransa aikana ajanut.

”Esimerkiksi Boltonilla on selkeä visio, että Kiinan taloudellinen nousu pitää pysäyttää. Trump taas keskittyi siihen, että Kiina ostaisi soijaa ja vehnää Yhdysvalloista, koska se näyttää hyvältä Trumpia kannattavien maatilallisten silmissä”, Pennanen sanoo.

”Boltonin keskeinen väite kirjassa on se, että Trump ajaa koko ajan vain ja ainoastaan omaa etuaan ja samalla rikkoo ja mahdollisesti vaarantaa kansallisen turvallisuuden.”

Asiassa ei ole sinällään mitään uutta, koska Trump on osin samaa mieltä väitteen kanssa, selittää Pennanen. Sitä republikaanit käyttivät myös virkarikosoikeudenkäynnin aikana puolustuspuheena: Trumpin etu ja maan etu ovat käytännössä sama asia. Se, mikä edistää Trumpin uudelleenvalintaa, on myös maan etu.

Bolton toteaa ABC:n haastattelussa, että hänen antamansa tuki Trumpille oli virhe.

”Yliarvioin mahdollisuudet saada aikaan johdonmukainen, järkevä ja järjestelmällinen päätöksentekoprosessi.”

Trumpin kannatukseen Pennanen ja Aaltola eivät näe kirjalla olevan suurta merkitystä. Syy on yksinkertainen: kirja ei tuo ilmi mitään niin perustavanlaatuisesti uutta, että se Trumpin kannattajia hetkauttaisi. Syy on myös kirjoittajassa, sillä Bolton on kiistanalainen henkilö republikaanipiiressä.

Bolton on pitkän linjan poliitikko, joka on työskennellyt useissa hallinnoissa. Jo ennen työtään turvallisuusneuvontajana hän esiintyi Trumpia tukevissa medioissa ja sai arvostusta osakseen.

”Heti, kun Bolton ilmoitti kirjan julkaisemisesta ja siitä, että hän olisi valmis todistamaan Trumpia vastaan virkarikosoikeudenkäynnissä, mielipide muuttui kokonaan. Mediat, republikaanipuolueen edustajat ja Trump ovat haukkuneet häntä petturiksi, valehtelijaksi ja oman edun tavoittelijaksi”, Pennanen kertoo.

Nopea takinkääntö voi kertoa siitä, ettei kirjalla nähdä olevan painoarvoa. Ne republikaanit, jotka ovat jo kääntymässä Trumpia vastaan, ovat Pennasen arvion mukaan todennäköisesti jo tehneet päätöksensä.

Trumpin hallinto on syyttänyt Boltonia salaiseksi luokitellun aineiston vuotamisesta. Bolton on todennut olevansa tietoinen siitä, mutta hänen mielestään kansalaisten täytyy kuulla totuus.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö yritti estää kirjan julkaisun oikeusteitse, mutta tuomari linjasi lauantaina, että kirjan saa julkaista. Bolton saattaa kuitenkin joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen kirjastaan.

Kirjassa Suomessa pidetty huippukokous saa huomiota usean sivun verran. Trump ja Putin tapasivat Helsingissä heinäkuussa 2018.

Bolton kertoo, että aamiaistapaamisessa presidentti Sauli Niinistö antoi Trumpille kolme pointtia Putinin kohtaamiseen.

”Vaikka käsittelimme useita aiheita, Niinistö halusi antaa kolme huomiota Venäjästä, ensinnäkin siitä, miten toimia Putinin kanssa. Niinistö muistutti Trumpia, että Putin on taistelija ja että Trumpin pitäisi hyökkäyksen sattuessa iskeä takaisin. Toisekseen, Niinistö korosti Putinin kunnioittamisen tärkeyttä ja sitä, että jos luottamus saadaan luotua, hän saattaa olla diskreetimpi. Lopuksi, jälleen kuin evästäen nyrkkeilyotteluun, Niinistö varoitti Trumpia, että hänen ei pitäisi koskaan antaa yhtäkään mahdollisuutta iskeä tai tuumaakaan periksi”, Bolton kirjoittaa.

Boltonin mukaan Niinistö päätti puheensa suomalaiseen sanontaan ”kasakka vie kaiken, mikä irti lähtee”.

Presidentti Sauli Niinistö vieraili Trumpin luona Valkoisessa talossa helmikuussa 2019.

Kuvaukset ovat herättäneet kysymyksen siitä, voiko tällaisen suljettujen ovien takana tapahtuneen taustakeskustelun paljastuminen vahingoittaa Niinistön suhdetta Putiniin?

”En usko, että sillä on minkäänlaista vaikutusta. Suomi on usein esiintynyt asiantuntijana suhteissa Venäjään ja jakanut kokemuksia. Se ei sinällään ole arkaluontoista. Myös tämä fraasi kasakasta on lausuttu julki presidentin puheissa aikaisemminkin”, toteaa Mika Aaltola.

Aaltola uskoo, että kokemuksia jaetaan myös toiseen suuntaan eli miten Trumpin kanssa tullaan toimeen.

Pikemminkin Aaltola näkee maininnan myönteisenä asiana.

”Enemmän se kertoo siitä, että Niinistön näkökulma on otettu vakavissaan, Bolton muistaa viestin ja on kirjoittanut sen kirjaankin.”

Pennanen on samoilla linjoilla.

”Mikään ei kuulosta siltä, että Venäjän presidentti siitä pahastuisi. On ehkä vähän hymähdetty Kremlissä, mutta tuskin muuta.”

HS pyysi presidentti Niinistöltä kommentteja kirjan väitteisiin, mutta Niinistö kieltäytyi kommentoimasta.