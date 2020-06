Yhdysvalloissa on todettu enemmän koronavirustartuntoja yhden vuorokauden aikana kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana.

The Washington Postin mukaan Yhdysvalloissa todettiin torstaina 39 327 koronavirustartuntaa. Sitä edeltävänä päivänä tartuntoja tilastoitiin yli 36 000.

Edellisen kerran ennätys tartuntojen määrässä rikottiin huhtikuun 24. päivä, jolloin uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvalloissa tilastoitiin 36 426 tartuntaa.

Eri medioiden käyttämät tartuntaluvut saattavat vaihdella hieman riippuen siitä, mitä lähteitä ne käyttävät. Esimerkiksi Reuters käyttää Yhdysvaltojen tautikeskuksen tilastoja. Sen sijaan esimerkiksi uutiskanava CNN kertoo Johns Hopkinsin yliopiston datan perusteella, että uusia tartuntoja olisi todettu torstaina 37 077.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Tartuntoja on varmennettu tähän mennessä jo lähes kaksi ja puoli miljoonaa, ja Yhdysvallat johtaa myös kuolemantapausten määrässä. Virukseen on tähän mennessä kuollut maailmassa yli 489 000 ihmistä, joista yli 124 000 Yhdysvalloissa.

Los Angelesin lentokentällä mitataan matkustajien ruumiinlämpö.

Maan toiseksi suurin osavaltio Texas painoi jarrua rajoitustensa purkamisessa torstaina tartuntatilanteen takia.

Texas kirjasi torstaina 5 996 uutta koronavirustartuntaa. Se on osavaltion ennätys ja iso harppaus myös muihin osavaltioihin verrattuna. Ennätyssuuri määrä ihmisiä on myös tarvinnut sairaalahoitoa Texasissa koronaviruksen takia. Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut jo 13 päivää putkeen.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 2 000 texasilaista, ja yhteensä tartuntoja on havaittu osavaltiossa yli 100 000.

Texas kuuluu niihin osavaltioihin, jotka ovat pyrkineet pitämään talouden rattaat pyörimässä pandemian aikana. Se aloitti rajoitusten vaiheittaisen purkamisen jo vajaat kaksi kuukautta sitten. Muun muassa ravintoloiden ja muiden yritysten toimintaa on sallittu, tosin usein rajoitetusti.

Nyt rajoitusten purkaminen on jäissä. Ravintolat ja baarit toimivat noin 50 prosentin kapasiteetilla, ja enempää ei toistaiseksi sallita.

Dallasin pormestari, demokraatti Eric Johnson sanoi New York Timesille, että Texasin kuvernöörin Greg Abbottin suunnitelma talouden avaamisessa pohjasi vahvasti ajatukseen siitä, että ihmiset käyttävät vapaaehtoisesti suojamaskeja ja pitävät turvavälejä.

”Se saattoi olla virhearvio”, Johnson sanoi.

Rajoitusten purkamisten jälkeen tartunnat ovat levinneet nopeasti osavaltion isoissa kaupungeissa, kuten Austinissa, Houstonissa ja Dallasissa. Houstonissa, Dallasissa, Austinissa ja San Antoniossa on keskeytetty kiireettömien leikkausten tekeminen, jotta sairaalasänkyjä olisi enemmän tarjolla.

Republikaanikuvernööri Abbottin päätösten ristiriitaisuus on herättänyt närää niin omissa puoluetovereissa kuin demokraateissa. Abbott on sallinut yritysten toiminnan, mutta ohjeistanut texasilaisia pysymään kotona, poissa avoinna olevista baareista ja ravintoloista. Abbott ei ole myöskään määrännyt maskipakkoa, vaikka on sanonut, että texasilaisten tulisi käyttää niitä.

Abbottin mukaan rajoitustoimien purkamisen keskeyttäminen on väliaikaista.

Ravintolan turvamies mittasi asiakkaiden ruumiinlämmön Miami Beachilla Floridassa keskiviikkona.

Rajoituksia ovat purkaneet myös muun muassa Florida ja Arizona, jotka Texasin tavoin kuuluvat nyt pahimpien kärsijöiden joukkoon.

Floridassa on muutaman päivän sisällä todettu yli kymmenentuhatta koronavirustartuntaa. Floridan kuvernööri Ron DeSantis sanoi New York Timesin mukaan, ettei aio vielä jatkaa rajoitustoimien purkamista.

Lue lisää: ”Ihmiset ovat olleet omahyväisiä, ja nyt virus tulee takaisin” – Yhdysvaltojen koronavirustartunnat rajussa nousussa

Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) pitää todennäköisenä, että maan tartuntaluvut ovat huomattavasti tilastoja korkeampia. Todellinen tartuntamäärä on todennäköisesti kymmenen kertaa todettua lukua suurempi, arvioi CDC:n johtaja Robert Redfield toimittajille torstaina.

Syyksi Redfield kertoi sen, että maassa testattiin varsinkin pandemian alussa vain ihmisiä, joilla ilmeni oireita. Nykyisin tiedetään, että myös oireeton mutta virusta kantava ihminen voi levittää virusta.