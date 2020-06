Berliini

Valitettavasti suurteurastamo Tönnies ei ole ainoa paikka, jossa Saksassa on jouduttu painamaan paniikkinappulaa. Paikallisia koronavirusesiintymiä on nyt Saksassa useita.

Toistaiseksi suurin on suljetun lihanjalostusjätin työntekijöiden keskuudessa levinnyt paikallinen viruspurkaus – tartuntoja on yli 1 500 ja karanteenissa useita tuhansia ihmisiä.

Mutta kaikki muutkin esiintymät ovat vaarallisia.

Tönniesin tavoin Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa sijaitsevan kebablihatehtaan työntekijöistä noin 80 oli torstai-iltaan mennessä testattu koronaviruksen kantajiksi.

Berliinissä on eristetty useita kerrostaloja ja suljettu uudestaan monia päiväkoteja tällä samaisella viikolla, kun ne vihdoin palasivat porrastetun avaamisen vaiheesta täyteen normaalitoimintaan.

Toisen aallon uhka on Saksassa nyt päivittäinen puheenaihe, mutta sitä ei odoteta toimettomana.

Berliiniläinen talo Neuköllnissä, joka on asetettu kokonaan karanteeniin.

Punaisen ristin ja Saksan armeijan yksikön työntekijä otti koronavirusnäytettä Güterslohissa, missä Tönniesin teurastamossa on koronavirus päässyt leviämään.

Saksa toteuttaa nyt käytännössä täysillä strategiaa, joka esiteltiin jo keväällä, kun yhteiskunta oli vielä suljetumpi. Turvavälit ja kasvosuojapakko julkisessa liikenteessä ja kaupoissa pysyvät voimassa.

Avautumisstrategiaan kuulunut mobiilisovellus ei toteutunut odotusten mukaisena, sillä se tuli odotettua myöhemmin, eikä toimi vanhemmissa puhelinmalleissa eikä puhelimissa, joiden sovelluskauppa on rekisteröity ulkomaille. Silti sen on jo ladannut 13,3 miljoonaa ihmistä, joten yhtenä keinona valikoimassa se on tärkeä.

Nyt testataan, jäljitetään ja eristään. Viranomaisten lisäksi armeija ja kansalaisjärjestöt ovat mukana operaatioissa.

Kaksi piirikuntaa on palautettu maaliskuun kaltaiselle tasolle, eli liikkuminen ja aukiolot ovat minimissä.

”Vasaran jälkeen tulee tanssi”, twiittasi demarikansanedustaja ja terveystaloustieteen ja epidemiologian professori Karl Lauterbach torstaina. Vasara ja tanssi -strategia nousi puheenaiheeksi jo keväällä, ja siihen kuuluu virustartuntojen nuijiminen ensin minimiin ja sitten tasapainoileva ”tanssi”, kun yhteiskunta taas avataan.

Toistaiseksi pienin uusien koronatartuntojen määrä on mitattu Saksassa 13. kesäkuuta: 148 uutta tartuntaa päivässä. Sen jälkeen suurimman tuloksen mittauspäivä oli 17. kesäkuuta: 1 069 tartuntaa. Yli tuhat tartuntaa päivässä oli poikkeuksellinen hyppy Saksan tartuntamäärissä. Viimeisen seitsemän päivän keskiarvo on 534 päivittäistä tartuntaa.

Greenpeace protestoi halpalihan tuotantoa vastaan, sillä teurastamojen työoloilla ja kulujen säästöillä arvioidaan olevan yhteys viruksen leviämiseen.

Varsinkin Suomeen verrattuna luvut ovat suuria ja hyppäys luvuissa prosentuaalisesti huomattava. Silti arjen rajoitukset näkyvät Saksassa vain pienen väestönosan elämässä.

Suomalaisilta unohtuu usein, miten suuri kansakunta Saksa on: yli 83 miljoonaa ihmistä. Vertailun vuoksi: vain runsaan 10 miljoonan asukkaan Ruotsissa yli tuhannen uuden päivittäisen tartunnan päiviä on kesäkuussa ollut 13.

Heinäkuun alussa Saksa aloittaa EU:n puheenjohtajana. Liittokansleri Angela Merkelille, edessä on tärkeä koitos. Kuten hän itse sanoi puheessaan liittopäivillä viikko sitten: EU elää historiansa pahinta kriisiä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel esitteli Saksan puheenjohtajakauden painopisteitä liittopäivillä viime viikolla.

EU:n suurimpana päänvaivana on Saksan-johtokaudella sopia unionin yhteisestä elpymisrahastosta, jolla pyritään nostamaan talousromahduksen jäljiltä maanosa jaloilleen.

Saksa tarvitsee Eurooppaa ja Eurooppa tarvitsee Saksaa, Merkelillä on tapana sanoa. Saksa elvyttää omaa talouttaan massiivisella paketilla, 130 miljardin euron edestä.

EU:n elpymisrahastosta yritetään sopia heinäkuussa, ja Merkel perää nyt kompromissihenkeä ja eurooppalaista solidaarisuutta jäsenvaltioilta. Komission ehdotusta on kritisoinut muiden joukossa Suomi.

Tilanne on vaikea, mutta ehkä juuri Saksa kriisissäkin vahvana pysyneenä valtiona ja kriisijohtajana onnistunut Merkel sopivat sitä ratkomaan. Merkelin johdolla Saksan koronavirusstrategia on tähän asti toiminut hyvin.

Hän on harkitseva ja tarkka. Häneen luotetaan ja hänen asiantuntemustaan arvostetaan. Merkelin oma puolue CDU on nauttinut pandemian aikana poikkeuksellisen vahvaa kansansuosiota, eikä oppositio ole löytänyt kunnollista kritiikin sijaa, vaikka mielenosoituksissa hallituksen rajoituslinjaa vastaan on protestoitu.

EU-puheenjohtajuus on pitkän poliittisen uran huipennus. Ensi vuoden liittopäivävaalien jälkeen häntä ei enää nähdä Saksan ruorissa.

Merkelin jälkeen CDU:lla voi koittaa vaikeammat ajat, sillä yhtään hyvää seuraajaehdokasta väistyvälle puheenjohtajalle Annegret Kramp-Karrenbauerille ja samalla kansleriehdokkaaksi ei ole näköpiirissä. Yksi (heikoista) seuraajaehdokkaista on Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet, joka on kautta linjan vaatinut nopeita höllennyksiä pandemian takia tehtyihin sulkuihin.

Kohtalon ivaa – tai poliittisen esimerkin seuraus – on, että suurimmat toisen aallon uhat nousivat juuri Laschetin johtamassa osavaltiossa. Mediatietojen mukaan Tönniesin teurastamon pandemialla on yhteys jumalanpalveluksiin, joiden avaamista Laschet oli kiirehtimässä.

Toisen aallon torjunta kotimaassa ja yhtenäisyyden vaaliminen EU:ssa vaativat samaa henkeä: yhteisissä arvoissa ja linjoissa pitäytymistä ja kykyä sietää oman epämukavuuden jatkumista muiden vuoksi.

Saksan puheenjohtajakauden mottona on luoda yhdessä Euroopasta jälleen vahva. Edessä on koko Angela Merkelin poliittista perintöä määrittävä haaste.