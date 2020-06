Bryssel

Euroopan unionin diplomaatit pohtivat keskiviikkona uusia suosituksia rajojen avaamisessa. EU voi vain antaa suosituksia jäsenmaille, jotka tekevät omat rajapäätöksensä itse. Esimerkiksi Suomella on EU-suosituksia tiukempi linja.

Komission suositus oli, että Euroopan unionin jäsenmaat avaisivat rajansa kesäkuun puolivälissä EU- ja Schengen-alueelle. Ulkorajojen osalta EU-suositus on, että rajoituksia poistettaisiin 1. heinäkuuta alkaen asteittain. Suomessa ulkoraja on Venäjän-raja.

Komissio on esittänyt, että jäsenmaat päättäisivät yhdessä koordinoidusti maalistasta, jonka mukaan ulkorajoja voitaisiin avata. Useat uutisvälineet, muun muassa The New York Times, uutisoivat, että listojen alustavissa versioissa ei ollut esimerkiksi Yhdysvaltoja, Brasiliaa ja Venäjää.

Ensimmäinen listaus koskee maita, joiden kanssa rajaliikennettä voisi avata 1. heinäkuuta alkaen. Komissio on suositellut, että listauksessa olisivat mukana ainakin Länsi-Balkanin maat.

Maailman terveysjärjestön mukaan koronavirustartunnat leviävät nyt nopeimmin Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Yhdysvalloissa on todettu eniten koronatartuntoja ja kuolemia. Tartuntoja on lähes 2,3 miljoonaa ja kuolleita noin 120 000.

Suomi linjasi matkustusrajoituksista tiistaina.

13. heinäkuuta alkaen rajarajoituksia poistetaan useista EU-maiden, kuten Saksan, rajaliikenteestä. Rajoitukset pysyvät voimassa niihin maihin, joiden tautitilanne on merkittävästi Suomea huonompi.

Suomi on käyttänyt linjausten pohjana lukua, jonka mukaan kohdemaassa saa olla enintään kahdeksan tautitapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Suomessa luku on 2,3. Esimerkiksi Venäjällä luku on 78,3 ja Ruotsissa 147,7.

EU-diplomaattien keskiviikon keskustelussa keskityttiin kriteereihin. EU:n keskiarvo, 16 tautitapausta 100 000 asukasta kohden, tulee todennäköisesti olemaan yhteisten linjausten pohjana. Kokousta seuranneen EU-lähteen mukaan linjaus voi olla jotain 16 ja 20 väliltä.

Arviointikriteereihin voi kuulua myös tautitapausten yleinen laskeva suunta, yleiset toimet kuten testaamisen ja jäljittämisen yleisyys ja toimivuus sekä se, kuinka luotettavia maakohtaiset tilastot ovat. Pohdinnassa on myös vastavuoroisuus: rajoja avataan jos vastapuoli on valmis samaan.

Itse maalistauksiin palataan perjantain kokouksessa. Keskiviikkona esillä olleiden kriteerien perusteella näyttää siltä, ettei esimerkiksi Yhdysvallat ole ensimmäisten maiden joukossa, joiden kanssa rajoja avataan.

Komission ohjeistuksen mukaan rajojen avaamisessa on huomioitava tautitilanteen vastaavuus. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC linjasi matkustamista koskevassa raportissaan toukokuussa, että kun osa jäsenmaista on saanut tartuttavuusluvut hyvin alhaisiksi, ja toisissa virus edelleen leviää, turismi voi olla hyvin merkittävässä roolissa taudin leviämisessä.

Toisaalta keskus toteaa, että kun virus on saatu hallintaan ja maissa otetaan huomioon tiettyjä säädöksiä kuten turvavälit ja yleinen hygienia, turismin rooli viruksen levittäjänä pienenee olennaisesti. Suuremmat riskit ovat esimerkiksi paikallisliikenteessä, raportissa linjataan.

Sisäasioiden komissaari Ylva Johansson on sanonut, että rajojen avaamisen pohdinnassa ongelmana on luotettavan tilastotiedon saanti eri maista. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi, että mikäli maa ei testaisi yhtä paljon, olisi myös tautidiagnooseja vähemmän.