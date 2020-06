Britanniassa kansaa jouduttiin perjantaina muistuttamaan etäisyyden pitämisen tärkeydestä koronaviruksen uuden tartunta-aallon pelossa, kun ihmiset ryntäsivät sankoin joukoin rannoille taistellakseen kuumuutta vastaan.

Britannian terveysministeri Matt Hancock nosti uutistoimisto AFP:n mukaan jo esiin ajatuksen siitä, että julkiset uimarannat voitaisiin sulkea. Hancockin mukaan ministeriössä oltaisiin valmiita toimimaan, jos sääntöjen rikkominen jatkuisi.

Myös hallituksen johtava lääketieteellinen neuvonantaja Chris Whitty varoitti rantaryntäyksen tuomasta uhasta.

”Covid-19 on pudonnut kaikkien ponnisteluiden vuoksi, mutta se on yhä yleisessä kierrossa. Mikäli emme noudata ohjeistuksia, tapausten määrä nousee jälleen. Luonnollisesti ihmiset haluavat nauttia auringosta, mutta meidän täytyy tehdä se tavalla joka on kaikille turvallinen”, Whitty kirjoitti Twitterissä.

Kuten Whittykin totesi, tartuntamäärät ovat viime päivinä vähentyneet Britanniassa selvästi. Maan terveysministeriön mukaan Britanniassa kuitenkin kuoli covid-19-tautiin torstaina yhä 149 ihmistä. Kaikkiaan tautiin on saarivaltiossa epidemian aikana kuollut virallisesti jo 43 230 ihmistä, mikä on eniten koko Euroopassa.

Eteläisessä Bournemouthin merenrantakaupungissa rantojen väenpaljous nousi suorastaan hämmentävälle tasolle. Vuoden kuumimman päivän yli 33 celsiusasteen helle sai kymmenettuhannet ihmiset liikkeelle, ja kaupunki joutui jo aikaisin iltapäivällä julistamaan merkittävän vaaratilanteen.

Etelä-Englannissa sijaitsevan Bournemouthin rannat täyttyivät tuhansista ihmisistä torstaina 25. kesäkuuta.

Paikallislehti Bournemouth Echo kertoo, että rannoilta kerättiin jätettä kahdeksan tonnia, ja kunnallisia pysäköintivirhemaksuja annettiin 558 kappaletta. Liikenne ruuhkautui myös pahasti.

Paikallinen kansanedustaja Tobias Ellwood twiittasi, että ranta olisi pitänyt julistaa täydeksi jo aamupäivällä kello 11, mutta paikallisviranomaiset eivät olleet tehtäviensä tasalla. Ellwoodin totesi, että odotettavissa on vaikutuksia yleiseen terveystilanteeseen.

”Tarvitsemme kansallisen tilannekeskuksen, joka voi komentaa ja kontrolloida ulkopuolisia resursseja, mikäli välitön apu on tarpeen”, Ellwood kirjoitti.

Pääkaupungissa Lontoossa päänvaivaa poliisille aiheuttivat laittomat juhlat.

Notting Hillin kaupunginosassa torstai-iltana juhlia keskeyttämään saapuneita poliiseja vastaan hyökättiin The Daily Telegraphin mukaan erilaisia esineitä heittämällä. Sosiaalisessa mediassa olevista kuvista ja videoista näkyy, kuinka alueelle oli pakkautunut sadoittain ihmisiä.

Vielä vakavampi oli Brixtonin kaupunginosassa päivää aiemmin sattunut täysin vastaava välikohtaus. Tuolloin tapahtumien pysäyttämisen yhteydessä loukkaantui BBC:n mukaan 22 poliisia, ja kahden poliisin sekä kahden juhlijan vammat vaativat sairaalahoitoa.

Lontoon metropolialueen poliisiylijohtaja Cressida Dick esitti uutistoimisto AFP:n mukaan huolensa väkivaltaisuuksien mahdollisuudesta tulevana viikonloppuna. Englannin ja Walesin poliisiliitto taas kyseenalaisti poliisilla käytettävissä olevien resurssien riittävyyden.

Englannin on tarkoitus purkaa merkittävä määrä rajoitteita 4. heinäkuuta.

Torstain tapahtumat ovat kuitenkin askel täysin päinvastaiseen suuntaan. Vielä pahempaa saattaa olla tiedossa ensi viikonloppuna, mikäli rajoitusten purkaminen toteutuu.

Englannin ja Walesin poliisiliiton puheenjohtaja John Apter kritisoi uutistoimisto AFP:n mukaan erityisesti pubien avaamisen ajoittamista lauantaille. Apterin mukaan tämän vuoksi parhaillaan on menossa ”melkein kuin lähtölaskenta karnevaalille”.

Pohjois-Irlannissa sekä erityisesti Skotlannissa ja Walesissa rajoitusten purkamisen suhteen on edetty hitaammin. Tieteelliset perusteet Englannin päätökselle on kyseenalaistettu.

”En ole valmis [riskeeraamaan elämiä] ollaksemme jossain holtittomassa kisassa Britannian muiden osien kanssa. Varovainen lähestymistapamme on tuonut meidät tähän pisteeseen”, Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on todennut The Guardianin mukaan.