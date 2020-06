Berliini

Etelä-Saksassa Alpeilla asuvaa saksalaista Petra Tharia jännittää: Onnistuuko odotettu kesälomamatka Suomeen?

Thar buukkasi lentomatkansa Suomeen uudelleen tiistaina, kun Suomen hallitus kertoi, että saksalaisten turismirajoitus Suomessa jatkuukin 13. heinäkuuta asti. Ennakko-odotus oli, että Suomeen pääsisi Saksasta jo aiemmin rajoituksetta ja ilman kahden viikon karanteenisuositusta.

Tharin ja hänen miesystävänsä Thomas Bechererin piti lähteä Suomeen 11. heinäkuuta.

Pariskunnan uusi lento on nyt 14. heinäkuuta. Muidenkin Suomeen haluavien tavoin he elävät epävarmuudessa. Uusia muutoksia Tharin ja Bechererin suunnitelmiin ei enää mahdu, sillä kesäloma on pidettävä heinäkuussa.

Pohjoismaihin erikoistuneen berliiniläisen matkatoimiston Nordic Team Travelin omistaja Jacob Sönke sanoo iloitsevansa siitä, että Suomen hallitus ”vihdoin” päätti asiasta jotain. Monien saksalaisten kannalta päätös tuli kuitenkin liian myöhään, Sönke sanoo.

”Suomi on harvoja maita, joihin voi vielä varata matkan, mutta saksalaisilla on vähän erilainen tapa suunnitella lomaa”, Sönke sanoo. Hänen mukaansa vain ani harva tekee viime hetken suunnitelmia.

Suurin osa saksalaisista suunnittelee lomamatkansa viimeistään puolta vuotta aiemmin, usein vuotta aiemmin kuin itse loma on, hän sanoo.

Kun koronaviruspandemia sotki kaikkien suunnitelmat hyvissä ajoin keväällä, useimmat tekivät niin nopeasti uusia suunnitelmia kuin se oli mahdollista. Monet saksalaisetkin matkustavat nyt kotimaassa tai niissä maissa, jotka avautuivat jo aiemmin kuin Suomi.

Suomeen varatuista lomista on Sönken matkatoimistossa siirretty noin 30 matkaa vuodella eteenpäin. Juuri mitään muuta ei nyt tehdä kuin perutaan ja siirretään, Sönke sanoo.

Thar ja Becherer haluavat nyt vain Suomeen. Hekin siirtävät lomansa ensi vuoteen, jos se ei tänä kesänä onnistu.

Aiemmin Suomi ei ollut koskaan tullut matkakohteena mieleen Tharille, vaikka hän itsekin työskentelee matkailualalla.

Uteliaisuus syntyi, kun hän alkoi Saksassa törmätä suomalaisiin ja Suomeen yhä uudestaan. Ensimmäinen kohtaaminen oli Hannoverin joulumarkkinoilla porontaljoja myyvä suomalainen. Toinen oli Berliinissä ”hyvin erikoisella” kielellä koiraansa huutava ihminen.

”Suomi alkoi kutsua minua”, hän kuvailee. Kohtaamisten ja ystävystymisten ansiosta Thar matkusti Suomeen ensimmäisen kerran 2012, ja se olikin menoa. Hänen Suomi-suhteensa on puhdasta intohimoa.

Suomessa hän rakastaa metsiä ja rauhaa.

”Suomalainen mentaliteetti! Te ette todellakaan ole kovin hektisiä”, Thar ihastelee.

”Esimerkiksi Italiassa kaikki ovat aina niin kiihtyneitä verrattuna Suomeen.”

Hän on käynyt Suomessa vuodesta 2012 lähtien 17 kertaa. Viisi vuotta mukana matkustanut miesystävä on ehtinyt käydä ”vasta” seitsemän kertaa Suomessa.

Petra Thar lomaili Niinisaaressa Puumalassa 2017.

Viime kesänä Thomas Becherer ja Petra Thar kävivät Savonlinnassa.

Kun Suomi ei ollutkaan 15. kesäkuuta matkailun avaavien maiden joukossa, Thar järkyttyi. Silloin Suomi jätti ulkopuolelle monia maltillisen tautitilanteen maita, ja avasi turismin Baltian maiden sekä Norjan ja Tanskan kanssa.

Thar ymmärtää sinänsä sen, että suomalaiset haluavat olla hyvin varovaisia. Hän huomauttaa, että niin hekin ovat.

”Meillä Baijerissa on ollut todella tiukat säännöt, ja sen takia olemme saaneet tilanteen hallintaan”, Thar sanoo.

”Meille on vaikeaa ymmärtää, miksi saamme matkustaa koko Euroopassa, mutta emme Suomessa.”

Hänen kotipiirikunnassaan ei ole ollut koko kesäkuussa yhtään uutta koronavirustartuntaa. Lähialueillakin tilanne on hyvin maltillinen. Koko Schwabenin alueella ei tiistaina havaittu yhtään uutta tartuntaa. Vastuullisen käytöksen avulla matkailu kyllä onnistuu, Thar sanoo.

”Lennämme maskit kasvoilla ja käsineet käsissä. Uskon, että yhteisellä huolellisuudella tästä kyllä selvitään.”

Vaasalainen mökkiyrittäjä sanoi Tharille, että mökkiä ei tänä vuonna poikkeuksellisesti esitellä sisältä asiakkaalle, eikä henkilökunta voi tavata asiakkaita henkilökohtaisesti.

”Se oli jo ehkä vähän hassua”, Thar sanoo.

Tosin, hänen kotiseudullaan Alpeilla on nyt paljon saksalaisia turisteja, ja hän pitää tilannetta Saksassa jo osin hieman liian varomattomana.

Saksassa on Nordrhein-Westfalenissa kaksi piirikuntaa, joihin määrättiin tiistaina uudestaan samat tapaamisrajoitukset, jotka tulivat voimaan maaliskuussa. Syy on Tönniesin teurastamolla levinneiden tartuntojen raju määrä: yli 1 500 työntekijää on antanut positiivisen testituloksen.

Tartunnat ovat kuitenkin rajautuneet osavaltion pääministerin Armin Laschetin mukaan hyvin tarkasti vain teurastamoihin. Työntekijät on pantu tiukkaan karanteeniin, ja liikkumisrajoitukset koskevat alueen kaikkia asukkaita.

”Se on nyt meidän pelkomme, että tilanne huononee edelleen, ja Saksasta ei pääse matkustamaan”, Thar sanoo.