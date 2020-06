Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on lähettänyt maan korkeimmalle oikeudelle kirjallisen selonteon, jossa se pyytää kumoamaan Obamacarena tunnetun terveydenhuoltolain. Pyyntö pohjautuu väitteeseen siitä, että Obamacaren sisältämä vakuutuspakko olisi perustuslain vastainen.

Obamacaren vastustajat pyrkivät osoittamaan kongressin mitätöineen koko Obamacaren vuonna 2017 tekemällään päätöksellä. Tuolloinen republikaanivaltainen kongressi totesi perustuslain vastaiseksi kohdan, jossa vakuutuksen hankkimatta jättämisestä aiheutuu veroseuraamuksia. Liittovaltion tasolla vakuutuspakko poistui vuonna 2019, joskin tietyissä osavaltiossa se on yhä voimassa.

”Mikään kongressin vuonna 2017 tekemä ei osoita, että se olisi tarkoittanut [Obamacaren] jäljelle jäävien osien jatkavan toiminnassa näiden keskeisten säännösten poistamisen jälkeen”, Trumpin hallintoa edustava lakimies Noel Francisco totesi selonteossa.

Trumpin hallinto liittyy myöhään torstai-iltana jätetyllä 82-sivuisella selonteolla Texasin ja 17 muun osavaltion republikaaniedustajien rintamaan. Texasin johdolla osavaltiot nostivat ryhmäkanteen liittovaltiota vastaan helmikuussa 2018.

Korkeimman oikeuden on tarkoitus määrittää The New York Timesin mukaan kolme keskeistä oikeudellista asiaa: onko Texasilla ja kahdella ryhmäkanteeseen liittyneellä yksilöllä vaadittava asiavaltuus, onko kongressi osoittanut vakuutuspakon perustuslain vastaiseksi ja mikäli näin on, tarkoittaako se samalla koko lain kumoutumista.

Korkein oikeus on jo kahdesti päättänyt kahta vastaavaa Obamacaren kaatamiseen tähdännyttä esitystä vastaan. Uusinta esitystä pidetään toistaiseksi suurimpana haasteena Obamacarelle.

Vuonna 2010 voimaan tulleen lakipaketin virallinen nimi on Affordable Care Act. Sitä pidetään Barack Obaman presidenttikauden yhtenä merkittävimmistä saavutuksista.

Lakiuudistuksen tavoitteena oli antaa aiempaa useammalle amerikkalaiselle sairausvakuutus ja hidastaa terveysmenojen kasvua. Ilman tärkeää sairausvakuutusta olleiden amerikkalaisten määrä puolittui Obamacaren myötä.

Republikaanit ovat Trumpin johdolla kritisoineet Obamacarea maan korkeista terveydenhoitokustannuksista. Yhdysvalloissa aiempaa kattavampaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää on pyrkinyt ajamaan muun muassa demokraattisenaattori Bernie Sanders, mutta ajatusta siitä on pidetty sosialismina.

Jos Obamacare kaatuisi, poistuisi sairausvakuutuksen piiristä jopa 23 miljoonaa amerikkalaista. Texasin johtama ryhmäkanne on saanut kritiikkiä muun muassa Yhdysvaltain lääkäriliitolta.

Obamacaren kohtalosta lienee tulossa yksi keskeinen puheenaihe marraskuun presidentinvaaleissa. Sitä se oli jo neljä vuotta sitten, kun Donald Trump toistuvasti lupasi purkavansa Obamacaren, jos hän tulisi valituksi. Korvaavan terveydenhuoltouudistuksen tekeminen ei ole kuitenkaan onnistunut.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden ehti uutistoimisto Reutersin mukaan jo kutsua Trumpin hallinnon torstain ratkaisua ”julmaksi, sydämettömäksi ja tunteettomaksi”.

Edustajainhuoneen puhemiehenä toimiva Nancy Pelosi puolestaan kuvaili lausunnossaan sitä ”käsittämättömäksi julmuudeksi” kesken voimakkaana vellovan koronavirusepidemian. Torstaina Yhdysvalloissa todettiin ennätykselliset 39327 koronavirustartuntaa.

Korkein oikeus ei The New York Timesin mukaan ole vielä julistanut, koska asian käsittely alkaa. Todennäköisimmin se tulee kuitenkin tapahtumaan samoihin aikoihin presidentinvaalien kiivaimman kampanjointiajan ja itse vaalipäivän kanssa.