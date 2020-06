Yhdysvaltain presidentin entinen turvallisuusneuvonantaja paljastaa: presidentti on tietämätön oman edun tavoittelija!

Yllätyittekö? Kenties ette.

Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin kirja The Room Where It Happened (Huone, jossa se tapahtui), joka kertoo hänen lyhyestä ajastaan Valkoisessa talossa, ilmestyI virallisesti tiistaina. Otteita kirjasta nähtiin julkisuudessa jo viime viikolla, ja viikonloppuna se vuoti kokonaan nettiin.

Kirjaa on odotettu, tavallaan. Bolton vihjaili tiedoillaan jo tammikuussa, kun Trumpin virkarikosoikeudenkäynti oli senaatissa vielä kesken.

Virkasyytteessä oli kyse siitä, että Trump pyysi Ukrainaa tutkimaan demokraattivastustajaansa Joe Bidenia ja tämän poikaa. Todistajien mukaan tärkeintä oli herättää epäilyksiä Bidenista, ei selvittää, mitä tämä oli todella tehnyt.

Bolton vahvistaa kirjassa, että Ukrainaa painostettiin jäädyttämällä kongressin maalle myöntämä sotilasapu, mutta hän myös syyttää demokraatteja virkasyytteen liian kapeasta rajauksesta.

Ukraina ei ollut Boltonin mukaan ainoa ulkomaa, jonka kanssa Trump yritti juonia asioita omaksi, henkilökohtaiseksi edukseen.

Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa hän keskusteli kuulemma usein uudelleenvalinnastaan ja sovitteli avoimesti Yhdysvaltain vientipolitiikkaa niin, että saisi itselleen maanviljelijöiden äänet.

Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoğanille Trump puolestaan lupasi Boltonin mukaan, että amerikkalaiset syyttäjät irrottaisivat vielä näppinsä Erdoğania lähellä olevasta turkkilaisesta Halkbankista. Pankkia on tutkittu Irania vastaan asetettujen pakotteiden rikkomisesta.

Viikonloppuna oikeusministeri William Barr kertoi Trumpin erottaneen liittovaltion johtavan syyttäjän Geoffrey Bermanin, jonka alaisuudessa pankkia oli tutkittu. Sama syyttäjänlaitos tutkii myös Trumpin lähipiiriä.

Virkasyyte kuuluu kuitenkin toiseen maailmanaikaan, ja ulkopolitiikka on nyt vielä enemmän taka-alalla kuin tavallisesti vaalivuonna.

Amerikkalaisten huomio on koronaviruksessa sekä kiihkeässä tilinteossa maan historian ja nykyhetken rasismin kanssa.

Entisessä maailmassa Boltonin paljastukset voisivat olla järisyttäviä, mutta nyt hän ei kerro Trumpista mitään, mistä ihmiset eivät olisi jo muodostaneet mielipidettään. Kirja on jälleen yksi kertomus siitä, miten Trump on julkisesti ja yksityisesti samanlainen.

Vaikka entinen turvallisuusneuvonantaja kertoo tärkeitä uusia esimerkkejä, hän ei paljasta äänestäjille mitään kokonaan uutta.

Trump valehtelee myös julkisesti koko ajan. Hän on pyytänyt vierailta valloilta apua myös julkisesti vaalityöhönsä monta kertaa. Hän ei julkisestikaan keskity politiikan yksityiskohtiin tai briljeeraa Euroopan historian osaamisellaan.

Tietääkseen kaiken tämän ei tarvitse olla kirjan nimen mukaisesti ”huoneessa, jossa se tapahtui”. Riittää, että on viime vuosina avannut television.

Lisäksi Bolton on itsekin kiistelty ja myös vihattu hahmo, joka katsoo maailmaa maailmanpoliisin silmälasien läpi. Moni muu Yhdysvalloissa on riisunut ne lasit päästään: Amerikka ensin. Sotilaat kotiin. Mitä sinä vielä siitä Iraniin hyökkäämisestä jauhat, John? Etkö nähnyt, mitä Irakissa kävi?

Vaikutusvaltaa ei lisää sekään, että kirja on huonosti kirjoitettu. The New York Timesin tylyn arvion mukaan teksti huojuu kahden tyylilajin välillä: äärimmäisen monotonisesta aavistuksen epävakaaseen.

Boltonin kirja voi toki silti olla tärkeä kuvaus Trumpin Valkoisesta talosta. The New Yorker -aikakauslehdessä pitkän linjan politiikan toimittaja Susan B. Glasser kuvaa sitä ”murskaavaksi ja paljastavaksi todistukseksi Trumpin ’käsittämättömästä tietämättömyydestä’, epäpätevyydestä ja korruptiosta”.

Glasser kehottaa ottamaan kirjan vakavasti sellaisena kuin se on:

”Tähän mennessä kovimpana omalla nimellä annettuna entisen alaisen syytekirjelmänä Trumpista.”

Axios-sivuston kesäkuun puolivälin mielipidekyselyn mukaan 91 prosenttia Trumpia viimeksi äänestäneistä aikoo äänestää häntä myös ensi syksynä.

Jos Yhdysvalloissa yhä leviävä koronavirus ei ole kääntänyt heidän päätään, ei niin tee myöskään presidentille selkänsä kääntäneen turvallisuusneuvonantajan kirja.

Jos taas kaipaa Yhdysvalloilta vakaata ulkopolitiikkaa, maan paluuta kansainvälisiin sopimuksiin ja presidenttiä, joka tuntee maailmanpolitiikan kiemurat, valitsee luultavasti entisen varapresidentin Joe Bidenin joka tapauksessa.

Äänestäjien mielessä ovat kuitenkin enimmäkseen aivan muut asiat.

Niinpä Boltonin kirja painunee pian samaan unholaan kuin kaikki muutkin Washingtonin politiikkaa viime vuosina kuohuttaneet paljastukset, joiden piti kaataa Trump.

Yksittäisten vaahtopäiden sijaan äänestäjät arvioivat marraskuussa koko neljä vuotta kestänyttä myrskyä.