Valkoinen talo ohjeisti Yhdysvaltain terveysvirastoa perumaan rahoituksen tutkimukselta, jonka oli tarkoitus selvittää koronavirusten leviämistä lepakoista ihmiseen, kertoo maan allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci yhdysvaltalaismedia Politicolle.

Faucin mukaan Valkoinen talo määräsi terveysviraston perumaan Ecohealth Alliance -järjestölle myönnetyn tutkimusapurahan. Järjestö keskittyy tartuntatautien tutkimukseen ja ihmisten sekä eläinten suojelemiseen niiltä.

Asia tuli esiin tiistaina Energia- ja kaupankäyntikomitean kuulemisessa.

”Miksi se [apuraha] peruttiin? Se peruttiin koska terveysvirastoa käskettiin perumaan se. En tiedä syytä, mutta meitä käskettiin perumaan se”, Fauci sanoi tiistaina Politicon mukaan ennen kuin vahvisti, että nimenomaan Valkoinen talo käski terveysvirastoa perumaan apurahan.

Nimettömänä Politicolle puhunut Valkoisen talon viranomainen puolestaan kertoi, että Valkoinen talo rohkaisi apurahan perumiseen, mutta terveysministeriö teki päätöksen.

Terveysvirasto perui järjestön kaikki tulevat apurahat huhtikuun lopussa. Tämän vuoden apurahasta oli jäljellä yli 350 000 dollaria eli noin 312 000 euroa.

Virasto perusteli apurahan perumista sillä, etteivät tulokset ole linjassa ohjelman tavoitteiden ja viraston päämäärien kanssa.

Peruminen tapahtui pian sen jälkeen, kun järjestö yhdistettiin koronaviruksen alkulähteenä pidetyssä Wuhanin kaupungissa Kiinassa toimivaan Wuhanin virologian instituuttiin. Järjestön tutkijat ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Wuhanin virologian instituutin kanssa, mutta eivät Politicon mukaan tehneet yhteistyötä silloin kun apuraha peruttiin.

Pandemian aikana on levinnyt salaliittoteoria, jonka mukaan covid-19-tautia aiheuttava virus on lähtöisin Wuhanin instituutista ja olisi jopa kiinalaisten kehittämä bioase.

17. huhtikuuta toimittaja kysyi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta lehdistötilaisuudessa miksi Yhdysvallat lähettää apurahoja Kiinaan viitaten salaliittoteoriaan ja Ecohealthin apurahaan.

”Tulemme päättämään sen apurahan hyvin nopeasti”, Trump vastasi. Sanavaihdosta kertoo teknologiaan keskittyvä media Ars technica.

Viikko myöhemmin apuraha peruttiin.

Tieteilijöiden keskuudessa politiikan sekoittumista tieteeseen ei ole katsottu hyvällä.

Tieteellinen seura ja Science-lehden julkaisija American Association for the Advancement of Science (AAAS) otti kantaa tapahtumien uusiin käänteisiin.

”Olemme hämmentyneitä miten tutkimus pandemian aiheuttaneesta koronaviruksesta ei vastaa terveysviraston päämääriä tai Yhdysvaltojen kansanterveyttä”, seuran tiedotteessa lukee.

”Jos tieteellisiä rahoittajia määrätään perumaan vertaisarvioidut hyväksytyt tutkimushankkeet ilman, että niiden tieteellistä arviointia konsultoidaan, se heikentää tieteen rahoituksen suoraselkäisyyttä ja yleistä luottamusta.”

Pian Faucin paljastuksen jälkeen tiistaina Ecohealth Alliancen puheenjohtaja Peter Daszak twiittasi, että kyseessä on selvä poliittinen puuttuminen tieteeseen.

Politicon mukaan Yhdysvaltain terveysvirasto tyypillisesti peruuttaa apurahoja jos kyseessä on tieteellinen rikkomus tai taloudelliset epäselvyydet.