Kolmessa Yhdysvaltain osavaltiossa todettiin ennätysmäärä uusia koronavirustartuntoja päivässä.

Ennätykset tehtiin Kaliforniassa, Texasissa ja Floridassa. Näissä osavaltioissa asuu myös 27,4 prosenttia Yhdysvaltain asukkaista.

Koko maassa raportoitiin tiistaina yhteensä 34 720 uutta tartuntaa, mikä on maan suurin tartuntamäärä sitten huhtikuun. Ainakin 26 osavaltiossa tartuntojen määrä kasvoi edellisviikkoon verrattuna, kertovat Johns Hopkinsin yliopiston tilastot.

Kaliforniassa uusien tapausten määrä lisääntyi 69 prosentilla kahdessa päivässä, kuvernööri Gavin Newsom sanoi keskiviikkona.

Sunnuntaina tapauksia raportoitiin 4 230, kun tiistaihin mennessä uusia tartuntoja rekisteröitiin 7 149.

Viime viikonloppuna sairaalahoitoon joutui myös ennätyssuuri määrä ihmisiä. Kalifornian osavaltion tehohoitopaikoista on käytössä 30 prosenttia.

Viime viikolla Newsom määräsi kalifornialaiset käyttämään maskeja julkisilla paikoilla. Keskiviikkona hän sanoi, että pandemiaan liittyvää rahoitusta jäädytetään niiltä paikallishallinnoilta, jotka eivät noudata viruksen leviämisen estämiseksi asetettuja sääntöjä.

Newsomin mukaan positiivisten tapausten määrä todennäköisesti vielä kasvaa Kaliforniassa testaamisen lisäämisen takia.

Texasissa poistettiin rajoituksia toukokuun alussa. Viimeisen kahden viikon aikana sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä on kaksinkertaistunut, ja uusien tapausten määrä on kolminkertaistunut.

”Ihmiset ovat olleet omahyväisiä, ja nyt se [virus] tulee takaisin ja puree meitä”, sanoo Houston Methodist -sairaaloiden toimitusjohtaja Marc Boom.

Harrisin piirikunnassa Texasissa terveysasiantuntijat vaativat viranomaisia asettamaan uudestaan tiukkoja rajoituksia, ennen kuin tapaukset riistäytyvät käsistä.

Arizonan osavaltiossa terveysviranomaiset kertovat, että 88 prosenttia tehohoitopaikoista on nyt koronaviruspotilaiden käytössä.

Osavaltiossa valmistaudutaan hätäsuunnitelmiin, sillä sairaalahoitoa vaativien tapausten odotetaan vain lisääntyvän.

Honeywellin tehtaan työntekijät odottivat presidentti Donald Trumpia vierailulle tehtaaseen Phoenixissa, Arizonassa toukokuussa.

Yhdysvaltain terveysasiantuntijat eivät ole halunneet tarkasti eritellä, mistä tartuntojen lisääntyminen on johtunut.

Viime aikoina maassa on ollut runsaasti paljon väkeä keränneitä mielenosoituksia, ja lämpimät kelit ovat vetäneet ihmisiä rannoille ja puistoihin.

Monet paikat myös kiirehtivät talouden uudelleenaukaisemisessa, asiantuntijat sanovat.

Lääkäri ja professori Leane Wen sanoo CNN:n haastattelussa, että rajoitukset purettiin liian aikaisin. Nyt poliittinen tahto ja julkinen tuki uusille rajoituksille on matalaa, eikä aiemmistakaan rajoituksista näytä olleen hyötyä, vaikka ne maksoivat miljoonille amerikkalaisille heidän työpaikkansa sulkujen ajaksi.

Jotkut poliitikot, presidentti Donald Trump mukaan lukien, väittävät kasvavien lukujen johtuvan ainoastaan testaamisen lisäämisestä.

Presidentti Trumpin asenne koronavirustilannetta kohtaan Yhdysvalloissa on välinpitämätön.

CNN:n mukaan Trump on aiemmin sanonut, että virus katoaa lämpimien säiden mukana, tai tapahtuu jokin ”ihme”, joka vie pandemian pois.

Keskiviikkona Trump jälleen julisti, että vaara on ohi, vaikka tartuntaluvut kertovat muuta. Hän arvioi ilman perusteita, että virukseen tehoava rokote on pian tulossa, ja että edessä on ”suuri, kaunis yllätys”, jota kukaan ei osaa odottaa.

Trumpin suhtautuminen koronakriisiin ja maata ravisteleviin mielenosoituksiin on herättänyt tyytymättömyyttä äänestäjissä.

Tuoreen kyselyn mukaan Trump häviäisikin presidentinvaalit demokraattien Joe Bidenille, jos vaalit järjestettäisiin nyt.

Vaalikampanjaan keskittyvä Trump on kautta pandemian kehottanut yrityksiä pitämään ovensa auki.

Tällä hetkellä on kuitenkin selvää, että New Yorkin ja New Jerseyn kaltaiset osavaltiot, joissa tiukoista rajoituksista on pidetty pisimpään kiinni, ovat myös onnistuneet paremmin tartuntojen määrän vähentämisessä.

Sen sijaan talouden rattaat pyörimässä pitäneet Texas, Florida ja Arizona ovat nyt pahimpien kärsijöiden joukossa.

Paremmin pärjäävien osavaltioiden kuvernöörit asettivatkin tällä viikolla matkustusrajoituksia ihmisille, jotka tulevat viruksen pahemmin runtelemista osavaltioista.

Poliittisia johtajia arvostellaan toimettomuudesta ja haluttomuudesta asettaa uusia rajoituksia viruksen torjumiseksi. Samalla se on ymmärrettävää, sillä ihmiset ovat kyllästyneet rajoituksiin eikä laajaa tukea rajuille toimille löydy.

Floridan kuvernööri, Trumpia tukeva republikaani Ron DeSantis sanoi tiistaina, että heidän ”täytyy luottaa ihmisten tekevän hyviä päätöksiä”.

Koronavirukseen on Yhdysvalloissa kuollut 121 746 ihmistä, mutta heinäkuun 18. päivään mennessä niitä saattaa olla jo 150 000, varoittaa maan tautikeskus.

Yhteensä yli 2,38 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan ympäri Yhdysvaltoja.