Atlantin valtameren yli purjehtiminen on tavallisissakin olosuhteissa haastavaa, ja matkaa suunnitellaan vuoden päivät. Kun on aikaa järjestellä matkaa vain pari viikkoa, ja koronapandemia jyllää maailmalla, puhutaan tiukasta puristuksesta.

Sellaiseen ovat ryhtyneet Purjelaivasäätiön purjehtijat. Yksi miehistön jäsenistä, Aleksej Fedotov, toteaa unien jääneen vähiin viime aikoina.

Matkajärjestelyt ovat venyneet yömyöhään, Fedotov sanoo. Samaan aikaan on pitänyt hoitaa normaali arki ja järjestellä oma elämä niin, että voi olla rauhallisin mielin poistua viideksi tai kuudeksi viikoksi.

”Kasvimaata on laitettu kuntoon, ja koira viedään hoitoon”, Fedotov kertoo puhelinhaastattelussa.

Purjelaivasäätiön purjevene, 18-metrinen Vahine, oli miehistön mukana Karibialla keväällä. Mutta kuten monilla muillakin kevään matkalaisilla, korona sekoitti pakan.

Rajat alkoivat sulkeutua, ja Suomen hallitus kehotti palaamaan pikaisesti kotiin. Säätiö päätti lähettää purjehtijat kotiin. Vahine-vene jäi paikallisille yhteyshenkilöille Saint Martinin saarelle, joka sijaitsee noin 300 kilometriä Puerto Ricosta itään.

Kevään ajan säätiössä on seurattu tarkasti matkustusrajoitusten muutoksia ja sääkarttoja. Kesällä Karibialla alkaa hurrikaanisesonki, joka jatkuu marraskuulle. Pelkona on, ettei venettä enää hurrikaanikauden jälkeen ole olemassa.

Esimerkiksi vuonna 2017 hurrikaani Irma tuhosi suuren osan Saint Martinin saaren rakennuksista ja infrastruktuurista.

Kun matkustusrajoituksia alettiin alkukesästä höllentää, ruvettiin säätiössä kasaamaan miehistöä, joka toisi veneen kotisatamaan Turkuun. Nyt lähdössä on kymmenen hengen tiimi. Jäsenistä kaksi on ammattilaismerenkävijöitä ja loput kokeneita purjehtijoita.

Erityisen vaikeaa rajojen pikainen sulkeminen on purjehtijoille. Vaikka ihmiset pääsevät lennoilla nopeasti kotiin, purjeveneelle vaihtoehdot ovat purjehtiminen tai kallis kuljetus rahtilaivalla Eurooppaan.

Jälkimmäiseen vaihtoehtoon päätyivät partiolaiset, jotka olivat ennen rajoituksia purjehtineet Karibialle. Paluumatka ei enää koronan takia onnistunut purjehtien.

Meripartiolippukunta Naantalin Siniset aloitti varainkeruun, koska vakuutus ei korvaisi kuljetusta. Tokka-Lotta Atlantic Expedition -projektin Facebook-sivuilla kerrotaan, että kuljetus maksoi 12 000 euroa. Tavoitteena oli kerätä 10 000 euroa, joka tuli täyteen kymmenessä päivässä. Nyt vene on Hollannissa, josta se purjehditaan Suomeen heinäkuun alussa.

Koronatilanne ei ole vielä ohi, joten matkan suunnittelu on vaatinut tavallista tarkempaa valmistelua.

”Valmistaudumme olemaan veneessä kuusi viikkoa eli Suomeen asti. Meillä on yhteydet tiettyihin satamiin, että saadaan huollot ja pakolliset asiat hoidettua. Emme kuitenkaan ole nousemassa maihin, jotta emme joudu karanteeniin”, sanoo Fedotov.

Yhteensä matka Karibialta Turkuun on 5 000 meripeninkulmaa eli 10 000 kilometriä.

”Se on aika pitkä matka vetää yhtä soittoa.”

Yksi suurimmista haasteista on ruokahuolto. Veneessä on pakastin ja jääkaappi, mutta tilaa on rajallisesti. Jos satamiin ei koronatilanteen takia pääse, täytyy ruokaa ja juomaa olla varmuuden vuoksi koko kuudeksi viikoksi.

”Siellä on trooppiset olosuhteet. On oltava tarkka laskuissa, että tulee tarpeeksi ruokaa ja nestettä mukaan”, Fedotov sanoo.

Miehistö on ollut suunnittelun alettua omaehtoisessa karanteenissa puolitoista viikkoa. Alkuviikosta kaikki kävivät koronatesteissä ennen lennoille lähtöä.

Lentomatkoja varten on tehty tarkka ohjeistus: käsidesiä kulutetaan reilusti ja maskeja vaihdetaan lääkärien ohjeistuksen mukaan kahden tunnin välein.

Tiimille on järjestetty satelliittiyhteys lääkäriin Suomessa. Mukana on myös Fedotovin kumppani, joka on ammatiltaan lääkäri. Yksityiskohtainen suunnitelma on tehty myös siltä varalta, että joku varotoimista huolimatta sairastuu koronaan.

Hurrikaanikausi on jo virallisesti alkanut, mutta toistaiseksi sää Karibialla on ollut hyvä. Säätä seurataan Fedotovin mukaan jatkuvasti. Varasuunnitelmat on myös sitä varten, jos purjehdusmatkalle ei päästä lähtemään hyvän sään aikana.

Vahine ei ole ihan mikä tahansa alus. Se on ensimmäinen valmistettu Swan 65 -mallinen vene. Ensimmäinen omistaja oli kuitenkin taikauskoinen, eikä hän halunnut runkonumeroksi ykköstä, vaikka perinteisesti veneet numeroidaan valmistusjärjestyksessä ykkösestä lähtien. Siksi Vahinen runkonumero on yhden sijaan kaksi.

Suomalais-meksikolainen amatöörimiehistö voitti samanmallisella, runkonumero nelosen veneellä kilpailun, jossa purjehdittiin maailman ympäri. Vuonna 1974 järjestetty kisa pidettiin tuolloin ensimmäistä kertaa, mikä nosti voittoveneen mallin purjehduspiirien kuuluisuuteen.

Lisäksi vene oli tuohon aikaan maailman suurin lujitemuovinen purjealus. Sillä on historiallista arvoa suomalaiselle veneenrakennukselle.

”Se on purjehtijoiden keskuudessa legendaarinen vene, jonka säätiö päätti hankkia vuonna 2011”, selittää Fedotov.

Vahinella on osallistuttu myös kilpailuihin, kuten Atlatic Rally for Cruisers -kisaan. Kuvassa Vahine maalissa Saint Lucian saarella Karibianmerellä vuonna 2019.

Purjelaivasäätiöllä on myös erityinen tehtävä. Se pyrkii tarjoamaan kaikille mahdollisuuden purjehtia matalalla kynnyksellä. Sen lisäksi säätiö tekee muun muassa erityisnuorisotyötä. Vahinella ja isommalla purjelaiva Helenalla opetetaan esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria purjehtimaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin.

Fedotov oli viime kesänä vapaaehtoisena Meriheimo-projektissa, joka toteutettiin Y-säätiön kanssa.

”Siellä oli kundeja ja mimmejä, jotka ovat kasvaneet vaikeissa olosuhteissa eikä heillä ole ollut mahdollisuuksia matkustaa. He pääsivät meidän kanssamme esimerkiksi purjehtimaan Pohjoismaissa.”

Ensimmäiset lentävät Karibian Saint Martinin saarelle torstaina. Köydet on tarkoitus irrottaa satamasta alkuviikosta. Atlantin ylitys itsessään kestää kahdesta kolmeen viikkoa.

Vielä pari viikkoa sitten Fedotov kuvitteli olevansa koko kesän Suomessa ja kasvimaan kimpussa. Suunnitelmat ovat menneet kaikilla uusiksi, mutta Fedotov kehuu, että lähtijöiden työnantajat ja läheiset ovat ymmärtäneet tilanteen hyvin.

”Onhan tämä varmasti elämän ’the’ reissu.”