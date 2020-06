Puolassa pidetään sunnuntaina presidentinvaalit, joiden odotetaan ratkeavan kansalliskonservatiivista Laki ja oikeudenmukaisuus (PiS) -puoluetta edustavan Andrzej Dudan ja keskustaoikeistolaisen Kansalaisfoorumi puolueen Rafał Trzaskowskin välillä.

Duda on istuva presidentti ja vaalien ennakkosuosikki. Hänen kannatuksensa on kuitenkin laskenut toukokuusta. Uusimmissa gallupeissa Dudan kannatus on noin 40 prosenttia. Välttääkseen toisen kierroksen hänen tulisi saada enemmistön tuki.

Puolan istuva presidentti Andrzej Duda tervehtimässä kannattajiaan 16. kesäkuuta.

Trzaskowskin kannatus on puolestaan noussut touko- ja kesäkuun aikana 29 prosenttiin.

Mikäli yksikään kuudesta ehdokkaasta ei saavuta enemmistöä ensimmäisellä kierroksella, toinen äänestyskierros käydään 12. heinäkuuta.

Puolan presidentinvaalit oli määrä pitää jo toukokuussa, mutta koronarajoitukset sekoittivat suunnitelmat.

PiS yritti viimeiseen saakka saada vaalit järjestettyä toukokuussa, sillä Dudan kannatus oli tuolloin huipussaan. Puolue jopa ehdotti postiäänestystä, mutta parlamentti ei saavuttanut siitä yhteisymmärrystä.

Opposition mukaan Duda ei halunnut lykätä vaaleja, koska pelkäsi kannatuksensa romahtavan, kun koronaviruksen taloudelliset vaikutukset iskevät maahan.

Istuvan presidentin haastajaksi on kaavailtu oikeistokeskustalaista Rafal Trzaskowskia.

Puolan talous on selvinnyt koronan koettelemuksista paremmin kuin EU: n taloudet keskimäärin.

Ratkaisevaksi saattaakin osoittautua EU-kysymys, sillä puolueiden arvomaailmat ovat muuten samankaltaisia. Molemmat puolueet vastustavat aborttia ja samaa sukupuolta olevien avioliittoa, vaikka Kansalaisfoorumia pidetäänkin liberaalimpana puolueena arvokysymyksissä.

Kansalaisfoorumi haluaa parantaa Puolan suhteita unioniin ja tiivistää yhteistyötä EU:n kanssa kun taas PiS vastustaa EU:n tiivistymistä. Suurin osa puolalaista haluaisi pysyä EU:ssa.

Duda haki loppusuoralla vauhtia kampanjaansa Yhdysvalloista, mikä saattaa nostaa hänen kannatustaan vaaleissa.

Keskiviikkona Puolan presidentti vieraili Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin luona Valkoisessa talossa. Hän oli ensimmäinen eurooppalainen johtaja, joka kävi tapaamassa Trumpia koronarajoitusten jälkeen.

Duda on pyytänyt, ettei Yhdysvallat vähentäisi Nato-joukkojaan Euroopassa.

Trump on aiemmin ilmoittanut vetävänsä pois Saksasta kymmenentuhatta sotilasta, sillä Yhdysvallat pitää Saksan puolustusmenoja liian pieninä. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan maassa on 35 000 sotilasta.

Lue lisää: Trump haluaa heikentää Euroopan turvallisuutta kannattelevaa asetelmaa – Ovatko taustalla vain kylmät välit Merkeliin?

Trump sanoi keskiviikkona mediatilaisuudessa, että Yhdysvallat saattaa siirtää osan Saksassa olevista joukoistaan Puolaan.

Puolan istuva presidentti Andrzej Duda tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Valkoisessa talossa keskiviikkona 24. kesäkuuta.

Duda on yrittänyt taivutella Trumpia sijoittamaan amerikkalaiset joukot Puolan pohjoisrajalle, vahvistaakseen Puolan ja Venäjän rajaa. Puolassa on tällä hetkellä 4 500 Naton sotilasta, mutta Puola pelkää Venäjän aggressiota.

Viime vuonna Puola ehdotti lähes kahden miljardin euron arvoisen tukikohdan rakentamista Yhdysvaltain sotilaita varten. Uusi tukikohta on epävirallisesti nimetty Trumpin linnakkeeksi. Suunnitelmat eivät toteutuneet, mutta Yhdysvallat suostui lähettämään maahan vielä tuhat sotilasta.

Toisin kuin monissa Euroopan maissa, joissa suhtautuminen Trumpin Amerikka ensin -politiikkaan on ollut kriittistä, Puolassa Trump on ollut suosittu hahmo ja tärkeä liittolainen hallitsevalle puolueelle.

Yhdysvallat antoi muun muassa puolalaisille viisumivapauden 2019.

The New York Times kirjoitti keskiviikkona, että Dudan vierailulla ei ollut selkeää virallista tarkoitusta, vaan se oli pikemminkin populistijohtajan julkisuustempaus ennen vaaleja.

Tiedotustilaisuudessa Trump sanoi, että Puola ponnistelee väsymättömästi oikeusvaltion ylläpitämiseksi.

Euroopassa tästä ollaan eri mieltä.

Puolan poliittisesta linjasta on keskusteltu Euroopan unionissa paljon sen jälkeen, kun kansallismielinen PiS voitti parlamenttivaaleissa vuonna 2015.

Viime vuosina maa on ottanut käyttöön oikeuslaitosta heikentäviä lakeja. Esimerkiksi viime vuonna Puola otti käyttöön lain, joka sallii puolueen jäsenistä koostuvan valvontaelimen rangaista tuomareita, jos heidän ei katsota toimineen riippumattomasti.

EU:n mukaan Puolan laki rikkoo oikeusvaltion periaatteita.

Vuonna 2019 Euroopan komission käynnisti neljä oikeudellista menettelyä Puolaa vastaan ja väläytti jopa Puolan äänioikeuden rajoittamista EU:ssa.

Laki ja oikeudenmukaisuus -puoluetta on myös syytetty Puolan demokratian heikentämisestä.

Aktivisti 15. huhtikuuta valtapuolueen aborttipolitiikkaa vastustavassa mielenilmauksessa.

Vuonna 2018 Puola päätti päivittää oikeuslaitostaan ja laski korkeimman oikeuden tuomareiden eläköitymisikää 70 vuodesta 65 vuoteen.

Arvostelijoiden mukaan lain perimmäinen tarkoitus oli vapauttaa tuomareiden paikat ja antaa hallituksen johtamalle PiS-puolueelle mahdollisuus täyttää vapautuvat paikat omilla kannattajillaan.

PiS on myös heikentänyt valtion omistamien tiedotusvälineiden vapautta.

Syytöksistä huolimatta oppositioääniä ei ole tukahdutettu samalla tavalla kuin esimerkiksi Unkarissa. Puolassa on edelleen oppositiomedia, ja tuhannet ihmiset ovat marssineet kaduilla vastustamassa valtapuolueen politiikkaa.

Puolalaisia Varsovassa LGTB- ihmisten oikeuksia ajavassa mielenilmauksessa 11. kesäkuuta.

Mikäli oppositioehdokas Trzaskowski voittaisi vaalit, merkitsi se Puolalle käytännössä poliittista hajaantumista. Lokakuun parlamenttivaalien jälkeen muodostettua hallitusta johtaa PiS-puolueen pääministeri Mateusz Morawiecki.

Puolan lain mukaan presidentillä on veto-oikeus lakeihin. Uudessa tilanteessa hallitseva puolue joutuu neuvotelemaan muiden puolueiden kanssa enemmän saadakseen lakeja eteenpäin.

PiS-puolueen kannatus jäi parlamenttivaaleissa 44 prosenttiin.

Puolan tiede- ja korkeakouluministeri ja varapääministeri Jaroslaw Gowin ehdotti huhtikuussa presidentinvaalien lykkäämistä ja perustuslain muuttamista, jotta nykyinen presidentti Andrzej Duda voisi jatkaa toimikauttaan kahdella vuodella.

Vaikka puolue voitti parlamenttivaalit ja sai enemmistön maan parlamentin alahuoneeseen, se ei saanut tavoittelemaansa kahden kolmasosan enemmistöä parlamenttiin ja menetti enemmistön senaatissa. Määräenemmistöllä puolue olisi voinut muuttaa perustuslakia.